Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự, lên tới 50 - 100 triệu đồng

Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự, lên tới 50 - 100 triệu đồng
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 11/03/2025
Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm khi tìm hiểu về ngành nhân sự. Tùy vào kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn và quy mô của doanh nghiệp, thu nhập của vị trí này có thể dao động từ 7.000.000 đến 50.000.000 VNĐ mỗi tháng. Vậy những yếu tố nào ảnh hưởng đến mức lương này? Cơ hội nghề nghiệp và yêu cầu công việc ra sao? Hãy cùng khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây!
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự
  4. 2. Yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của trưởng phòng nhân sự
  6. 3. Kỹ năng cần của vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự

1. Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự

Hiện nay, trưởng phòng nhân sự được xem là vị trí công việc đáng mơ ước đối với nhiều ứng viên yêu thích lĩnh vực quản lý con người. Đây không chỉ là công việc mang lại môi trường làm việc năng động, giúp phát huy tối đa tiềm năng cá nhân, mà còn đi kèm với mức thu nhập hấp dẫn so với mặt bằng chung trên thị trường lao động. Dưới đây, Job3s.ai sẽ cung cấp thông tin về mức lương của một số vị trí trong lĩnh vực hành chính nhân sự, giúp bạn có cái nhìn cụ thể hơn để dễ dàng so sánh.

Mức lương theo kinh nghiệm

Kinh nghiệm

Mức lương Dao động

(VNĐ/tháng)

Trưởng phòng nhân sự

(1-3 năm kinh nghiệm)

7.000.000 - 14.000.000

Trưởng phòng nhân sự

(3-5 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 20.000.000

Trưởng phòng nhân sự

(5-10 năm kinh nghiệm)

17.000.000 - 27.000.000

Trưởng phòng nhân sự

(Trên 10 năm kinh nghiệm)

20.000.000 - 50.000.000

Mức lương theo vị trí

Vị trí

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Chuyên viên nhân sự

5.000.000 - 12.000.000

Trợ lý nhân sự

5.000.000 - 7.000.000

Phó phòng nhân sự

12.000.000 - 30.000.000

Trưởng phòng nhân sự

15.000.000 - 45.000.000

Giám đốc nhân sự

30.000.000 - 100.000.000
Thu nhập của vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự có thể dao động từ 7.000.000 đến 50.000.000 VNĐ mỗi tháng
Thu nhập của vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự có thể dao động từ 7.000.000 đến 50.000.000 VNĐ mỗi tháng

2. Yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của trưởng phòng nhân sự

Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn, quy mô doanh nghiệp và vị trí địa lý là những yếu tố quan trọng quyết định thu nhập của họ. Dưới đây là các yếu tố chính tác động đến mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự.

  • Kinh nghiệm chuyên môn: Nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm thường nhận mức lương cao hơn nhờ vào kỹ năng xử lý công việc, năng lực quản lý và khả năng giải quyết vấn đề. Một trưởng phòng có trên 10 năm kinh nghiệm có thể đạt mức thu nhập từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, trong khi người mới đảm nhiệm vị trí này có thể chỉ nhận từ 7.000.000 - 14.000.000 VNĐ/tháng.

  • Quy mô và tổ chức: Mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự cũng bị ảnh hưởng bởi quy mô công ty. Các tập đoàn lớn hoặc doanh nghiệp có cơ cấu nhân sự phức tạp thường trả lương cao hơn so với các công ty nhỏ và vừa do khối lượng công việc cũng như trách nhiệm quản lý lúc này cũng lớn hơn.

  • Trình độ học vấn: Bằng cấp và các chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực nhân sự, quản trị kinh doanh hoặc luật lao động cũng ảnh hưởng đến thu nhập. Những người có bằng thạc sĩ hoặc chứng chỉ HR quốc tế thường có lợi thế cạnh tranh và được hưởng mức lương cao hơn.

  • Vị trí địa lý: Địa điểm làm việc là yếu tố quan trọng tác động đến mức lương. Những thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng có mức lương cao hơn so với các khu vực khác do nhu cầu nhân sự lớn, mức sống cao và tính cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường lao động.

Kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn, quy mô doanh nghiệp và vị trí địa lý là những yếu tố quan trọng quyết định thu nhập của trưởng phòng hành chính nhân sự
Kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn, quy mô doanh nghiệp và vị trí địa lý là những yếu tố quan trọng quyết định thu nhập của trưởng phòng hành chính nhân sự

3. Kỹ năng cần của vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự

Để trở thành một trưởng phòng hành chính nhân sự xuất sắc, ngoài kinh nghiệm chuyên môn, bạn cần trang bị nhiều kỹ năng quan trọng. Những kỹ năng này không chỉ giúp quản lý nhân sự hiệu quả mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

  • Tố chất lãnh đạo: Đây là kỹ năng quan trọng giúp trưởng phòng hành chính nhân sự quản lý đội ngũ, đưa ra quyết định phù hợp và giải quyết các vấn đề nhân sự một cách hiệu quả. Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ biết cách tạo động lực và định hướng phát triển cho nhân viên.

  • Tổ chức và sắp xếp: Công việc hành chính nhân sự liên quan đến nhiều nhiệm vụ khác nhau như tuyển dụng, đào tạo, quản lý hồ sơ và chính sách phúc lợi. Do đó, khả năng tổ chức tốt sẽ giúp trưởng phòng sắp xếp công việc khoa học, tối ưu hóa quy trình và đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ.

  • Khả năng lập luận: Trong quá trình làm việc, trưởng phòng nhân sự cần xử lý nhiều tình huống liên quan đến luật lao động, chế độ phúc lợi hay mâu thuẫn nội bộ. Kỹ năng lập luận chặt chẽ giúp ứng viên đưa ra các quyết định hợp lý, thuyết phục và đảm bảo quyền lợi cho cả doanh nghiệp lẫn nhân viên.

  • Kỹ năng truyền cảm hứng: Một trưởng phòng giỏi không chỉ biết quản lý mà còn cần phải tạo động lực, truyền cảm hứng để đội ngũ nhân sự phát huy tối đa năng lực của mình, từ đó thúc đẩy hiệu quả làm việc. Khả năng giao tiếp tốt, sự thấu hiểu và khích lệ nhân viên sẽ giúp trưởng phòng xây dựng môi trường làm việc tích cực, gắn kết và hiệu quả hơn.

Để trở thành một trưởng phòng hành chính nhân sự xuất sắc, ngoài kinh nghiệm chuyên môn, bạn cần trang bị nhiều kỹ năng quan trọng
Để trở thành một trưởng phòng hành chính nhân sự xuất sắc, ngoài kinh nghiệm chuyên môn, bạn cần trang bị nhiều kỹ năng quan trọng

Với những thông tin về mức lương của trưởng phòng hành chính nhân sự được chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ hơn về thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí này. Để cập nhật mức lương cụ thể cũng như tìm kiếm cơ hội việc làm hành chính nhân sự phù hợp, bạn có thể truy cập Job3s.ai. Tại đây, bạn sẽ tiếp cận được những tin tuyển dụng mới nhất, giúp bạn định hướng nghề nghiệp và lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và mong muốn của mình.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »