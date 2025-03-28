Ngành chăn nuôi là gì? Ra trường làm nghề gì? Cơ hội nghề nghiệp

Ngành chăn nuôi là gì? Ra trường làm nghề gì? Cơ hội nghề nghiệp
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 28/03/2025
Ngành chăn nuôi là gì và đóng vai trò như thế nào trong đời sống và sản xuất? Từ chăm sóc, lai tạo giống, sản xuất thực ăn gia súc, gia cầm đến ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, ngành này đang có ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp và kinh tế. Hãy tìm hiểu chi tiết về ngành này và những cơ hội nghề nghiệp tiềm năng trong tương lai.
1. Ngành chăn nuôi là gì?

Ngành chăn nuôi là một lĩnh vực khoa học đầy tiềm năng, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ sinh học, kỹ thuật và quản lý vào hoạt động nuôi dưỡng gia súc, gia cầm thủy sản. Ngành này đóng một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu thực phẩm chất lượng cao, đảm bảo an ninh lương thực và nguồn sinh kế bền vững.

Trong thời đại nông nghiệp công nghệ cao, ngành chăn nuôi đang có sự chuyển mình mạnh mẽ khi tích hợp các giải pháp khoa học kỹ thuật hiện đại, như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, và công nghệ sinh học nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm thiểu tác động môi trường đảm bảo phúc lợi cho người chăn nuôi.

Ngành chăn nuôi có tầm ảnh hưởng rộng lớn đối với kinh tế và xã hội. Trong ngành chăn nuôi, việc ứng dụng kỹ thuật mới giúp cải tiến chất lượng sản phẩm, tăng độ an toàn sinh học và giảm nguy cơ dịch bệnh. Trong lĩnh vực y tế, các nghiên cứu di truyền học và vaccine chứng minh được vai trò quan trọng của chăn nuôi đối với phát triển khoa học. Ngoài ra, công nghệ chăn nuôi thông minh đang được áp dụng để tối ưu hóa quy trình nuôi dưỡng, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị kinh tế.

Trước đây, chăn nuôi chủ yếu dựa vào lao động thủ công, nhưng với các bước tiến về khoa học và công nghệ, nhiều công việc đã được tự động hóa, giúp tăng hiệu quả và giảm sức lực cho người lao động. Các hệ thống giám sát sản xuất, phân tích dữ liệu chăn nuôi và các giải pháp AI giúp tối ưu hóa quy trình, tặng độ bền vững và giá trị kinh tế cho ngành.

Việc ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi không chỉ nâng cao năng suất lao động, mà còn mở ra nhiều hướng đi mới trong sản xuất và thương mại. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu cùng với cách mạng công nghiệp 4.0, ngành chăn nuôi không ngừng mở rộng cơ hội, đem lại nhiều thách thức triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn cho người lao động trong tương lai.

Ngành chăn nuôi là gì? Tìm hiểu những kiến thức cơ bản, ứng dụng thực tế
Ngành chăn nuôi là gì? Tìm hiểu những kiến thức cơ bản, ứng dụng thực tế

2. Các khối xét tuyển ngành chăn nuôi

Ngành chăn nuôi được xét tuyển theo nhiều tổ hợp khác nhau, giúp thí sinh linh hoạt trong lựa chọn phù hợp với khả năng và sở thích cá nhân. Mỗi khối tuyển sinh sẽ phù hợp với từng hướng đi cụ thể.

Các khối xét tuyển ngành chăn nuôi
Các khối xét tuyển ngành chăn nuôi

Chẳng hạn, khối B00 phù hợp cho những bạn yêu thích sinh học và mong muốn nghiên cứu khoa học cây trồng, vật nuôi. Trong khi đó, khối A01 và D01 phù hợp với những ai mong muốn phát triển trong các doanh nghiệp quốc tế, ứng dụng công nghệ cao và giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc. Dưới đây là bảng tổng hợp các khối tuyển sinh thường gặp:

Tổ hợp

Môn học

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Anh

B00

Toán, Hóa, Sinh

D01

Toán, Văn, Anh

3. Ngành chăn nuôi ra trường làm gì?

Ngành chăn nuôi mở ra nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại chăn nuôi, tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc tham gia giảng dạy. Dưới đây là một số vị trí công việc phổ biến trong ngành chăn nuôi:

Một số vị trí công việc phổ biến trong ngành chăn nuôi
Một số vị trí công việc phổ biến trong ngành chăn nuôi

3.1. Nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi chịu trách nhiệm tư vấn, tiếp thị bán các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho trang trại, đại lý hoặc hộ chăn nuôi. Công việc này đòi hỏi sự hiểu biết về dinh dưỡng động vật và kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt. Ngoài ra, nhân viên kinh doanh còn phải theo dõi thị trường, xây dựng mối quan hệ với khách hàng và báo cáo kết quả kinh doanh. Mức lương dao động từ 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng.

3.2. Nhân viên kỹ thuật tại các trang trại chăn nuôi

Nhân viên kỹ thuật chăn nuôi làm việc trực tiếp tại các trang trại, chịu trách nhiệm giám sát quá trình chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh và tối ưu hóa năng suất. Công việc này đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng về sinh lý động vật, dinh dưỡng, và các phương pháp chăn nuôi tiên tiến. Mức lương: 10,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng.

3.3. Kỹ sư chăn nuôi

Kỹ sư chăn nuôi là những chuyên gia tham gia vào quá trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển các mô hình chăn nuôi hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Công việc bao gồm tư vấn kỹ thuật, quản lý quy trình chăn nuôi, cải tiến giống và tối ưu hóa môi trường sống cho vật nuôi. Mức lương: 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng.

3.4. Nghiên cứu viên về chăn nuôi

Nghiên cứu viên chăn nuôi làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp, chịu trách nhiệm phân tích, phát triển các giống vật nuôi mới, cải thiện chất lượng thức ăn chăn nuôi và tìm ra các giải pháp nâng cao năng suất. Công việc này yêu cầu trình độ chuyên môn cao cũng như khả năng nghiên cứu chuyên sâu. Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng.

3.5. Giảng viên đào tạo ngành chăn nuôi

Giảng viên đào tạo ngành chăn nuôi là những người truyền đạt kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp nông nghiệp. Công việc này yêu cầu có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, cùng với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chăn nuôi. Mức lương: 12,000,000 - 22,000,000 VNĐ/tháng.

4. Trường đào tạo ngành chăn nuôi tốt nhất

Ngành chăn nuôi là một trong những ngành học quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và được đào tạo tại nhiều trường đại học uy tín ở Việt Nam. Hình thức xét tuyển chủ yếu là dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc xét học bạ. Năm 2024, mức điểm chuẩn và học phí của một số trường đào tạo ngành chăn nuôi như sau:

Khu Vực

Tên Trường

Ngành Học

Khối Tuyển Sinh

Điểm Chuẩn (2024)

Học Phí (2024)

Miền Bắc

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chăn nuôi

A00, A01, B00, D01

17.00

12,000,000 - 15,000,000 VNĐ/năm

Miền Trung

Đại học Vinh

Chăn nuôi

A00, B00

16.00

10,000,000 - 13,000,000 VNĐ/năm

Miền Nam

Đại học Cần Thơ

Chăn nuôi

A00, A01, B00

15.00

14,000,000 - 16,000,000 VNĐ/năm

Miền Bắc

Đại học Nông lâm Bắc Giang

Chăn nuôi

A00, B00

15.00

9,000,000 - 12,000,000 VNĐ/năm

Miền Nam

Đại học An Giang

Chăn nuôi

A00, B00

18.20

11,000,000 - 14,000,000 VNĐ/năm

Miền Bắc

Đại học Hải Dương

Chăn nuôi

A00, A01, B00

15.00

9,000,000 - 11,000,000 VNĐ/năm

Miền Trung

Đại học Tây Nguyên

Chăn nuôi

A00, B00

15.00

10,000,000 - 13,000,000 VNĐ/năm

Miền Bắc

Đại học Tây Bắc

Chăn nuôi

A00, A01, B00

15.00

10,000,000 - 12,000,000 VNĐ/năm

Miền Nam

Đại học Trà Vinh

Chăn nuôi

A00, B00

15.00

11,000,000 - 14,000,000 VNĐ/năm

Miền Trung

Đại học Hồng Đức

Chăn nuôi

A00, B00

15.00

9,000,000 - 11,000,000 VNĐ/năm
Ngành chăn nuôi là một trong những ngành học quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và được đào tạo tại nhiều trường đại học uy tín ở Việt Nam
Ngành chăn nuôi là một trong những ngành học quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và được đào tạo tại nhiều trường đại học uy tín ở Việt Nam

5. Tiềm năng và cơ hội của ngành chăn nuôi

Ngành chăn nuôi luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt tại Việt Nam – một quốc gia có lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu và nguồn tài nguyên đa dạng. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, ngành chăn nuôi không ngừng đổi mới, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nên tiềm năng và cơ hội của ngành chăn nuôi rất phát triển.

Tiềm năng và cơ hội của ngành chăn nuôi rất phát triển
Tiềm năng và cơ hội của ngành chăn nuôi rất phát triển
  • Nhu cầu nhân lực cao

Chăn nuôi hiện đại không chỉ giới hạn trong các mô hình truyền thống mà đang dần áp dụng công nghệ cao như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống quản lý thông minh. Điều này đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, am hiểu công nghệ, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành chăn nuôi.

  • Cơ hội kinh doanh và khởi nghiệp

Xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch, hữu cơ và có nguồn gốc rõ ràng đang phát triển mạnh. Đây là cơ hội lớn cho những ai muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm chăn nuôi. Việc đầu tư vào các trang trại chăn nuôi hữu cơ hoặc áp dụng mô hình chăn nuôi công nghệ cao không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn đảm bảo tính bền vững trong sản xuất.

  • Cơ hội làm việc quốc tế

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, ngành chăn nuôi còn mở ra nhiều cơ hội làm việc tại các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và các nước châu Âu. Những quốc gia này đang có nhu cầu tuyển dụng lao động có chuyên môn cao trong lĩnh vực chăn nuôi và quản lý trang trại. Điều này giúp sinh viên ngành chăn nuôi có thể tiếp cận môi trường làm việc quốc tế với mức lương hấp dẫn và điều kiện làm việc chuyên nghiệp.

Nhờ vào sự phát triển không ngừng cũng như nhu cầu thị trường ngày càng lớn, ngành chăn nuôi không chỉ đóng góp quan trọng vào nền kinh tế mà còn mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp phong phú và hấp dẫn cho những ai yêu thích lĩnh vực này.

Tóm lại, ngành chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt tại Việt Nam. Với sự phát triển công nghệ, ngành chăn nuôi đang chuyển mình mạnh mẽ, mở ra cơ hội nghề nghiệp phong phú. Ngành chăn nuôi không chỉ cung cấp thực phẩm chất lượng mà còn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sạch và bền vững. Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm liên quan đến việc làm nông nghiệp, hãy truy cập Job3s.ai để tìm hiểu những thông tin mới nhất!

