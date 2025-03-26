Ngành kinh tế nông nghiệp là gì? Ra trường làm nghề gì? Cơ hội nghề nghiệp

Ngành kinh tế nông nghiệp là gì? Ra trường làm nghề gì? Cơ hội nghề nghiệp
Thứ Tư, 26/03/2025
Kinh tế nông nghiệp là một trong những lĩnh vực đầy tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên. Vậy ngành kinh tế nông nghiệp là gì? ra trường làm gì? cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
1. Ngành kinh tế nông nghiệp là ngành gì?

Kinh tế nông nghiệp là một ngành học kết hợp giữa kinh tế học và nông nghiệp, giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ thực phẩm, nông sản. Ngành này không chỉ tập trung vào việc tăng năng suất cây trồng, vật nuôi mà còn đảm bảo sử dụng tài nguyên đất, nước một cách hiệu quả và bền vững.

Ban đầu, kinh tế nông nghiệp chủ yếu nghiên cứu về cách sử dụng đất hợp lý. Tuy nhiên, theo thời gian, lĩnh vực này đã mở rộng ra nhiều khía cạnh khác như kinh tế môi trường, phát triển nông thôn, chính sách lương thực và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Ngày nay, nhờ sự kết hợp với công nghệ hiện đại, kinh tế nông nghiệp giúp nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí sản xuất, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững cho nền nông nghiệp và môi trường. Các nhà kinh tế nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Kinh tế nông nghiệp là một ngành học kết hợp giữa kinh tế học và nông nghiệp
Kinh tế nông nghiệp là một ngành học kết hợp giữa kinh tế học và nông nghiệp

2. Các khối xét tuyển ngành kinh tế nông nghiệp

Ngành tinh tế nông nghiệp tuyển sinh theo nhiều tổ hợp môn khác nhau, tạo cơ hội cho thí sinh có thế mạnh ở các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là các tổ hợp xét tuyển phổ biến:

Tổ hợp

Môn học

A00

Toán - Lý - Hóa học

A01

Toán - Lý - Tiếng Anh

D01

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

C02

Ngữ văn - Toán - Hóa học

B02

Toán - Sinh học - Địa lý

3. Ngành kinh tế nông nghiệp ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế nông nghiệp có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các cơ hội nghề nghiệp trải rộng ở cả khu vực nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và tổ chức quốc tế. Dưới đây là một số vị trí việc làm nông nghiệp phổ biến:

3.1. Cán bộ quản lý kinh tế nông nghiệp

Cán bộ quản lý kinh tế nông nghiệp có nhiệm vụ lập kế hoạch, điều phối và giám sát các dự án nông nghiệp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế, tối ưu hóa nguồn lực. Vị trí này có thể làm việc tại các sở nông nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước hoặc các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Công việc đòi hỏi kỹ năng phân tích, hoạch định chiến lược và quản lý tài chính tốt. Mức thu nhập của cán bộ quản lý kinh tế nông nghiệp dao động từ 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ/ tháng, tùy vào năng lực, kinh nghiệm và quy mô tổ chức làm việc.

3.2. Chuyên viên tư vấn nông nghiệp

Chuyên viên tư vấn nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp cùng hợp tác xã tối ưu mô hình sản xuất, áp dụng công nghệ mới và phân tích xu hướng thị trường.

Công việc này thường có tại các trung tâm khuyến nông, viện nghiên cứu hoặc công ty tư vấn. Mức lương của chuyên viên tư vấn nông nghiệp có thể dao động từ 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ/ tháng, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp và trình độ chuyên môn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế nông nghiệp có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau
Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế nông nghiệp có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau

3.3. Nhân viên kinh doanh sản phẩm nông nghiệp

Nhân viên kinh doanh sản phẩm nông nghiệp chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và phân phối các sản phẩm như giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc nông nghiệp hoặc thực phẩm chế biến.

Công việc này đòi hỏi khả năng giao tiếp, đàm phán và hiểu biết về thị trường. Mức thu nhập trung bình của vị trí này dao động từ 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ/ tháng.

3.4. Nhân viên marketing nông lâm thủy sản

Nhân viên marketing trong lĩnh vực nông nghiệp có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Vị trí này có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nông sản hoặc tổ chức thương mại.

Tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực, mức lương của vị trí này dao động từ 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ/ tháng, đặc biệt có thể cao hơn khi làm tại các công ty lớn hoặc tham gia vào thị trường xuất khẩu.

3.5. Quản lý trang trại

Quản lý trang trại là công việc đòi hỏi khả năng điều hành và tổ chức sản xuất trong nông nghiệp. Người quản lý phải giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất, từ chăn nuôi, trồng trọt đến quản lý nhân sự, vận hành máy móc và phân phối sản phẩm ra thị trường.

Với những trang trại có quy mô lớn hoặc ứng dụng công nghệ cao, mức lương của quản lý trang trại có thể dao động từ 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ/ tháng, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm.

4. Trường đào tạo ngành kinh tế nông nghiệp tốt nhất

Ngành kinh tế nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế nông thôn. Nhiều trường đại học tại Việt Nam đã và đang đào tạo chuyên ngành này, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Dưới đây là bảng tổng hợp một số trường đại học đào tạo ngành kinh tế nông nghiệp hàng đầu:

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Miền Bắc

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh tế nông nghiệp

A00; A01; D01; D07

26.85

16,000,000 – 22,000,000 VNĐ/ năm

Miền Bắc

Đại học Hồng Đức

Kinh tế nông nghiệp

A00; B00; C14; C20

15

10,800,000 VNĐ/ năm

Miền Bắc

Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

Kinh tế nông nghiệp

A00; B00; C02

15

10,000,000 – 14,000,000 VNĐ/ năm

Miền Trung

Đại học Hà Tĩnh

Kinh tế nông nghiệp

A00; C14; D01

15

11,564,000 VNĐ/ năm

Miền Trung

Đại học Quang Trung

Kinh tế nông nghiệp

A09; B08; C08, D01

15

440,000 – 490,000 VNĐ/ tín chỉ

Tây Nguyên

Đại học Tây Nguyên

Kinh tế nông nghiệp

A00; B00; C02

15

420,000 VNĐ/ tín chỉ

Miền Nam

Đại học Cần Thơ

Kinh tế nông nghiệp

A00; A01; C02; D01

21

20,000,000 VNĐ/ năm

5. Tiềm năng và cơ hội của ngành kinh tế nông nghiệp

Ngành kinh tế nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành nông nghiệp hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Với hơn 60% dân số làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nhu cầu về nhân lực có trình độ cao để quản lý, tổ chức và phát triển kinh tế nông nghiệp ngày càng lớn. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên theo học ngành này.

Hiện nay, thị trường lao động rất cần những chuyên gia có khả năng phân tích kinh tế, hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp. Nhiều cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các sở nông nghiệp địa phương, cùng với các tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu đều có nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành kinh tế nông nghiệp. Đây là cơ hội lớn cho sinh viên tốt nghiệp làm việc trong lĩnh vực quản lý, tư vấn chính sách hoặc nghiên cứu khoa học.

Tiềm năng và cơ hội của ngành kinh tế nông nghiệp
Tiềm năng và cơ hội của ngành kinh tế nông nghiệp

Bên cạnh đó, sự phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp cũng đang tạo ra nhu cầu cao về nguồn nhân lực chất lượng. Sinh viên có thể làm việc tại các công ty chuyên về sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, quản lý chuỗi cung ứng hoặc phát triển thị trường. Ngoài ra, các tổ chức tài chính, ngân hàng cũng cần đội ngũ chuyên gia am hiểu về kinh tế nông nghiệp để hỗ trợ vay vốn, đầu tư vào các dự án nông nghiệp.

Không chỉ giới hạn trong các doanh nghiệp và tổ chức, sinh viên ngành kinh tế nông nghiệp còn có cơ hội tự khởi nghiệp. Việc thành lập các trang trại công nghệ cao, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp đang là xu hướng được nhiều người trẻ lựa chọn.

Nhìn chung, ngành kinh tế nông nghiệp không chỉ có tiềm năng phát triển mà còn mang đến rất nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng. Những sinh viên có năng lực tốt, tư duy sáng tạo và sẵn sàng học hỏi sẽ dễ dàng tìm được công việc phù hợp, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam ngày càng bền vững. Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm ngành nông nghiệp, bạn có thể truy cập vào Website Job3s.ai để tìm hiểu thông tin chi tiết nhé!

