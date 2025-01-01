Công việc Nông nghiệp

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 63 kết quả / Từ khoá "Nông/Lâm/Ngư nghiệp"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Nông nghiệp

-

Có 63 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Phú Yên Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Sunjin Vina Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,200 - 1,400 USD
Sunjin Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 26/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1,200 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
Hạn nộp: 13/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Hạn nộp: 16/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
Hạn nộp: 15/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
Tuyển Kỹ thuật viên nông nghiệp/trồng trọt thu nhập 9 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Sóc Trăng
Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Sóc Trăng Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Future Farms
Tuyển Kỹ thuật viên nông nghiệp/trồng trọt thu nhập 15 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Sóc Trăng
Công Ty TNHH Future Farms
Hạn nộp: 31/12/2024
Sóc Trăng Bạc Liêu Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Thuận
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Quản Lý Kỹ Thuật thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 26/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Thuận
Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 31/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Tây Ninh
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THÀNH
Hạn nộp: 25/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Hạn nộp: 14/12/2024
Cần Thơ Long An Đồng Tháp Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Pro Company
Tuyển Phát Triển Sản Phẩm thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Thái Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Pro Company
Hạn nộp: 19/12/2024
Thái Bình Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHOA NGỌC HÂN
Hạn nộp: 25/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 30 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD
Tuyển Nhân Viên Marketing Ads thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT VIETSWAN
Hạn nộp: 18/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Trưởng Phòng Đào Tạo thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Tây Ninh
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI
Hạn nộp: 21/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
Hạn nộp: 19/12/2024
Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản Lý thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 19/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM VIỆT NAM - TRÀ MY QUẢNG NAM
Tuyển Kỹ Sư Nông Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM VIỆT NAM - TRÀ MY QUẢNG NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG
Tuyển Quản Lý Sản Xuất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG
Hạn nộp: 20/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT PHÁP
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT PHÁP
Hạn nộp: 31/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,200 - 1,400 USD Sunjin Vina Co., Ltd
1,200 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tìm việc làm ngành nông nghiệp đang thu hút sự quan tâm, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Mức lương cho việc làm nông lâm ngư nghiệp dao động từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Lĩnh vực này có tiềm năng phát triển lớn, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho người lao động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm ngành nông nghiệp

Nhu cầu tìm việc làm ngành nông nghiệp đang ngày càng thu hút sự quan tâm nhờ vào vai trò quan trọng của lĩnh vực này trong nền kinh tế. Ngành này không chỉ cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm mà còn giúp ổn định sinh kế cho hàng triệu lao động trên cả nước.

Vai trò của việc làm nông lâm ngư nghiệp được đánh giá cao trong việc bảo vệ môi trường và giữ gìn sự cân bằng sinh thái. Với các vị trí đa dạng từ trồng trọt, chăn nuôi đến lâm nghiệp và thủy sản, người lao động có nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực và sở thích cá nhân.

Cơ hội phát triển trong việc làm ngành nông nghiệp cũng rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào nông nghiệp đang được đẩy mạnh. Người lao động có thể tham gia vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kỹ năng và tăng cơ hội thăng tiến.

Nhu cầu tìm việc làm ngành nông nghiệp ngày càng gia tăng nhờ vào tiềm năng của thị trường xuất nhập khẩu
Nhu cầu tìm việc làm ngành nông nghiệp ngày càng gia tăng nhờ vào tiềm năng của thị trường xuất nhập khẩu

2. Mức lương trung bình của việc làm nông, lâm, ngư nghiệp

Mức lương cho các việc làm ngành nông nghiệp khá đa dạng, tùy thuộc vào lĩnh vực, vị trí công việc và kinh nghiệm. Thu nhập trung bình của các nhân viên trong ngành này thường dao động từ 7.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng. Dưới đây là bảng lương chi tiết theo từng lĩnh vực.

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm nông lâm ngư nghiệp

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm nông nghiệp

Nhân viên trồng trọt

7.000.000 - 10.000.000

Nhân viên bán thuốc bảo vệ thực vật

8.000.000 - 12.000.000

Nhân viên kinh doanh nông sản

8.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư nông nghiệp

10.000.000 - 20.000.000

Việc làm lâm nghiệp

Cán bộ kiểm lâm

9.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư lâm nghiệp

10.000.000 - 18.000.000

Kiến trúc sư cảnh quan

12.000.000 - 25.000.000

Chuyên gia về bảo tồn

15.000.000 - 22.000.000

Việc làm thủy sản

Nhân viên nuôi trồng thủy sản

7.000.000 - 12.000.000

Nhân viên chế biến thủy sản

8.000.000 - 14.000.000

Cán bộ kiểm ngư

9.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

10.000.000 - 20.000.000

Mức lương này cũng có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố khu vực và kỹ năng của từng ứng viên. Trong bối cảnh việc làm ngành nông nghiệp ngày càng được mở rộng, các kỹ năng quản lý và hiểu biết sâu về thị trường cũng góp phần làm ứng viên tăng thu nhập cho các vị trí công việc này.

3. Những việc làm ngành nông nghiệp phổ biến hiện nay

Ngành nông nghiệp tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và mang lại nhiều cơ hội việc làm phong phú. Với nhu cầu ngày càng tăng, các việc làm ngành nông nghiệp không chỉ đem đến thu nhập ổn định mà còn mở ra nhiều triển vọng phát triển lâu dài.

3.1 Việc làm ngành nông nghiệp

Trong ngành nông nghiệp, các công việc thường tập trung vào việc chăm sóc, quản lý cây trồng và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đây là những vị trí đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành tốt.

  • Nhân viên trồng trọt: Đảm nhận việc chăm sóc, bảo vệ cây trồng, theo dõi quá trình phát triển để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

  • Kỹ sư nông nghiệp: Thiết kế, cải tiến các phương pháp canh tác hiệu quả, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

  • Nhân viên kinh doanh nông sản: Chuyên cung cấp, phân phối nông sản đến thị trường, quản lý đơn hàng, tiếp cận và phát triển hệ thống khách hàng.

  • Nhân viên bán thuốc bảo vệ thực vật: Tư vấn, cung cấp các sản phẩm bảo vệ thực vật, hỗ trợ nông dân trong việc sử dụng đúng cách để bảo vệ mùa màng.

Việc làm nông nghiệp hiện nay đã và đang ứng dựng công nghệ trong trồng trọt
Việc làm nông nghiệp hiện nay đã và đang ứng dựng công nghệ trong trồng trọt

3.2 Việc làm trong ngành lâm nghiệp

Ngành lâm nghiệp đóng góp lớn vào việc bảo tồn và phát triển môi trường rừng, với các vị trí đòi hỏi kỹ năng quản lý, quy hoạch và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

  • Kỹ sư lâm nghiệp: Phụ trách việc quy hoạch, quản lý và phát triển rừng, đồng thời áp dụng công nghệ mới trong bảo vệ môi trường rừng.

  • Cán bộ kiểm lâm: Kiểm soát, bảo vệ tài nguyên rừng, phòng chống khai thác trái phép và đảm bảo an ninh trong các khu vực rừng quốc gia.

  • Kiến trúc sư cảnh quan: Thiết kế, quản lý không gian cảnh quan trong khu vực rừng hoặc các khu bảo tồn thiên nhiên, chú trọng yếu tố bảo tồn và phát triển bền vững.

  • Chuyên gia về bảo tồn: Tập trung vào việc bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý các dự án bảo tồn và nghiên cứu phát triển hệ sinh thái.

Cán bộ kiểm lâm là một trong những việc làm lâm nghiệp đòi hỏi chuyên môn cao
Cán bộ kiểm lâm là một trong những việc làm lâm nghiệp đòi hỏi chuyên môn cao

3.3 Việc làm trong ngành thủy sản

Lĩnh vực thủy sản tại Việt Nam không ngừng phát triển, cung cấp nhiều cơ hội cho các vị trí liên quan đến nuôi trồng, chế biến và giám sát nguồn lợi thủy sản.

  • Cán bộ kiểm ngư: Theo dõi, giám sát việc khai thác nguồn lợi thủy sản, đảm bảo khai thác bền vững và hợp pháp trong vùng biển.

  • Kỹ sư nuôi trồng thủy sản: Phát triển, ứng dụng công nghệ vào việc nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và giảm chi phí sản xuất.

  • Nhân viên nuôi trồng thủy sản: Trực tiếp tham gia vào quy trình nuôi trồng, chăm sóc và theo dõi sự phát triển của các loại thủy sản.

  • Nhân viên chế biến thủy sản: Chuyên chế biến sản phẩm thủy sản sau thu hoạch, đảm bảo vệ sinh an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản là một trong những việc được nhiều ứng viên quan tâm
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản là một trong những việc được nhiều ứng viên quan tâm

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nông lâm ngư nghiệp nhiều nhất

Trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay, ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra việc làm cho người lao động. Các khu vực tuyển dụng việc làm ngành nông nghiệp đang ngày càng phong phú và đa dạng, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của thị trường.

4.1. Việc làm nông lâm ngư nghiệp TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, nơi có nhiều công ty và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Nhu cầu tuyển dụng việc làm ngành nông nghiệp tại đây chủ yếu đến từ các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, chế biến nông sản và các dự án phát triển nông thôn với mức lương từ 8.000.000 VNĐ/tháng. Thành phố đang hướng tới việc áp dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nên tin tuyển dụng cũng có phần “khiêm tốn” với hàng trăm tin trên các trang tuyển dụng.

4.2. Việc làm nông lâm ngư nghiệp Cần Thơ

Cần Thơ được biết đến như trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, nơi có nền nông nghiệp phong phú và đa dạng. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Cần Thơ cho ngành nông nghiệp tập trung vào các lĩnh vực như trồng lúa, nuôi trồng thủy sản và chế biến thực phẩm.

Với nhiều dự án đầu tư vào nông nghiệp sạch và bền vững, Cần Thơ là một điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong ngành này. Tuy nhiên, hiện nay trên trang tuyển dụng chỉ mới có vài chục tin đăng tuyển với mức lương từ 6.000.000 VNĐ/ tháng cho thấy nhiều ít doanh nghiệp chú trọng đăng tin tuyển dụng.

Với mảnh đất màu mỡ, Cần Thơ mang lại nhiều cơ hội việc làm ngành nông nghiệp
Với mảnh đất màu mỡ, Cần Thơ mang lại nhiều cơ hội việc làm ngành nông nghiệp

4.3. Việc làm nông lâm ngư nghiệp Lâm Đồng

Lâm Đồng nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, là nơi lý tưởng cho các loại cây trồng như rau, hoa và cà phê. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Lâm Đồng cho ngành nông nghiệp ngày càng tăng do sự phát triển của các trang trại nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay, tin tuyển dụng việc làm nông lâm ngư nghiệp đang tương đối nhiều trên các nền tảng với mức lương hấp dẫn. Người lao động có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực như trồng trọt, chế biến nông sản và nghiên cứu phát triển giống cây trồng.

4.4. Việc làm nông lâm ngư nghiệp Hà Nội

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, cũng là một trong những khu vực có nhu cầu cao về việc làm trong ngành nông nghiệp, với vài chục tin tuyển dụng trên các nền tảng với mức lương cạnh tranh từ 7.000.000 VNĐ/tháng. Các công ty sản xuất thực phẩm và chế biến nông sản tại đây cần nguồn nhân lực chất lượng để đáp ứng thị trường. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu đến từ các lĩnh vực sản xuất rau sạch, chăn nuôi và bảo quản thực phẩm, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

5. Yêu cầu nhà tuyển dụng với việc làm nông, lâm, ngư nghiệp

Ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và đời sống xã hội, với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng trong lĩnh vực này, các ứng viên cần hiểu rõ các tiêu chí cụ thể cho từng vị trí công việc.

5.1. Yêu cầu đối với việc làm nông nghiệp

Đối với các vị trí trong ngành nông nghiệp, nhà tuyển dụng thường tìm kiếm những ứng viên có kiến thức vững về cây trồng, đất đai và điều kiện khí hậu. Kỹ năng quản lý và tổ chức là rất cần thiết, cùng với khả năng làm việc dưới áp lực. Hơn nữa, các ứng viên cần có khả năng áp dụng công nghệ mới vào quá trình sản xuất, nhằm tăng năng suất và chất lượng nông sản.

5.2. Yêu cầu đối với việc làm lâm nghiệp

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có kiến thức về sinh thái rừng, quy trình chăm sóc và bảo vệ rừng. Kỹ năng phân tích và đánh giá tài nguyên rừng cũng rất quan trọng. Ngoài ra, kinh nghiệm trong quản lý rừng và bảo tồn sinh vật là một lợi thế lớn, giúp ứng viên nổi bật hơn trong quá trình tuyển dụng.

Ứng viên từng có kinh nghiệp chăm sóc cây cối sẽ là một điểm cộng khi ứng tuyển việc làm ngành nông nghiệp
Ứng viên từng có kinh nghiệp chăm sóc cây cối sẽ là một điểm cộng khi ứng tuyển việc làm ngành nông nghiệp

5.3. Yêu cầu đối với việc làm ngư nghiệp

Đối với ngành ngư nghiệp, yêu cầu chủ yếu là hiểu biết sâu về sinh học thủy sản, kỹ thuật nuôi trồng và bảo quản hải sản. Ứng viên cần có khả năng làm việc trong môi trường nước và biết sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong ngành thủy sản. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cũng là yếu tố quan trọng, giúp ứng viên dễ dàng hợp tác với đồng nghiệp và đối tác trong quá trình sản xuất.

6. Trường đào tạo ngành nông - lâm tốt nhất Việt Nam

Để đáp ứng yêu cầu việc làm ngành nông nghiệp, việc lựa chọn trường đào tạo phù hợp là rất quan trọng. Dưới đây là danh sách một số trường đào tạo ngành nông - lâm hàng đầu, giúp bạn có được nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong lĩnh vực việc làm ngành nông nghiệp.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị

A00, A09, B00, D01

17.00

11.500.000 - 25.000.000 VNĐ/năm

Đại học Thái Nguyên

Lâm sinh

A00, B00, C02

15.00

10.600.000 - 28.900.000 VNĐ/năm

TP. Hồ Chí Minh

Đại học Nông lâm TPHCM

Nông học

A00, B00, D07, D08

17.00

11.858.000 - 35.695.000 VNĐ/ năm

Cần Thơ

Đại học Cần Thơ

Nông học

B00, B07, D07

15.00

16.920.00 - 36.000.000 VNĐ/ năm
Học viện Nông nghiệp Việt Nam là nơi đào tạo có tiếng trong ngành nông nghiệp
Học viện Nông nghiệp Việt Nam là nơi đào tạo có tiếng trong ngành nông nghiệp

Với triển vọng nghề nghiệp đầy hứa hẹn, việc làm ngành nông nghiệp đang ngày càng thu hút nhiều ứng viên. Ngành này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế. Để nắm bắt cơ hội, người tìm việc cần trang bị kiến thức và kỹ năng phù hợp.