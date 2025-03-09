Ngành kế toán học khối nào? Tổ hợp môn nào?

1. Ngành kế toán thi khối nào?

Kế toán là người chịu trách nhiệm thu thập, phân tích, xử lý các giao dịch tài chính cho doanh nghiệp, công ty hoặc các cơ sở kinh doanh cá nhân. Đây là một trong những ngành quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, giúp doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả, đảm bảo các hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Để thi vào ngành kế toán, thí sinh cần chọn khối thi và bắt đầu ôn tập các môn học cần thiết nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào những trường đại học chất lượng, uy tín. Vậy ngành kế toán học khối nào? Hiện nay, ngành kế toán thường học 3 khối thi chủ yếu là khối A, khối C và khối D.

Dưới đây là tổ hợp môn học ngành kế toán mà thí sinh có thể tham khảo:

Khối thi Tổ hợp môn A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh A02 Toán, Lý, Sinh A04 Toán, Lý, Địa A10 Toán, Lý, GDCD C01 Ngữ văn, Toán, Địa lý C02 Toán, Văn , Hóa C04 Toán, văn, Địa C15 Toán, Văn, KHXH D01 Toán, Văn, Anh D03 Toán, Văn, Tiếng Pháp D07 Toán, Hóa, Anh D09 Toán, Anh, Sử D10 Toán, Anh, Địa D11 Lý, Văn, Anh D90 Toán, KHTN, Anh

Lưu ý: Không phải các trường đại học đều tuyển sinh tất cả các tổ hợp môn thi trên, vậy nên nếu bạn mong muốn vào trường đại học nào, hãy tìm hiểu kỹ về phương thức tuyển sinh, điểm chuẩn các năm để lựa chọn khối thi phù hợp với bản thân.

Ba tổ hợp môn thi dành cho ngành kế toán gồm A00, A01, D01, và nhiều khối thi khác

2. Trường đại học uy tín tuyển sinh ngành kế toán

Hiện nay nhiều trường đại học tại Việt Nam đào tạo chuyên ngành kế toán với cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm như Đại học kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc Dân,... Tìm hiểu kỹ thông tin về các trường sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn về môi trường học tập trong tương lai.

Dưới đây là danh sách các trường đại học và các khối thi tuyển sinh ngành Kế toán, được Job3s tổng hợp mà bạn có thể tham khảo:

Trường Tổ hợp Môn học Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh D09 Toán, Anh, Sử D10 Toán, Anh, Địa Đại học Kinh Tế Quốc dân A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Anh Đại học Công nghiệp Hà Nội A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh Đại học Điện lực A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Anh Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh D90 Toán, KHTN, Anh Đại học Kinh Tế - Luật TP.HCM A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH KẾ TOÁN

Trường Điểm chuẩn ngành kế toán Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Học viện Tài Chính 26,20 26,15 26,45 Trường Đại học Bách Khoa 25,2 25,52 25,8 Trường Đại học Thương Mại 26,2 25,9 26,15 Trường Đại học Ngoại Thương 27,3 26,95 27,8 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 25,35 25,05 25.29 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 27,4 27,05 27.29 Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội 33,07 (Tiếng anh hệ số 2) 34,1 (Tiếng anh hệ số 2) 33,1 (tiếng anh hệ số 2) Trường Đại học Thăng Long 24,35 24,35 23,86 Trường Đại học Lao động - Xã hội 22,95 22.4 23 Học viện Ngân hàng 25,8 25,8 26,25 Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội 25,05 24,77 25,2 Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 23,95 23,8 24,01 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 25.05 24.77 24,25

3. Phương thức xét tuyển ngành kế toán phổ biến

Để gia tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh, tại các trường đại học đều tuyển sinh việc làm kế toán với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau như:

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT : Đây là phương thức xét tuyển phổ biến nhất, được áp dụng ở hầu hết các trường đại học trên cả nước. Phương thức xét tuyển này đòi hỏi thí sinh phải chuẩn bị kỹ kiến thức về các tổ hợp môn dự định thi để đạt kết quả cao nhất.

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển : Áp dụng tại các trường đại học theo quy định của Bộ. Các thí sinh được ưu tiên xét tuyển bao gồm sĩ quan, thương binh, thanh niên xung phong và các đối tượng ưu tiên khác.

Xét tuyển theo kết quả thi THPT kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế : Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như SAT, ACT, IELTS,... từ các tổ chức uy tín có thể xét tuyển theo hình thức này để tăng cơ hội trúng tuyển vào chuyên ngành kế toán tại các trường đại học lớn.

Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực : Phương thức này yêu cầu thí sinh tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học hàng đầu Việt Nam tổ chức. Bài thi giúp đánh giá năng lực học sinh một cách toàn diện. Đây cũng là phương thức đang được nhiều trường đại học áp dụng để tuyển sinh ngành kế toán.

Xét tuyển bằng học bạ: Dựa trên điểm trung bình học tập trong ba năm THPT, phương thức tuyển sinh này mang lại tính chủ động và an toàn hơn cho thí sinh.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT là phương thức tuyển sinh chính tại các trường đại học có đào tạo chuyên ngành kế toán

Việc làm kế toán thường yêu cầu sự tỉ mỉ và chính xác. Vì vậy, để theo học ngành này, bạn có thể học các khối A, D hoặc các tổ hợp môn liên quan đến toán, lý, hóa. Việc nắm rõ ngành kế toán học khối nào sẽ giúp bạn lựa chọn được tổ hợp môn thi phù hợp, từ đó chuẩn bị tốt cho hành trình chinh phục ngành nghề này cũng như mở ra nhiều cơ hội việc làm trong tương lai.