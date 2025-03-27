Ngành an toàn thông tin học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành an toàn thông tin

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

Với sự bùng nổ của công nghệ số, ngành an toàn thông tin ngày càng trở nên quan trọng và thu hút đông đảo sinh viên theo đuổi. Nhiều trường đại học uy tín trên cả nước hiện đang đào tạo chuyên sâu về ngành này, với chương trình học hiện đại và cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Dưới đây là danh sách các trường đại học đào tạo ngành an toàn thông tin mà bạn có thể tham khảo:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Học viện Kỹ thuật Mật mã Kỹ thuật mật mã A00, A01 24.5 11,000,000 - 15,000,000 VNĐ/năm Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông An toàn thông tin A00, A01 25.85 27,000,000 - 34,000,000 VNĐ/năm Học viện Kỹ thuật Quân sự An toàn thông tin A00, A01 25.46 - 27.71 điểm (tùy đối tượng tuyển sinh) Miễn phí Đại học Bách khoa Hà Nội An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) A00, A01 27.9 40,000,000 - 50,000,000 VNĐ/năm Học viện an ninh Nhân dân An ninh mạng và phòng chống tội phạm cao A00, A01 21.17 (thí sinh Nam) và 23.50 (thí sinh Nữ) Miễn phí Miền Trung Đại học Duy Tân Đà Nẵng An toàn thông tin A00, A16, A01, D01 16 30,000,000 - 32,000,000 VNĐ/năm Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng Công nghệ thông tin A00, A01 27.5 30,000,000 VNĐ/năm Miền Nam Trường Đại học Công nghệ TP. HCM An toàn thông tin A00, A01, C01, D01 18 20,000,000 - 26,000,000 VNĐ/năm Đại học Quốc Gia TP. HCM An toàn thông tin A00, A01, D01, D07 26.77 32,800,000 VNĐ/năm Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM An toàn thông tin A00, A01, D01, D90 24.89 32,800,000 VNĐ/năm

1. Học viện Kỹ thuật Mật mã

Học viện Kỹ thuật Mật mã được thành lập từ những năm đầu thập kỷ 90, là cơ sở đào tạo uy tín về lĩnh vực bảo mật thông tin và an ninh mạng,với mục tiêu đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo mật thông tin. Đây là một trong những trường đại học nổi bật trong việc cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao về Kỹ thuật Mật mã. Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, trường luôn cập nhật và áp dụng các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực an ninh mạng.

Học viện Kỹ thuật Mật mã đào tạo an toàn thông tin

Năm 2024, ngành Kỹ thuật Mật mã tại trường sử dụng ba phương thức xét tuyển chính: xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết hợp giữa điểm thi và chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Với điểm chuẩn ngành này là 24.5, áp dụng cho các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh), thí sinh có thể lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp. Mức học phí của ngành này năm 2024 tại trường dao động từ 11,000,000 - 15,000,000 VNĐ/năm , tạo cơ hội học tập với mức chi phí hợp lý.

Địa chỉ: 141 Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Website: https://www.hvktmt.edu.vn/

2. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, được thành lập từ năm 1956, nổi bật trong công tác đào tạo các chuyên gia về công nghệ thông tin, viễn thông và an toàn thông tin. Trường cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao với môi trường học tập hiện đại và đội ngũ giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong ngành. Học viện cũng đặc biệt chú trọng đào tạo về an toàn thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bảo mật trong thế giới số, đồng thời phát triển kỹ năng thực tế của sinh viên thông qua các dự án nghiên cứu và hợp tác với các tổ chức trong ngành.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông áp dụng nhiều phương thức xét tuyển cho ngành an toàn thông tin, giúp thí sinh có thể lựa chọn hình thức phù hợp với khả năng của mình. Các phương thức xét tuyển bao gồm: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết hợp giữa kết quả thi và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển qua kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM hoặc ĐHBK Hà Nội tổ chức, cùng với hình thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Ngành an toàn thông tin tại trường xét tuyển dựa trên các khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh). Điểm chuẩn ngành này năm 2024 là 25.85 với mức học phí chương trình đại trà dao động 27,000,000 - 34,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 122 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://www.ptit.edu.vn/

3. Học viện Kỹ thuật Quân sự

Học viện Kỹ thuật Quân sự đào tạo ngành an toàn thông tin với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành an ninh quốc gia và bảo mật thông tin. Trường nổi bật với đội ngũ giảng viên giỏi và cơ sở vật chất hiện đại.

Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh ngành an toàn thông tin thông qua phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Các tổ hợp xét tuyển bao gồm: A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Điểm chuẩn ngành an toàn thông tin tại Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2024 dao động từ 25.46 đến 27.71 điểm, tùy vào từng đối tượng tuyển sinh. Đặc biệt, mức học phí tại trường là miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập.

Địa chỉ: số 236, đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://www.hvktqs.edu.vn/

4. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội, được thành lập vào năm 1956, là trường đại học hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Trường cung cấp các chương trình đào tạo chuyên sâu và chương trình quốc tế, với đội ngũ giảng viên giỏi và cơ sở vật chất hiện đại.

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đào tạo ngành an toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến). Trường sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên xuất sắc, với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Đại học Bách Khoa với bề dày lịch sử đào tạo các ngành thông tin

Ngành An toàn Không gian số tại trường năm 2024 được tuyển sinh qua nhiều phương thức, bao gồm xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và xét tuyển qua các chứng chỉ quốc tế như SAT và A-Level. Học phí ngành an toàn thông tin tại trường dao động từ 40,000,000 - 50,000,000 VNĐ/năm, tùy theo chương trình đào tạo.

Với các khối xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh), điểm chuẩn ngành An toàn Không gian số năm 2024 là 27.9 điểm.

Địa chỉ: Số 1, Đường Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: https://www.hust.edu.vn/

5. Học viện an ninh Nhân dân

Học viện An ninh Nhân dân chuyên đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ an toàn quốc gia. Trường cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong ngành an ninh. Học viện đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các kỹ năng ứng dụng trong công tác bảo vệ an ninh mạng và an toàn thông tin quốc gia.

Ngành An ninh mạng tại học viện tuyển sinh qua các phương thức chính, bao gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển thẳng kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Trường xét tuyển các khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh), với điểm chuẩn năm 2024 là 21.17 điểm đối với thí sinh nam và 23.50 điểm đối với thí sinh nữ. Đặc biệt, mức học phí tại trường là miễn phí, tạo cơ hội học tập cho sinh viên có đam mê trong lĩnh vực an ninh mạng.

Địa chỉ: 125 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: https://www.hvanninh.edu.vn/

6. Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Đại học Duy Tân Đà Nẵng là một cơ sở giáo dục uy tín tại miền Trung, chuyên cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Trường nổi bật với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, mang đến cho sinh viên một môi trường học tập tốt và đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ.

Chương trình đào tạo ngành an toàn thông tin tại Đại học Duy Tân giúp sinh viên nắm vững các kiến thức chuyên sâu về bảo mật thông tin và phát triển các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của ngành. Trường áp dụng các phương thức xét tuyển linh hoạt, bao gồm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ, và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2024, ngành an toàn thông tin của trường xét tuyển theo các khối A00, A16, A01 và D01, với điểm chuẩn là 16 điểm. Mức học phí tại trường dao động từ 30,000,000 - 32,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 3 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng

Website: https://www.duytan.edu.vn/

7. Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT)

Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Trường chú trọng vào việc phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên với môi trường học tập năng động. Ngoài ra, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng nổi bật với đội ngũ giảng viên giỏi và các phòng thí nghiệm hiện đại, phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập.

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng mở ra nhiều cơ hội cho thí sinh với các phương thức tuyển sinh đa dạng. Các phương thức này bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, cùng với xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đặc biệt, trường cũng sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức để xét tuyển.

Ngành Công nghệ thông tin tại trường xét tuyển theo các khối A00 và A01, với điểm chuẩn năm 2024 là 27.5 điểm. Mức học phí năm 2024 dao động từ 30,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Website: https://www.udn.vn/

Ngành an toàn thông tin học trường nào?

8. Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin, với cơ sở vật chất hiện đại và chương trình học được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Là một trong những trường uy tín về an toàn thông tin tại TP. HCM, trường không chỉ cung cấp chương trình học chất lượng mà còn có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Sinh viên tại đây không chỉ được trang bị kiến thức lý thuyết vững chắc mà còn có cơ hội thực hành để phát triển kỹ năng chuyên môn, đảm bảo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai.

Trường áp dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường xét tuyển ngành an toàn thông tin với các khối A00, A01, C01 và D01. Điểm chuẩn năm 2024 là 18 điểm. Học phí ngành an toàn thông tin tại HUTECH từ 20,000,000 - 26,000,000 VNĐ/năm, tùy vào lộ trình học và chương trình đào tạo.

Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP. HCM

Website: https://www.hutech.edu.vn/

9. Đại học Quốc Gia TP. HCM

Đại học Quốc Gia TP. HCM là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với các chương trình đào tạo chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Trường tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, đồng thời tạo ra môi trường học tập sáng tạo và năng động, giúp sinh viên phát triển toàn diện.

Trường Đại học Quốc gia TP. HCM đang áp dụng năm phương thức tuyển sinh cho các thí sinh, bao gồm: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ), xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng với xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức.

Trường xét tuyển ngành an toàn thông tin theo các khối A00, A01, D01 và D07. Điểm chuẩn ngành này là 26.77 điểm. Học phí ngành an toàn thông tin năm 2024 tại trường rơi vào khoảng 32,800,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 2 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. HCM

Website: https://www.vnuhcm.edu.vn/

10. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM chuyên đào tạo các ngành kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là an toàn thông tin. Trường chú trọng phát triển kỹ năng thực tế cho sinh viên qua các hoạt động thực hành và hợp tác với doanh nghiệp, giúp sinh viên trang bị khả năng bảo vệ dữ liệu và hệ thống mạng. Với môi trường học tập hiện đại và các cơ hội thực hành chất lượng, trường tạo điều kiện tốt để sinh viên phát triển toàn diện và sẵn sàng cho nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM tuyển sinh ngành an toàn giao thông theo 3 phương thức

Trường xét tuyển qua các phương thức: xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường xét tuyển ngành an toàn thông tin theo các khối A00, A01, D01 và D90. Điểm chuẩn ngành này là 24.89 điểm. Năm 2024, mức học phí ngành an toàn thông tin trung bình là 32,800,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://www.hcmute.edu.vn/

Hy vọng với bài viết về ngành an toàn thông tin học trường nào trên đây, bạn đã có thêm thông tin hữu ích để lựa chọn ngôi trường phù hợp cho việc theo đuổi đam mê của mình trong lĩnh vực an toàn thông tin. Với mức điểm chuẩn dao động từ 16 - 27.9 điểm tùy từng trường, bạn hoàn toàn có thể cân nhắc và thử sức với ngành học đầy triển vọng này.