10+ tính cách, tố chất phù hợp với nghề nhân sự (HR)

1. Tính quy củ

Tính quy củ là một trong những yếu tố quan trọng đối với người làm nhân sự (HR), bởi công việc này đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy định cũng như chính sách của công ty. HR có tính quy củ sẽ dễ dàng quản lý hồ sơ, xử lý công việc một cách dễ dàng, chuyên nghiệp.

Ngược lại, nếu không có tính quy củ, người làm sẽ dễ bị luống cuống, mất nhiều thời gian cho các công việc nhỏ, ít quan trọng, ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung.

Quy củ được thể hiện ở 2 khía cạnh bao gồm tính tổ chức và khả năng sắp xếp thời gian. Người làm nhân sự (HR) thường phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ các quy trình tuyển dụng, đánh giá hiệu suất đến giải quyết các mối quan hệ nhân sự.

Vì vậy, người làm nhân sự trước tiên phải có tính tổ chức. Bên cạnh đó, HR còn phải thường xuyên tổ chức các buổi phỏng vấn nên đòi hỏi phải kỹ năng quản lý thời gian.

Tính quy củ giúp người làm nhân sự xử lý công việc dễ dàng và chuyên nghiệp

2. Tính tỉ mỉ

Làm việc một cách tỉ mỉ, cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ cũng là tính cách phù hợp với nghề nhân sự. Đặc thù của HR thường phải xử lý lượng thông tin khổng lồ từ nhiều nguồn khác nhau. Họ cần chú ý đến từng chi tiết nhỏ, bởi nếu có bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng ảnh hưởng lớn đến cả hệ thống tổ chức/doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, sự tỉ mỉ của người làm nhân sự còn được thể hiện ở khả năng quan sát tinh tế và kỹ lưỡng. Trong suốt quy trình tuyển dụng nhân sự, HR phải quan sát kỹ lưỡng và có đánh giá chính xác nhất để có thể tìm được người tài cho doanh nghiệp.

3. Tính hoạt bát

Đặc thù công việc của người làm nhân sự là phải tương tác với nhiều người, bao gồm cả lãnh đạo, nhân viên, ứng viên và các đối tác khác. Vì vậy, để giải quyết công việc hiệu quả, HR phải có tính hoạt bát.

Những người có tính hoạt bát thường có khả năng giao tiếp tốt. Theo đó, họ có thể dễ dàng giải quyết được nhiều vấn đề khác nhau như phỏng vấn ứng viên, duy trì sự ổn định trong mối quan hệ lao động, đề xuất các chính sách, phúc lợi phù hợp…

Sự hoạt bát trong giao tiếp và xử lý vấn đề còn giúp HR giảm được nguy cơ hiểu lầm hoặc xung đột, truyệt đạt thông tin thuyết phục và giải quyết công việc trơn tru, hiệu quả hơn.

Để thành công trong nghề, người làm nhân sự cần có tính cách phù hợp với nghề nhân sự, bao gồm tính hoạt bát và giao tiếp tốt trong công việc

4. Tính kiên nhẫn

Kiên nhẫn cũng là một trong những tính cách phù hợp với nghề nhân sự, đặc biệt khi giải quyết các vấn đề về tranh chấp, xung đột trong doanh nghiệp hoặc phải làm việc với những yêu cầu khó khăn từ nhân viên. Tính kiên nhẫn giúp họ duy trì được sự bình tĩnh, phân tích vấn đề cẩn thận và đưa ra giải pháp hợp lý, từ đó duy trì được môi trường làm việc tích cực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công việc hàng ngày của HR cũng phải ghi chép hàng trăm hồ sơ ứng viên. Công việc được đánh giá khá đơn giản và có phần hơi “nhàm chán”, vì vậy yêu cầu HR phải có tính kiên nhẫn cao để xử lý hết tất cả công việc một cách chính xác.

5. Tính linh hoạt

Tính quy củ và linh hoạt nghe có vẻ trái ngược nhưng đây lại là 2 tính cách phù hợp với nghề nhân sự và phải tồn tại song song. Người làm nhân sự thường xuyên phải đối mặt với nhiều tình huống thay đổi, từ yêu cầu của lãnh đạo đến vấn đề của nhân viên. Khả năng thích nghi cao và sự linh hoạt trong cách làm việc sẽ giúp HR dễ dàng điều chỉnh và xử lý vấn đề một cách phù hợp nhất.

Ví dụ, nếu có nhân viên nghỉ việc đột xuất, ảnh hưởng lớn đến tiến độ và hiệu suất công việc chung, HR cần linh hoạt thay đổi lịch trình tuyển dụng. Mục tiêu cần đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho doanh nghiệp kịp thời.

Những người có tính cách phù hợp với nghề nhân sự thường rất linh hoạt trong công việc

6. Tính công bằng

Do đặc thù nghề nghiệp nên các nhà tuyển dụng thường yêu cầu tính cách phù hợp với nghề nhân sự là tính công bằng. HR có trách nhiệm phải đảm bảo toàn bộ nhân viên thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của công ty, đặc biệt trong công tác thưởng, phạt, tuyển dụng và thăng tiến. Nếu không có tính công bằng thì người làm nhân sự dễ tạo nên sự bất mãn trong đội ngũ và giảm sự gắn kết trong công ty.

Tính công bằng của người làm HR không chỉ giúp tạo nên môi trường làm việc công bằng mà còn tạo nên sự tôn trọng giữa các cá nhân, phòng ban trong tổ chức.

7. Giao tiếp tốt

Giao tiếp tốt là tính cách phù hợp với người làm nhân sự. Bởi trong công việc hàng ngày, họ cần truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu và hiệu quả đến các phòng ban, từ quản lý cấp cao cho đến nhân viên. HR có kỹ năng giao tiếp tốt còn giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng, đồng thời xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp và sự tin tưởng với đồng nghiệp.

Đặc biệt, nếu đang kỳ vọng phát triển trong ngành nhân sự, ứng viên cần phải tích cực rèn luyện kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Bởi ở chức vụ càng cao, tiêu chuẩn giao tiếp lại càng khó hơn.

Tính cách phù hợp với nghề nhân sự đòi hỏi người làm công tác này phải có khả năng giao tiếp hiệu quả

8. Khả năng đàm phán

Để thành công trong nghề, người làm nhân sự cần có tính cách phù hợp với nghề nhân sự, bao gồm kỹ năng đàm phán tốt, đặc biệt là khi thương lượng với các ứng viên, người lao động hoặc đối tác bên ngoài. Kỹ năng đàm phán của HR được thể hiện ở khả năng thuyết phục, lắng nghe và đưa ra giải pháp hợp lý cho tất cả các bên liên quan.

Đối với công ty, khả năng đàm phán của HR còn tạo ra các thỏa thuận tốt nhất cho cả tổ chức và nhân viên, đồng thời duy trì được môi trường làm việc hài hòa và ổn định.

9. Khả năng giải quyết vấn đề

Những người có tính cách phù hợp với nghề nhân sự thường có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng. HR thường xuyên phải đối mặt với nhiều tình huống phát sinh, ví dụ như mâu thuẫn giữa các nhân viên, nhân viên với công ty cho đến xử lý các vấn đề liên quan đến quy trình, pháp lý…

Với khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả, người làm nhân sự sẽ giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực, đồng thời duy trì môi trường làm việc ổn định, tích cực.

Tính cách phù hợp với nghề nhân sự giúp người làm công tác này xử lý các tình huống bất ngờ một cách linh hoạt và nhanh chóng.

10. Kỹ năng tin học văn phòng

Trong thời đại công nghệ hiện nay, kỹ năng tin học văn phòng là yêu cầu cơ bản đối với người làm nhân sự. HR cần phải sử dụng thành thạo các phần mềm như Excel, Word, PowerPoint… để quản lý dữ liệu nhân sự, lập báo cáo và giao tiếp với các bộ phận trong công ty, từ đó iết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất công việc.

Tính cách phù hợp với nghề nhân sự như quy củ, kiên nhẫn, linh hoạt, công bằng cùng khả năng giao tiếp tốt cùng kỹ năng chuyên môn tốt đóng vai trò quan trọng, giúp HR hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nếu bạn sở hữu tính cách này, nghề nhân sự sẽ là lựa chọn hợp lý để phát triển và đạt được thành công trong sự nghiệp. Hoặc bạn có thể truy cập vào Website Job3s.ai để tìm kiếm các việc làm nhân sự phù hợp.