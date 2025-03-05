Mở đơn đăng ký chính thức cuộc thi hùng biện tiếng Anh The Outspoken 2025

Nhằm giúp các bạn trẻ cải thiện kỹ năng tiếng Anh, khả năng làm chủ, tự tin trên sân khấu, The Outspoken 2025 - cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường Đại học Thương Mại tổ chức ra đời. Cuộc thi dành cho các bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội với format độc đáo, thú vị cùng chủ đề được nhiều người quan tâm Generational Clash (Xung đột thế hệ).

Xung đột thế hệ vốn là câu chuyện nổi cộm từ nhiều năm nay. The Outspoken 2025 mong muốn các bạn trẻ xuất phát từ những trải nghiệm sống khác nhau có thể chia sẻ những khác biệt và mâu thuẫn giữa các thế hệ. Xung đột không chỉ diễn ra giữa những cá nhân hay trong gia đình, mà còn hiện diện mạnh mẽ trong môi trường công việc, trong xã hội nói chung và đôi khi gây ảnh hưởng đến các quyết định chính trị, kinh tế. The Outspoken 2025 muốn các bạn trẻ hiểu hơn về vấn đề này.

Chung kết cuộc thi The Outspoken 2025 hứa hẹn sẽ rất thú vị và hấp dẫn

Trong vai trò nhà bảo trợ truyền thông của cuộc thi, Job3s trở thành người bạn tin cậy của các thí sinh. Với sứ mệnh hỗ trợ và đồng hành, Job3s tin rằng cuộc thi năm nay sẽ truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ Việt Nam trong việc tìm tòi và thấu hiểu thế hệ đi trước đồng thời biết cách giao tiếp trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập Job3s chia sẻ: "Job3s vinh dự khi được đồng hành cùng cuộc thi The Outspoken 2025, được lắng nghe những chia sẻ của các bạn trẻ về vấn đề xung đột thế hệ. Tham gia cuộc thi này, sinh viên không chỉ rèn luyện được khả năng nói tiếng Anh mà còn có thể hiểu được suy nghĩ của thế hệ đi trước. Chúng tôi hy vọng rằng, sự đồng hành của Job3s sẽ trở thành cầu nối quan trọng giúp các bạn trẻ có kiến thức, có kỹ năng trên con đường chinh phục tương lai sau này".

Hiện tại, The Outspoken 2025 đã chính thức đi đến những chặng cuối cùng. Vượt qua hàng trăm đối thủ nặng ký, Top 5 đội thi với những thí sinh tài năng, bản lĩnh nhất sẽ tiến tới chung kết - nơi mọi ước mơ và khát vọng sẽ được thắp lên bằng những ý tưởng sáng tạo và đầy cảm hứng. Được biết, trận chung kết diễn ra vào ngày 10/3 tới. Cả 5 đội thi sẽ có phần Introduction + Q&A. Cuối cùng, Top 2 đội thi xuất sắc sẽ tiến tới vòng thi Disputation (Tranh luận) để tìm ra người chiến thắng.

Đến với đêm chung kết, các bạn sinh viên tham dự còn sở hữu những quyền lợi hấp dẫn như được cộng điểm rèn luyện đối với sinh viên TMU - Thứ mà các chiến thần săn hobo không thể thiếu, được giao lưu và học hỏi từ các bạn sinh viên khắp địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, cuộc thi còn có đội ngũ các vị ban giám khảo xịn sò với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn cao, hứa hẹn sẽ đưa ra những nhận xét, những lời khuyên bổ ích, thú vị.