Mở đơn đăng ký chính thức cuộc thi hùng biện tiếng Anh The Outspoken 2025

Mở đơn đăng ký chính thức cuộc thi hùng biện tiếng Anh The Outspoken 2025
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 05/03/2025
Chung kết cuộc thi The Outspoken 2025 sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 10/3. Top 5 đội thi xuất sắc nhất đã chính thức chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.
Nội dung chính

Nhằm giúp các bạn trẻ cải thiện kỹ năng tiếng Anh, khả năng làm chủ, tự tin trên sân khấu, The Outspoken 2025 - cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường Đại học Thương Mại tổ chức ra đời. Cuộc thi dành cho các bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội với format độc đáo, thú vị cùng chủ đề được nhiều người quan tâm Generational Clash (Xung đột thế hệ).

Xung đột thế hệ vốn là câu chuyện nổi cộm từ nhiều năm nay. The Outspoken 2025 mong muốn các bạn trẻ xuất phát từ những trải nghiệm sống khác nhau có thể chia sẻ những khác biệt và mâu thuẫn giữa các thế hệ. Xung đột không chỉ diễn ra giữa những cá nhân hay trong gia đình, mà còn hiện diện mạnh mẽ trong môi trường công việc, trong xã hội nói chung và đôi khi gây ảnh hưởng đến các quyết định chính trị, kinh tế. The Outspoken 2025 muốn các bạn trẻ hiểu hơn về vấn đề này.

Chung kết cuộc thi The Outspoken 2025 hứa hẹn sẽ rất thú vị và hấp dẫn
Chung kết cuộc thi The Outspoken 2025 hứa hẹn sẽ rất thú vị và hấp dẫn

Trong vai trò nhà bảo trợ truyền thông của cuộc thi, Job3s trở thành người bạn tin cậy của các thí sinh. Với sứ mệnh hỗ trợ và đồng hành, Job3s tin rằng cuộc thi năm nay sẽ truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ Việt Nam trong việc tìm tòi và thấu hiểu thế hệ đi trước đồng thời biết cách giao tiếp trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập Job3s chia sẻ: "Job3s vinh dự khi được đồng hành cùng cuộc thi The Outspoken 2025, được lắng nghe những chia sẻ của các bạn trẻ về vấn đề xung đột thế hệ. Tham gia cuộc thi này, sinh viên không chỉ rèn luyện được khả năng nói tiếng Anh mà còn có thể hiểu được suy nghĩ của thế hệ đi trước. Chúng tôi hy vọng rằng, sự đồng hành của Job3s sẽ trở thành cầu nối quan trọng giúp các bạn trẻ có kiến thức, có kỹ năng trên con đường chinh phục tương lai sau này".

Hiện tại, The Outspoken 2025 đã chính thức đi đến những chặng cuối cùng. Vượt qua hàng trăm đối thủ nặng ký, Top 5 đội thi với những thí sinh tài năng, bản lĩnh nhất sẽ tiến tới chung kết - nơi mọi ước mơ và khát vọng sẽ được thắp lên bằng những ý tưởng sáng tạo và đầy cảm hứng. Được biết, trận chung kết diễn ra vào ngày 10/3 tới. Cả 5 đội thi sẽ có phần Introduction + Q&A. Cuối cùng, Top 2 đội thi xuất sắc sẽ tiến tới vòng thi Disputation (Tranh luận) để tìm ra người chiến thắng.

Đến với đêm chung kết, các bạn sinh viên tham dự còn sở hữu những quyền lợi hấp dẫn như được cộng điểm rèn luyện đối với sinh viên TMU - Thứ mà các chiến thần săn hobo không thể thiếu, được giao lưu và học hỏi từ các bạn sinh viên khắp địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, cuộc thi còn có đội ngũ các vị ban giám khảo xịn sò với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn cao, hứa hẹn sẽ đưa ra những nhận xét, những lời khuyên bổ ích, thú vị.

Thông tin chi tiết chung kết cuộc thi The Outspoken 2025

  • Link đăng ký tham dự: https://tinyurl.com/TOS25Finale
  • Thời gian: 18H00 ngày 10/03/2025
  • Địa điểm: Hội trường H1 - Trường Đại học Thương mại
Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »