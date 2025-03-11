Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự, lên tới 50 - 100 triệu đồng

1. Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự

Hiện nay, trưởng phòng nhân sự được xem là vị trí công việc đáng mơ ước đối với nhiều ứng viên yêu thích lĩnh vực quản lý con người. Đây không chỉ là công việc mang lại môi trường làm việc năng động, giúp phát huy tối đa tiềm năng cá nhân, mà còn đi kèm với mức thu nhập hấp dẫn so với mặt bằng chung trên thị trường lao động. Dưới đây, Job3s.ai sẽ cung cấp thông tin về mức lương của một số vị trí trong lĩnh vực hành chính nhân sự, giúp bạn có cái nhìn cụ thể hơn để dễ dàng so sánh.

Mức lương theo kinh nghiệm

Kinh nghiệm Mức lương Dao động (VNĐ/tháng) Trưởng phòng nhân sự (1-3 năm kinh nghiệm) 7.000.000 - 14.000.000 Trưởng phòng nhân sự (3-5 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 20.000.000 Trưởng phòng nhân sự (5-10 năm kinh nghiệm) 17.000.000 - 27.000.000 Trưởng phòng nhân sự (Trên 10 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 50.000.000

Mức lương theo vị trí

Vị trí Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Chuyên viên nhân sự 5.000.000 - 12.000.000 Trợ lý nhân sự 5.000.000 - 7.000.000 Phó phòng nhân sự 12.000.000 - 30.000.000 Trưởng phòng nhân sự 15.000.000 - 45.000.000 Giám đốc nhân sự 30.000.000 - 100.000.000

Thu nhập của vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự có thể dao động từ 7.000.000 đến 50.000.000 VNĐ mỗi tháng

2. Yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của trưởng phòng nhân sự

Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn, quy mô doanh nghiệp và vị trí địa lý là những yếu tố quan trọng quyết định thu nhập của họ. Dưới đây là các yếu tố chính tác động đến mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự.

Kinh nghiệm chuyên môn: Nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm thường nhận mức lương cao hơn nhờ vào kỹ năng xử lý công việc, năng lực quản lý và khả năng giải quyết vấn đề. Một trưởng phòng có trên 10 năm kinh nghiệm có thể đạt mức thu nhập từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, trong khi người mới đảm nhiệm vị trí này có thể chỉ nhận từ 7.000.000 - 14.000.000 VNĐ/tháng.

Quy mô và tổ chức: Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự cũng bị ảnh hưởng bởi quy mô công ty. Các tập đoàn lớn hoặc doanh nghiệp có cơ cấu nhân sự phức tạp thường trả lương cao hơn so với các công ty nhỏ và vừa do khối lượng công việc cũng như trách nhiệm quản lý lúc này cũng lớn hơn.

Trình độ học vấn: Bằng cấp và các chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực nhân sự, quản trị kinh doanh hoặc luật lao động cũng ảnh hưởng đến thu nhập. Những người có bằng thạc sĩ hoặc chứng chỉ HR quốc tế thường có lợi thế cạnh tranh và được hưởng mức lương cao hơn.

Vị trí địa lý: Địa điểm làm việc là yếu tố quan trọng tác động đến mức lương. Những thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng có mức lương cao hơn so với các khu vực khác do nhu cầu nhân sự lớn, mức sống cao và tính cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường lao động.

Kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn, quy mô doanh nghiệp và vị trí địa lý là những yếu tố quan trọng quyết định thu nhập của trưởng phòng hành chính nhân sự

3. Kỹ năng cần của vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự

Để trở thành một trưởng phòng hành chính nhân sự xuất sắc, ngoài kinh nghiệm chuyên môn, bạn cần trang bị nhiều kỹ năng quan trọng. Những kỹ năng này không chỉ giúp quản lý nhân sự hiệu quả mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Tố chất lãnh đạo: Đây là kỹ năng quan trọng giúp trưởng phòng hành chính nhân sự quản lý đội ngũ, đưa ra quyết định phù hợp và giải quyết các vấn đề nhân sự một cách hiệu quả. Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ biết cách tạo động lực và định hướng phát triển cho nhân viên.

Tổ chức và sắp xếp: Công việc hành chính nhân sự liên quan đến nhiều nhiệm vụ khác nhau như tuyển dụng, đào tạo, quản lý hồ sơ và chính sách phúc lợi. Do đó, khả năng tổ chức tốt sẽ giúp trưởng phòng sắp xếp công việc khoa học, tối ưu hóa quy trình và đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ.

Khả năng lập luận: Trong quá trình làm việc, trưởng phòng nhân sự cần xử lý nhiều tình huống liên quan đến luật lao động, chế độ phúc lợi hay mâu thuẫn nội bộ. Kỹ năng lập luận chặt chẽ giúp ứng viên đưa ra các quyết định hợp lý, thuyết phục và đảm bảo quyền lợi cho cả doanh nghiệp lẫn nhân viên.

Kỹ năng truyền cảm hứng: Một trưởng phòng giỏi không chỉ biết quản lý mà còn cần phải tạo động lực, truyền cảm hứng để đội ngũ nhân sự phát huy tối đa năng lực của mình, từ đó thúc đẩy hiệu quả làm việc. Khả năng giao tiếp tốt, sự thấu hiểu và khích lệ nhân viên sẽ giúp trưởng phòng xây dựng môi trường làm việc tích cực, gắn kết và hiệu quả hơn.

Để trở thành một trưởng phòng hành chính nhân sự xuất sắc, ngoài kinh nghiệm chuyên môn, bạn cần trang bị nhiều kỹ năng quan trọng

Với những thông tin về mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự được chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ hơn về thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí này. Để cập nhật mức lương cụ thể cũng như tìm kiếm cơ hội việc làm hành chính nhân sự phù hợp, bạn có thể truy cập Job3s.ai. Tại đây, bạn sẽ tiếp cận được những tin tuyển dụng mới nhất, giúp bạn định hướng nghề nghiệp và lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình.