Ngành công nghệ giáo dục là gì? Ra trường làm nghề gì?

1. Ngành công nghệ giáo dục là ngành gì?

Ngành công nghệ giáo dục là lĩnh vực kết hợp giữa giáo dục và công nghệ nhằm thiết kế, phát triển, quản lý và áp dụng các công nghệ, công cụ, và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy và học. Mục tiêu của ngành này là nâng cao hiệu quả giảng dạy, cá nhân hóa trải nghiệm học tập, và tối ưu hóa việc truyền đạt tri thức.

Trong thời đại 4.0, ngành công nghệ giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc đổi mới, hiện đại hóa nền giáo dục truyền thống. Với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và thực tế ảo (VR/AR), lĩnh vực này đang giúp quá trình dạy và học trở nên linh hoạt, thông minh, cá nhân hóa hơn bao giờ hết.

Sinh viên có thể tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi thông qua nhiều nền tảng học tập trực tuyến và nhận được các lộ trình học tập riêng biệt, phù hợp với năng lực, sở thích cá nhân nhờ vào thuật toán phân tích dữ liệu hiện đại. Ngoài ra, công nghệ giáo dục 4.0 còn thúc đẩy sự thay đổi phương pháp giảng dạy, chuyển từ hình thức thầy giảng - trò nghe sang các mô hình học tập chủ động, học qua mô phỏng thực tế ảo, hay học kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp.

Ngành công nghệ giáo dục đang ngày càng được đầu tư tại nước ta

Nhờ hệ thống kiến thức phong phú, đa dạng, sinh viên ngành công nghệ giáo dục sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng áp dụng công nghệ chuyên sâu vào lĩnh vực giáo dục, truyền thông.

2. Ngành công nghệ giáo dục học những gì?

Ngành công nghệ giáo dục hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn học sinh sinh viên. Nhiều bạn trẻ băn khoăn ngành công nghệ giáo dục sẽ học những gì. Về cơ bản, chương trình học của ngành này có khá nhiều môn mới mẻ, thú vị đáp ứng nhu cầu ứng dụng, công nghệ vào nghiên cứu chuyên sâu, quản lý giáo dục.

Sinh viên ngành công nghệ giáo dục ban đầu sẽ được trang bị khối kiến thức Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, khối lượng kiến thức Toán, Khoa học cơ bản. Sau đó, các bạn sẽ được học các môn cơ sở, cốt lõi ngành theo định hướng ứng dụng có sự liên hệ với công việc sau này ví dụ như: Công nghệ dạy học; Quản trị dự án; Thiết kế dạy học; Giáo dục người lớn; Các công nghệ giáo dục tiên tiến; E -learning; Khai thác thông tin đa phương tiện; Thiết kế và lập trình web; Mô phỏng trong giáo dục và Thực tế ảo.

Ngoài ra, sinh viên còn được đào tạo kỹ năng mềm và quản lý dự án giáo dục. Các bạn trẻ sẽ được đào tạo khả năng giao tiếp sư phạm, quản lý lớp học hiện đại , kỹ năng teamwork, thuyết trình, vận hành các hệ thống đào tạo trong môi trường doanh nghiệp và trường học. Nhờ đó, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng thích ứng nhanh với môi trường giáo dục hiện đại và các doanh nghiệp công nghệ giáo dục.

Bạn sẽ được học rất nhiều thứ khi theo học ngành công nghệ giáo dục

3. Các khối xét tuyển ngành công nghệ giáo dục

Hiện nay, ngành công nghệ giáo dục đang được nhiều trường đại học xét tuyển với nhiều tổ hợp môn đa dạng, giúp các thí sinh có nhiều sự lựa chọn phù hợp với thế mạnh của bản thân. Dưới đây là một số khối thi xét tuyển phổ biến của ngành công nghệ giáo dục:

Tổ hợp Môn học A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C01 Toán, Ngữ văn, Vật lý D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D96 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D78 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

Lưu ý: Tùy vào từng trường và định hướng đào tạo (thiên về sư phạm hay công nghệ nhiều hơn), tổ hợp môn có thể ưu tiên các khối tự nhiên, xã hội hoặc khối có ngoại ngữ.

4. Ngành công nghệ giáo dục ra trường làm gì?

Công nghệ giáo dục là ngành học đang khá hot hiện nay với nhiều cơ hội việc làm. Sinh viên tốt nghiệp ra trường không chỉ dừng lại ở giảng dạy hay dạy học. Dưới đây là một số vị trí việc làm giáo dục đào tạo mà bạn có thể làm sau khi theo học ngành này:

4.1. Chuyên viên thiết kế giáo dục

Chuyên gia thiết kế giáo dục (Instructional Designer) là những người tham gia thiết kế các khóa học, quản trị hệ thống giáo dục số,… nhằm đáp ứng nhu cầu học tập không giới hạn trong thời đại công nghệ 4.0. Đây là vị trí đang được các trường học và trung tâm giáo dục hay các công ty về giáo dục trực tuyến tích cực săn đón.

Mức lương của chuyên viên thiết kế khóa học giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, quy mô tổ chức, kỹ năng công nghệ và vị trí địa lý. Nhìn chung, mức thu nhập trong ngành này được đánh giá là khá ổn định dao động từ 8,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng.

4.2. Chuyên viên đào tạo tại doanh nghiệp

Chuyên viên đào tạo tại doanh nghiệp là những người trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch, tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo nội bộ để cao kỹ năng, kiến thức và hiệu quả làm việc của nhân viên trong công ty. Đây là vị trí quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng và gắn kết đội ngũ nhân viên.

Mức lương của chuyên viên đào tạo tại doanh nghiệp khá cạnh tranh và tùy thuộc vào quy mô công ty, kinh nghiệm và ngành nghề của doanh nghiệp, thường dao động từ 8,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng. Đối với các cấp bậc cao hơn như trưởng bộ phận đào tạo hoặc giám đốc phòng phát triển, thu nhập của bạn có thể lên tới 60,000,000 VNĐ/tháng.

Có nhiều vị trí công việc khi bạn theo học ngành công nghệ giáo dục

4.3. Lập trình viên phần mềm giáo dục

Lập trình viên phần mềm giáo dục là những người chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng và phát triển các ứng dụng, phần mềm hoặc nền tảng công nghệ phục vụ cho lĩnh vực giáo dục. Đây là công việc giao thoa của ngành công nghệ thông tin và ngành giáo dục, nhằm tạo ra các sản phẩm hỗ trợ dạy học hiện đại như hệ thống e-learning, ứng dụng học tập, nền tảng LMS…

Với mức lương dao động từ 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng, các nhà tuyển dụng mong muốn các lập trình viên phần mềm giáo dục có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm. Nếu thăng tiến lên làm leader của dự án, bạn có thể có thu nhập hấp dẫn từ 40,000,000 - 60,000,000 VNĐ/tháng.

4.4. Nghiên cứu và tư vấn về công nghệ giáo dục

Nhân viên nghiên cứu và tư vấn về công nghệ giáo dục có nhiệm vụ nghiên cứu các xu hướng, công nghệ và mô hình giáo dục hiện đại. Từ đó, những người này sẽ đưa ra các giải pháp tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoặc trường học trong việc ứng dụng hiệu quả công nghệ vào quá trình dạy và học.

Những nhân viên nghiên cứu và tư vấn có vai trò là cầu nối giữa giáo dục và công nghệ, giúp các tổ chức chuyển đổi số trong đào tạo, xây dựng chiến lược phát triển các chương trình học số hóa, nền tảng e-learning, và áp dụng các công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, VR/AR vào giáo dục.

Mức lương của nhân viên nghiên cứu và tư vấn về công nghệ giáo dục dao động từ 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, quy mô công ty. Bạn có thể nhận được mức thu nhập cao hơn khi dẫn dắt các dự án của các doanh nghiệp nước ngoài, dao động từ 35,000,000 - 50,000,000 VNĐ/tháng.

4.5. Chuyên gia STEAM, giáo viên dạy công nghệ

Chuyên gia STEAM (Science - Technology - Engineering - Art - Mathematics) là những người xây dựng, thiết kế và giảng dạy các chương trình giáo dục tích hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Với mức lương dao động từ 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ/tháng, các doanh nghiệp hy vọng có thể tìm kiếm được những chuyên gia STEAM có trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Giáo viên dạy công nghệ là những người trực tiếp giảng dạy các môn học liên quan đến công nghệ thông tin, lập trình, tin học ứng dụng, thiết kế website hoặc các kỹ năng công nghệ số cho học sinh, sinh viên. Đối với những giáo viên dạy trường công lập, thu nhập của những người này dao động từ 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ/tháng. Ở các trường tư thục, quốc tế, mức lương cao hơn từ 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm giảng dạy.

4.6. Chuyên gia phát triển và thiết kế học liệu

Chuyên gia phát triển và thiết kế học liệu là những người có nhiệm vụ nghiên cứu, tìm hiểu, kiểm soát quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ và công nghệ giáo dục hiện đại. Những người này chủ yếu làm việc tại các đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến giáo dục công nghệ cao, chỉ có một số trường hợp đặc biệt sẽ làm việc trong phòng nghiên cứu của các trường đào tạo, cơ sở giáo dục,…

Mức lương của chuyên gia phát triển và thiết kế học liệu thường dao động từ 12,000,000 - 28,000,000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Nếu quản lý các dự án lớn, được nước ngoài đầu tư, thu nhập của bạn có thể từ 30,000,000 - 50,000,000 VNĐ/tháng.

5. Trường đào tạo ngành công nghệ giáo dục tốt nhất

Ngành công nghệ giáo dục đang ngày càng được nhiều trường đại học lớn chú trọng phát triển và đầu tư. Dưới đây là một số trường nổi bật và uy tín trong lĩnh vực này:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Bách Khoa Hà Nội Công nghệ giáo dục A00; A01; D01 25.3 24,000,000 - 30,000,000 VNĐ/năm Đại học Giáo dục - ĐHQGHN Quản trị công nghệ giáo dục A00; B00; C00; D01 24,92 9,800,000 – 11,700,000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Quốc tế Sài Gòn Công nghệ giáo dục A00; A01; D01; D07 16 33,768,000 VNĐ/học kỳ Đại học Nguyễn Tất Thành Công nghệ giáo dục A00; A01; D01 15 37,700,000 VNĐ/năm

Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết tin tức chính xác nhất, bạn có thể truy cập vào website của từng trường để cập nhật chi tiết.

6. Tiềm năng và cơ hội của ngành công nghệ giáo dục

Hiện nay, ngành công nghệ giáo dục đang hướng đến việc cá nhân hóa và số hóa quá trình học tập nhằm tạo ra những trải nghiệm học tập linh hoạt, thông minh và hiệu quả hơn cho người học. Do đó, ngành công nghệ giáo dục ngày càng có tiềm năng phát triển rất mạnh mẽ.

Với xu hướng ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục, ngành này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học truyền thống trước kia và hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, hiện đại.

Công nghệ giáo dục là ngành đang có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển

Công nghệ giáo dục không chỉ phục vụ cho các trường học mà còn mở rộng tới các doanh nghiệp, tổ chức đào tạo, trung tâm ngoại ngữ, trường dạy kỹ năng mềm, cũng như các nền tảng học trực tuyến. Đây là lĩnh vực hội tụ giữa công nghệ thông tin, giáo dục học và thiết kế trải nghiệm học tập, tạo ra những sản phẩm giáo dục số ví dụ như e-learning, mô phỏng thực tế ảo (VR/AR), phần mềm dạy học, hệ thống quản lý học tập (LMS), app học tập tương tác…

Sự bùng nổ của chuyển đổi số trong giáo dục sau đại dịch COVID-19, đã mở ra nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực ngành này trên toàn cầu. Đây là cơ hội tốt cho các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này. Những người có chuyên môn về công nghệ giáo dục có thể làm việc tại các trường đại học, trung tâm đào tạo, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp EdTech, công ty công nghệ, tập đoàn lớn có bộ phận đào tạo nội bộ...

Hiện nay, sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ giáo dục có thể làm ở các vị trí tiềm năng như: Chuyên viên thiết kế học liệu số, Chuyên viên phát triển chương trình đào tạo trực tuyến, Lập trình viên phần mềm giáo dục, Chuyên viên đào tạo doanh nghiệp, Nhà nghiên cứu và tư vấn giải pháp công nghệ giáo dục… Mức lương và cơ hội thăng tiến của công việc này cũng rất cạnh tranh, đặc biệt là tại tại các công ty công nghệ, tổ chức quốc tế hay startup về EdTech.

Nhìn chung, ngành công nghệ giáo dục đang là lĩnh vực có nhiều tiềm năng và cơ hội trong thời kỳ 4.0. Sinh viên theo học chuyên ngành này có nhiều cơ hội việc làm khi tốt nghiệp ra trường vì nhu cầu tuyển dụng lĩnh vực công nghệ ngày một lớn. Nếu có mong muốn tìm kiếm một công việc ổn định, mức thu nhập hấp dẫn, bạn có thể tìm kiếm việc làm giáo dục/đào tạo bằng cách truy cập vào Job3s.ai để cập nhật thông tin mới nhất.