Ngành kế toán học khối nào? Tổ hợp môn nào?
1. Ngành kế toán thi khối nào?
Kế toán là người chịu trách nhiệm thu thập, phân tích, xử lý các giao dịch tài chính cho doanh nghiệp, công ty hoặc các cơ sở kinh doanh cá nhân. Đây là một trong những ngành quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, giúp doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả, đảm bảo các hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.
Để thi vào ngành kế toán, thí sinh cần chọn khối thi và bắt đầu ôn tập các môn học cần thiết nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào những trường đại học chất lượng, uy tín. Vậy ngành kế toán học khối nào? Hiện nay, ngành kế toán thường học 3 khối thi chủ yếu là khối A, khối C và khối D.
Dưới đây là tổ hợp môn học ngành kế toán mà thí sinh có thể tham khảo:
|
Khối thi
|
Tổ hợp môn
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
A02
|
Toán, Lý, Sinh
|
A04
|
Toán, Lý, Địa
|
A10
|
Toán, Lý, GDCD
|
C01
|
Ngữ văn, Toán, Địa lý
|
C02
|
Toán, Văn , Hóa
|
C04
|
Toán, văn, Địa
|
C15
|
Toán, Văn, KHXH
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
D03
|
Toán, Văn, Tiếng Pháp
|
D07
|
Toán, Hóa, Anh
|
D09
|
Toán, Anh, Sử
|
D10
|
Toán, Anh, Địa
|
D11
|
Lý, Văn, Anh
|
D90
|
Toán, KHTN, Anh
Lưu ý: Không phải các trường đại học đều tuyển sinh tất cả các tổ hợp môn thi trên, vậy nên nếu bạn mong muốn vào trường đại học nào, hãy tìm hiểu kỹ về phương thức tuyển sinh, điểm chuẩn các năm để lựa chọn khối thi phù hợp với bản thân.
2. Trường đại học uy tín tuyển sinh ngành kế toán
Hiện nay nhiều trường đại học tại Việt Nam đào tạo chuyên ngành kế toán với cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm như Đại học kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc Dân,... Tìm hiểu kỹ thông tin về các trường sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn về môi trường học tập trong tương lai.
Dưới đây là danh sách các trường đại học và các khối thi tuyển sinh ngành Kế toán, được Job3s tổng hợp mà bạn có thể tham khảo:
|
Trường
|
Tổ hợp
|
Môn học
|
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
D09
|
Toán, Anh, Sử
|
D10
|
Toán, Anh, Địa
|
Đại học Kinh Tế Quốc dân
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
D07
|
Toán, Hóa, Anh
|
Đại học Công nghiệp Hà Nội
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
Đại học Điện lực
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
D07
|
Toán, Hóa, Anh
|
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
D90
|
Toán, KHTN, Anh
|
Đại học Kinh Tế - Luật TP.HCM
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH KẾ TOÁN
|
Trường
|
Điểm chuẩn ngành kế toán
|
Năm 2022
|
Năm 2023
|
Năm 2024
|
Học viện Tài Chính
|
26,20
|
26,15
|
26,45
|
Trường Đại học Bách Khoa
|
25,2
|
25,52
|
25,8
|
Trường Đại học Thương Mại
|
26,2
|
25,9
|
26,15
|
Trường Đại học Ngoại Thương
|
27,3
|
26,95
|
27,8
|
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|
25,35
|
25,05
|
25.29
|
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
|
27,4
|
27,05
|
27.29
|
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
|
33,07 (Tiếng anh hệ số 2)
|
34,1 (Tiếng anh hệ số 2)
|
33,1 (tiếng anh hệ số 2)
|
Trường Đại học Thăng Long
|
24,35
|
24,35
|
23,86
|
Trường Đại học Lao động - Xã hội
|
22,95
|
22.4
|
23
|
Học viện Ngân hàng
|
25,8
|
25,8
|
26,25
|
Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
|
25,05
|
24,77
|
25,2
|
Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội
|
23,95
|
23,8
|
24,01
|
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
|
25.05
|
24.77
|
24,25
3. Phương thức xét tuyển ngành kế toán phổ biến
Để gia tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh, tại các trường đại học đều tuyển sinh việc làm kế toán với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau như:
-
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đây là phương thức xét tuyển phổ biến nhất, được áp dụng ở hầu hết các trường đại học trên cả nước. Phương thức xét tuyển này đòi hỏi thí sinh phải chuẩn bị kỹ kiến thức về các tổ hợp môn dự định thi để đạt kết quả cao nhất.
-
Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Áp dụng tại các trường đại học theo quy định của Bộ. Các thí sinh được ưu tiên xét tuyển bao gồm sĩ quan, thương binh, thanh niên xung phong và các đối tượng ưu tiên khác.
-
Xét tuyển theo kết quả thi THPT kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như SAT, ACT, IELTS,... từ các tổ chức uy tín có thể xét tuyển theo hình thức này để tăng cơ hội trúng tuyển vào chuyên ngành kế toán tại các trường đại học lớn.
-
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực: Phương thức này yêu cầu thí sinh tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học hàng đầu Việt Nam tổ chức. Bài thi giúp đánh giá năng lực học sinh một cách toàn diện. Đây cũng là phương thức đang được nhiều trường đại học áp dụng để tuyển sinh ngành kế toán.
-
Xét tuyển bằng học bạ: Dựa trên điểm trung bình học tập trong ba năm THPT, phương thức tuyển sinh này mang lại tính chủ động và an toàn hơn cho thí sinh.
Việc làm kế toán thường yêu cầu sự tỉ mỉ và chính xác. Vì vậy, để theo học ngành này, bạn có thể học các khối A, D hoặc các tổ hợp môn liên quan đến toán, lý, hóa. Việc nắm rõ ngành kế toán học khối nào sẽ giúp bạn lựa chọn được tổ hợp môn thi phù hợp, từ đó chuẩn bị tốt cho hành trình chinh phục ngành nghề này cũng như mở ra nhiều cơ hội việc làm trong tương lai.