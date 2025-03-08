Top 10+ trường đào tạo ngành Quản trị nhân lực tốt nhất

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Khu vực Tên trường Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024 - 2025) Miền Bắc Đại học Kinh tế Quốc dân A00,A01,D01,D07 27,25 16.000.000- 22.000.000 VNĐ/năm Đại học Thương mại A00,A01,D01,D07 26,15 24.000.000 - 26.000.000 VNĐ/năm Đại học Nội vụ Hà Nội A00 A01 D01 C00 24,8 24,8 24,8 27,8 17.000.000 VNĐ/năm (2023 - 2024) Đại học Lao động - Xã hội A00,A01, D01 23,7 13.585.000 VNĐ/năm Đại học Công Đoàn A00, A01, D01 23,19 13.900.000 VNĐ/ năm Đại học Công nghiệp Hà Nội A00, A01, D01 24,8 24.600.000 VNĐ/năm Miền Trung Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng A00, A01, D01, D90 26 22.500.000 - 25.500.000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Kinh tế TP.HCM A00, A01, D01,D07 26 29.250.000 VNĐ/năm Đại học mở TP.HCM A00, C03, D01, A01 24 22.000.000 - 27.000.000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM A00, A01 D01, C00 17 80.000.000 - 88.000.000 VNĐ/năm

1. Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Đội ngũ giảng viên của trường đại học Kinh tế Quốc dân được đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng chuyên sâu.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là được thành lập năm 1956, với lịch sử hình thành lâu đời. Trường nằm trong nhóm đại học trọng điểm của quốc gia và được xem là một trong những trường đại học danh giá nhất Việt Nam. Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân lực trường Kinh tế Quốc dân có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, với cơ hội việc làm rộng mở.

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 7.995 chỉ tiêu, theo 3 phương thức: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (18%), xét tuyển thẳng theo quy chế và đề án tuyển sinh (2%); xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của Trường (80%).

Ngành quản trị nhân lực lấy 120 chỉ tiêu (A00,A01,D01,D07) với điểm chuẩn năm 2024 là 27,25 điểm, năm 2023 là 27,1 điểm. Trong 3 năm gần đây nhất, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giữ mức thu học phí ổn định giao động từ 16 - 22 triệu/năm.

Địa chỉ: 207 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Website: https://neu.edu.vn

2. Đại học Thương mại (TMU)

Năm 2024, ngành quản trị nhân lực của đại học Thương Mại có mức điểm chuẩn là 26,15 điểm

Trường Đại học Thương Mại (TMU) là một trong những trường Kinh tế công lập đa ngành được đánh giá cao về chất lượng đào đạo. Trường được thành lập năm 1960, cho đến nay trường Đại học Thương Mại luôn không ngừng đổi mới, cải tiến chương trình học để đảm bảo chất lượng đầu ra và phù hợp với xu thế thời đại.

Năm 2024, trường Trường Đại học Thương mại tuyển sinh 4.950 chỉ tiêu, với 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh trường chuyên/trọng điểm quốc gia, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và xét tuyển kết hợp.

Ngành quản trị nhân lực lấy 200 chỉ tiêu (A00,A01,D01,D07) với mức điểm chuẩn là 26,15 điểm năm 2024, năm 2023 là 25,9 điểm. Học phí năm học 2024 - 2025 của TMU là 24 - 26 triệu/năm với chương trình chuẩn, 35 triệu/năm với chương trình định hướng chuyên sâu.

Địa chỉ: 79 Đ. Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://tmu.edu.vn

3. Đại học Nội vụ Hà Nội (DNV)

Đại học Nội vụ Hà Nội chính thức sát nhập với Học viện Hành chính Quốc gia từ năm 2023

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (DNV) là trường đại học hệ công lập được thành lập năm 1971 trực thuộc Bộ Nội vụ. Kể từ năm 2023, trường chính thức sáp nhập vào trường Học viện Hành chính Quốc gia. Trong những năm gần đây, trường đã không ngừng chú trọng phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ngày càng tăng cao.

Năm 2024, Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh 3.410 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển theo kết quả học tập THPT lớp 12, xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và xét tuyển thẳng.

Ngành quản trị nhân lực năm 2024 lấy 450 chỉ tiêu tại cơ sở Hà Nội có mức điểm chuẩn theo các tổ hợp như sau: A00: 24,8 điểm, A01: 24,8 điểm, D01: 24,8 điểm, C00: 27,8 điểm, cao hơn điểm chuẩn năm 2023 khoảng 1 điểm. Năm học 2023 - 2024, ngành ngành Quản trị nhân lực có mức học phí là 532.000 VND/tín chỉ, khoảng 17 triệu/năm học (năm học 2024 - 2025 chúng tôi đang cập nhật…)

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Website: https://apag.edu.vn

4. Đại học Lao động - Xã hội (ULSA)

Đại học Lao động - Xã hội có 2 cơ sở là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Lao động – Xã hội được thành lập vào năm 1961, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Vì vậy, sinh viên khi theo học ngành quản trị nhân sự có thể được tiếp cận với các vấn đề chính sách và luật pháp về lao động một cách sâu sắc nhất.

Năm 2024, trường Đại học Lao động - Xã hội tuyển sinh 2750 chỉ tiêu, với 15 ngành đào tạo theo 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT; xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo kết quả học tập năm học dự bị đại học tại các trường dự bị đại học dân tộc.

Tại cơ sở Hà Nội, mức điểm chuẩn năm 2024 xét theo 2 phương thức cho 3 tổ hợp A00, A01, D01: Kết quả THPT là 23,7 điểm, xét theo học bạn là 24,11 điểm. Tại cơ sở TP.HCM có mức điểm chuẩn theo 2 hình thức trên lần lượt là 23 điểm và 24,25 điểm. Năm học 2024 - 2025, trường dự thu mức học phí khoảng 383.000 VNĐ/tín chỉ, tức khoảng 13,6 triệu/năm học đầu tiên, mức học phí hàng năm được điều chỉnh dựa trên quy định của Chính phủ.

Địa chỉ: 43 Đ. Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: http://www.ulsa.edu.vn

5. Đại học Công Đoàn (TUU)

Ngành quản trị nhân lực của Đại học Công đoàn có mức học phí khoảng 13,9 triệu/ năm học

Trường Đại học Công Đoàn (TUU) được thành lập năm 1946, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường có định hướng nghiên cứu, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực được xem là một trong những trường đại học đầu ngành về khối ngành Lao động, Xã hội và Quản trị nhân lực của Việt Nam hiện nay.

Năm 2024, trường Đại học Công Đoàn tuyển sinh với 2.590 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT (2.400 chỉ tiêu), xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ) và xét tuyển theo đơn đặt hàng.

Ngành Quản trị nhân lực năm 2024, lấy 310 chỉ tiêu theo 3 tổ hợp A00, A01 và D01 có mức điểm chuẩn là 23,19 điểm. Năm học 2024 - 2025, trường Đại học Công Đoàn thu mức học phí 400.000 đồng/tín chỉ, tương đương khoảng 13,9 triệu/ năm học.

Địa chỉ: 169 P. Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Website: http://www.dhcd.edu.vn

6. Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được xem là một trong những trường đại học có lịch sử đào tạo lâu đời nhất tại Việt Nam.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành nghề, định hướng thực hành trực thuộc Bộ Công thương. Trường được thành lập vào năm 1898 dưới tên gọi Trường Chuyên nghiệp Hà Nội, năm 1913 dưới tên gọi Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng. Năm 2005, trường được nâng cấp lên đại học trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.

Năm 2024, trường tuyển sinh hệ đại học chính quy với 7.650 chỉ tiêu cho 52 ngành/chương trình đào tạo, theo 6 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa trên học bạ THPT, xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Ngành Quản trị nhân lực năm 2024 tuyển sinh 120 chỉ tiêu, mức điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 24,8 điểm (A00, A01, D01) với 2 điều kiện Toán > 8,00 và Toán = 8,00 và TTNV ≤ 3. Theo đề án tuyển sinh, năm học 2024 - 2025, trường Đại học Công nghiệp áp dụng mức học phí trung bình 24,6 triệu/năm học, tăng 4,6 triệu/năm so với năm học trước.

Địa chỉ: Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Website: https://www.haui.edu.vn

7. Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DUE)

Năm 2024, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng có mức điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp lấy 26 điểm

Trường Đại học Kinh tế là trường đại học đứng đầu về đào tạo khối ngành kinh tế tại miền Trung, trực thuộc hệ thống Đại học Đà Nẵng. Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực tại Đại học Kinh tế được thiết kế trên cơ sở đổi mới với các chức năng chuyên sâu, gồm: Quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh tổng quát, quản trị tài chính và quản trị marketing.

Năm 2024, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh với 3325 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ, xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngành Quản trị nhân lực tuyển sinh tổng 95 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển. Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp lấy 26 điểm, với 4 tổ hợp môn xét tuyển A00; A01; D01; D90. Phương thức xét học bạ THPT có mức điểm chuẩn xét tuyển là 27 điểm với 3 tổ hợp môn xét tuyển A00; A01; D01.

Học phí năm học 2024 - 2025, học phí các ngành theo chương trình chuẩn tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng có mức thu học phí từ 22,5 - 25,5 triệu/năm. Mức thu học phí của các năm học tiếp theo có thể thay đổi , tuy nhiên mức tăng không quá 10% mức học phí của năm trước liền kề.

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Website: https://due.udn.vn

8. Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM là một trong 15 trường đại học trọng điểm của Việt Nam, thuộc top 1.000 trường tốt nhất thế giới theo Eduniversal.

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1976. Đến năm 1996, ngành quản trị nhân lực được triển khai, ban đầu có tên là ngành Quản lý nguồn nhân lực. Từ năm 2021, ngành được đổi tên là Quản trị nhân lực với mục tiêu đáp ứng tốt hơn với thị trường lao động. Gần 3 thập kỷ hình thành và phát triển, ngành Quản trị nhân lực học của trường UEH luôn được sinh viênlựa chọn hàng đầu trong các kỳ xét tuyển.

Năm 2024, Đại học Kinh tế TP.HCM tuyển sinh 7.900 chỉ tiêu theo 6 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy định của BGD&ĐT, xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; xét tuyển học sinh Giỏi; xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn; xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngành Quản trị nhân lực năm 2024 tuyển sinh 150 chỉ tiêu có mức điểm chuẩn theo hình thức xét tuyển kết quả THPT là 26 điểm, với 4 tổ hợp môn xét tuyển A00; A01; D01; D07. Trong khi đó, năm 2023, điểm chuẩn của ngành này lấy 26,2 điểm. Năm học 2024 – 2025, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM áp dụng mức học phí cho sinh viên chính quy là 975.000 đồng/tín chỉ, tương đương với khoảng 29.250.000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Website:https://www.ueh.edu.vn

9. Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh (OU)

Ngành quản trị nhân lực của trường đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh lấy 240 chỉ tiêu năm 2024

Đại học mở TP.HCM là trường đại học đa ngành được thành lập vào năm 1990. Đến năm 2006, trở thành trường đại học công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hơn 3 thập kỷ qua, trường không ngừng cải cách và nâng cao chất lượng đào tạo, để phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Năm 2024, Trường Đại học Mở TP.HCM tuyển sinh 5.300 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển: Xét tuyển ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi THPT, xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét điểm chuẩn học bạ (lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12), kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức và kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT.

Ngành quản trị nhân lực năm 2024 lấy 280 chỉ tiêu với mức điểm chuẩn 24 điểm cho 4 tổ hợp xét tuyển A00; C03; D01; A01. Năm học 2024 - 2025, mức học phí từ 22 - 27 triệu/năm đối với chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao từ 45 - 48 triệu/năm. Ngành Quản trị nhân lực có mức học phí khoảng 26 triệu/năm học.

Địa chỉ: 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM.

Website: https://ou.edu.vn

10. Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF)

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM là trường có chất lượng đào tạo hàng đầu về Kinh tế Tài chính ở Việt Nam đạt chuẩn quốc tế.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM được thành lập năm 2007, theo đuổi mục tiêu là đại học hàng đầu tại Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế. Trường UEF đã và đang tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế quốc gia và hội nhập quốc tế.

Năm 2024, trường Đại học Kinh tế - Tài chính tuyển sinh 6.610 chỉ tiêu, theo 4 phương thức cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy: Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT; xét theo điểm học bạ 3 môn lớp 12; xét theo tổng điểm học bạ 3 học kỳ và xét theo điểm thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngành quản trị nhân lực năm 2024 lấy 265 chỉ tiêu, theo 4 tổ hợp môn thi A00; A01; D01; C00, với mức điểm chuẩn là 17 điểm. Năm 2023, ngành này cũng lấy mức điểm chuẩn là 17 điểm, với tổ hợp môn xét tuyển tương tự. Học phí tại UEF, bình quân 20 - 22 triệu/học kỳ, tức khoảng 80 - 88 triệu/năm, một năm chia thành 4 học kỳ.

Địa chỉ: Trụ sở 141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Cơ sở 276 - 282 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Website: https://www.uef.edu.vn

Hi vọng với bài viết ngành quản trị nhân lực học trường nào tốt sẽ giúp bạn lựa chọn được ngôi trường phù hợp cho bản thân. Nếu bạn có điểm thi từ 24 - 27 điểm hoàn toàn có thể lựa chọn các trường thuộc top đầu hiện nay. Để tham khảo thêm thông tin về việc làm nhân sự, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng Job3s để biết thêm thông tin chi tiết!