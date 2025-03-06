Ngành Kế Toán học những môn gì? Học giỏi môn gì?

1. Ngành kế toán học những môn gì?

Để làm tốt công việc kế toán, sinh viên theo học chuyên ngành kế toán cần học những môn: Kiểm toán, Thuế, Kế toán quốc tế, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí, Kế toán tổng hợp, Kế toán nội bộ, Kế toán thuế, Kế toán kho, Kế toán công nợ, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán ngân hàng, Hệ thống thông tin kế toán, Phân tích báo cáo tài chính, Đạo đức nghề nghiệp kế toán.

Tuy nhiên, để học tốt ngành kế toán bạn cần học giỏi môn học nền tảng như sau:

Nguyên lý kế toán: Đây là môn học có kiến thức nền tảng cho sinh viên. Để học sâu hơn vào chuyên ngành khác bạn cần nắm chắc môn học này.

Kế toán tài chính: Nắm vững kiến thức về tài chính và có khả năng phân tích, trình bày và lập báo cáo các thông tin về tài chính chính xác, hiệu quả.

Kế toán chi phí và quản trị: Đây là môn học nền tảng nhằm giúp các bạn quản lý chi phí trong Kế toán doanh nghiệp, tránh rủi ro. Đặc biệt, môn học này sẽ liên quan tới chuyên ngành khác như kế toán ngân hàng, kế toán công nợ,..

Kế toán thực hành: Thực hành không thể thiếu trong bất cứ ngành nghề nào. Việc thành thạo tốt các kỹ năng giúp bạn tăng khả năng tư duy và nhạy bén hơn đối với yêu cầu phức tạp trong ngành kế toán.

Ngoài ra, bạn có thể theo học những môn đại cương Toán học đại cương như: Vật lý đại cương, Hóa học đại cương, Tin học đại cương, Tiếng Anh chuyên ngành, Pháp luật đại cương, Kinh tế học đại cương, Quản trị học kinh doanh.

2. Những môn cần học trước thi vào ngành kế toán

Hiện nay, nhiều bạn mong muốn xét tuyển hoặc thi vào ngành kế toán từ lúc học cấp 3 thì cũng cần tìm hiểu rõ các tổ học môn học để sau này thi khối vào các trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành học kế toán. Vậy ngành kế toán học những môn gì?. Các môn học tổ hợp theo khối A ( môn Toán bắt buộc), tổ hợp khối C ( môn Ngữ Văn bắt buộc) và tổ hợp khối D. Dưới đây là tổ hợp các môn học theo các khối thi phổ biến hiện nay:

Tổ hợp Môn học A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh A02 Toán, Lý, Sinh A04 Toán, Lý, Địa A10 Toán, Lý, GDCD D01 Toán, Văn, Anh D03 Toán, Văn, Tiếng Pháp D07 Toán, Hóa, Anh D09 Toán, Anh, Sử D10 Toán, Anh, Địa D11 Lý, Văn, Anh D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Anh C01 Toán, Văn, Lý C02 Toán, Văn, Hóa C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử C04 Ngữ văn, Toán, Địa lý C08 Ngữ văn, Toán, Vật lý C15 Toán, Văn, Khoa học xã hội

Lưu ý: Không phải trường đào tạo tuyển sinh nào cũng tuyển theo tất cả các tổ hợp môn học này. Danh sách tổ hợp môn giữa các trường đào tạo cũng không giống nhau nên khi đăng ký tham gia thi bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin cụ thể của trường để lựa chọn môn thi cho phù hợp.

3. Ngành kế toán gồm những môn nào? Vị trí công việc

Tại Việt Nam, việc làm ngành kế toán được chia thành nhiều chuyên ngành khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động. Dưới đây là các chuyên ngành kế toán phổ biến cho các doanh nghiệp:

3.1. Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là bộ phận có trách nhiệm thực hiện việc ghi chép, phân tích, thống kê các số liệu, dữ liệu trên các tài khoản, sổ sách kế toán quản lý sau đó báo cáo tài chính theo chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Vai trò của kế toán tổng hợp giúp sổ sách kế toán được cập nhật đầy đủ, minh bạch giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả kinh doanh và khả năng tài chính hiện tại. Bên cạnh đó, kế toán tổng hợp giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chi phí, lợi nhuận và tài sản của mình để đưa ra chiến lược phù hợp. Cơ hội dành cho việc làm kế toán tổng hợp luôn tăng cao với mức thu nhập hấp dẫn trong các doanh nghiệp.

3.2. Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ có nhiệm vụ ghi chép và xử lý số liệu trong những vấn đề phát sinh như không có chứng từ, hóa đơn nhằm mục đích tính toán rõ khoản lời, lỗ trong hoạt động của doanh nghiệp. Bộ phận kế toán nội bộ này đưa ra chiến lược phát triển phù hợp để tăng cường sự phát triển vững mạnh và lâu dài của công ty. Vai trò của kế toán nội bộ hỗ trợ việc quản lý sổ sách nội bộ, từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

Hiện nay, có rất nhiều công ty, doanh nghiệp trên cả nước đều cần đến bộ phận kế toán nội bộ thực hiện công việc liên quan đến thuế, tài chính và nghiệp vụ quan trọng khác nhằm thúc đẩy hoạt động với mục đích sinh lời như các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp tư nhân,... hoặc các cơ quan Nhà nước.

3.3. Kế toán thuế

Kế toán thuế là bộ phận chịu trách nhiệm báo cáo, tính toán chi phí và khai báo thuế cho doanh nghiệp. Vai trò của kế toán thuê giúp cho công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thuế, các khoản thuế doanh nghiệp đáp ứng mọi quy tắc và quy định về thuế.

3.4. Kế toán kho

Kế toán kho đảm nhiệm công việc bao gồm theo dõi hoạt động xuất nhập hàng hóa, kiểm soát số lượng hàng tồn kho để đảm bảo số lượng, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hạn chế việc thất thoát hàng hóa.

Cơ hội việc làm kế toán kho luôn rộng mở bởi đây là vị trí quan trọng và cần thiết đối với các ngành công nghiệp, bao gồm ngành sản xuất, bán lẻ, logistics và ngành dịch vụ,...Bên cạnh đó, kế toán kho thường xuyên nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm để tăng cơ hội gia tăng thu nhập và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

3.5. Kế toán công nợ

Kế toán công nợ thuộc bộ phận đảm nhận quản lý và theo dõi các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thu về hoặc chi trả. Đội ngũ kế toán công nợ kiểm soát tốt về khoản thu nợ sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả hơn.

Các doanh nghiệp đều cần đến bộ phận kế toán công nợ để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của họ. Kế toán công nợ là một nghề tiềm năng, một số công ty yêu cầu có bằng cử nhân của các ngành Kế toán, Tài chính- Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật,... sau đó cũng cần trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm để trở thành một kế toán xuất sắc.

3.6. Kế toán tài chính

Kế toán tài chính thực hiện nhiệm vụ thu thập, cung cấp dữ liệu để lập báo cáo tài chính bao gồm lập bảng cân đối tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền nhằm mục đích tăng khả năng hoạt động của công ty với đối tác liên quan như nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và nhà cung cấp.

Hiện nay, nhu cầu của các doanh nghiệp trong quản lý tài chính càng cao nên việc làm kế toán tài chính được đánh giá là một ngành nghề tiềm năng trên thị trường lao động. Trên con đường thăng tiến, bạn có thể trở thành một chuyên gia tư vấn tài chính, kế toán trưởng hay thậm chí là giám đốc tài chính.

3.7. Kế toán quản trị

Kế toán quản trị cung cấp thông tin tài chính và nguồn lực cho các nhà quản lý đưa ra quyết định ngắn hạn và dài hạn. Giúp cho doanh nghiệp kiểm soát các hoạt động kinh doanh bằng việc thực hiện việc xác định, phân tích và truyền đạt thông tin tới các nhà đầu tư hiệu quả.

Nền công nghiệp 4.0 đang phát triển, kế toán quản trị trong ngành kế toán thường xuyên đổi mới khi cập nhật khoa học công nghệ vào quản trị kế toán. Kế toán quản trị là người am hiểu và sử dụng thành thạo các loại phần mềm để phục vụ tốt cho công việc.

3.8. Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng tập trung vào việc ghi nhận, theo dõi và lên báo cáo hoạt động giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động tiền tệ của ngân hàng.

Cơ hội việc làm của kế toán ngân hàng ngày càng nhiều và sẽ tiếp tục tăng trong 10 năm tới. Điều này do cần nhiều nguồn lực để xử lý tốt các vấn đề tài chính của doanh nghiệp gia tăng. Tốc độ tăng trưởng tăng 10%, cao hơn nhiều so với ngành nghề khác.

3.9. Kế toán Kiểm toán

Kiểm toán là hoạt động thu thập, đánh giá, xác thực về thông tin tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, đưa ra kết quả mang tính trung thực của thông tin tài chính đó so với các chuẩn mực đã được thiết lập.

Ngành kiểm toán là một ngành nghề có cơ hội phát triển trong tương lai. Tốt nghiệp ngành kiểm toán, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí và nhiều nhiều công việc sau khi ra trường.

4. Những yếu tố cần thiết để học ngành kế toán

Bên cạnh việc nắm rõ ngành kế toán học những môn gì? chúng ra cũng cần biết được yếu tố cần thiết để theo học kế toán. Ngành kế toán là một ngành khá đặc thù và đòi hỏi ứng viên cần có những tố chất, kỹ năng để thực hiện công việc. Ngành Kế Toán học những môn gì luôn có sự liên hệ quan trọng tới các yếu tố để học tốt ngành kế toán. Dưới đây là những yếu tố cần thiết để học ngành kế toán mà các bạn sinh viên cần nắm vững:

Khả năng tính toán tốt:

Chắc hẳn, ngành kế toán học những môn gì, bạn cũng thấy được đó là môn toán học vô cùng quan trọng. Bởi vì, công việc làm kế toán luôn liên quan tới con số, các số liệu thống kê cụ thể, chứng từ và cần thực hiện tính toán tốt. Do đó, đối với bạn nào yêu thích con số và việc tính toán là một lợi thế trong nghề kế toán.

Luôn cẩn thận và tỉ mỉ:

Đối với doanh nghiệp, người làm bộ phận luôn phải là người phải thường xuyên đảm nhiệm công việc liên quan tới vô số dữ liệu, giấy tờ tài chính, vì vậy bạn phải cẩn thận việc bảo quản tài liệu mật cũng như tính toán những con số cẩn thận, chi tiết để đảm bảo được tính chính xác và đầy đủ. Chính vì thế, Ngành Kế Toán học những môn gì, cần yêu cầu gì đã được giải đáp chi tiết luôn.

Trung thực và uy tín:

Ngoài kiến thức môn học theo chuyên ngành đã nêu ở nội dung Ngành Kế Toán học những môn gì, kế toán là công việc vô cùng nhạy cảm và tế nhị cho nên đòi hỏi ở bạn cần có đức tính phải trung thực và ngay thẳng, thực hiện công việc mang tính khách quan và bảo mật thông tin trong quy trình nghiệp vụ của mình.

Quản lý thời gian tốt:

Bộ phận kế toán khá nhiều đầu việc cần thực hiện nên đòi hỏi cần quản lý thời gian tốt để kịp hoàn thiện báo cáo theo đúng định kỳ quy định của doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Thành thạo tin học văn phòng

Như chúng ta đã biết: Ngành Kế Toán học những môn gì, để học tốt kế toán thì sinh viên cần thành thạo công cụ phần mềm tin học văn phòng như là Excel, Powerpoint và phần mềm quản lý kế toán phục vụ công việc. Bên cạnh đó, bạn cần đầu tư việc học ngoại ngữ sử dụng như một công cụ hỗ trợ công việc để giao tiếp với các đối tác nước ngoài, đọc tài liệu và viết báo cáo tài chính là luôn cần thiết.

Kết Luận

Ngành Kế toán học những môn gì luôn là câu hỏi được nhiều bạn trẻ quan tâm khi có định hướng nghề nghiệp trở thành một kế toán giỏi trong tương lai. Thông qua các môn học như Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Thuế,...cùng với kỹ năng tin học văn phòng và kỹ năng mềm, các bạn sẽ có được nền tảng kiến thức vững chắc, khả năng phân tích tài chính hiệu quả.