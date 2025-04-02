Ngành quản trị nhân lực thi khối, tổ hợp môn nào?

Ngành Quản trị nhân lực thi khối nào? Hiện tại, ngành Quản trị nhân lực có các tổ hợp môn là A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh) …được nhiều trường lựa chọn. Dưới đây là tổ hợp môn tuyển sinh ngành Quản trị nhân lực tại các trường đại học uy tín hàng đầu hiện nay.
1. Ngành Quản trị nhân lực thi khối nào?

Ngành Quản trị nhân lực thi khối A00(Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Anh, Lý) và D07 (Toán, Hóa, Anh)
Ngành Quản trị nhân lực thi khối A00(Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Anh, Lý) và D07 (Toán, Hóa, Anh)

Ngành Quản trị nhân lực có thể thi nhiều khối khác nhau, tùy thuộc vào quy định tuyển sinh của từng trường đại học. Một số tổ hợp môn phổ biến đang được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Quản trị nhân lực bao gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Anh, Lý) và D07 (Toán, Hóa, Anh).

Hiện nay, để tăng thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh và đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực cho xã hội, các trường đại học hàng đầu trên cả nước đã mở rộng khối tuyển sinh đối với ngành Quản trị nhân lực. Thí sinh có thể tham khảo lựa chọn khối thi phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân ở bảng dưới đây:

Khối thi

Tổ hợp môn

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Anh

C00

Văn, Sử, Địa

C03

Toán, Văn, Sử

D01

Toán, Văn, Anh

D07

Toán, Hóa, Anh

D90

Toán, Anh, KHTN

2. Phương thức xét tuyển ngành Quản trị nhân lực

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT là phương thức tuyển sinh ngành Quản trị nhân lực được lựa chọn nhiều nhất
Hiện nay, các trường Đại học đào tạo ngành Quản trị nhân lực nói riêng và tất cả các ngành học nói chung đa số đều áp dụng các phương thức xét tuyển như:

  • Xét bằng điểm học bạ THPT.

  • Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

  • Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.

  • Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM (KSA, KSV), kết quả kỳ thi V-SAT.

3. Trường đại học tuyển sinh ngành Quản trị nhân lực uy tín

Đại học Kinh tế quốc dân là một trong những trường có điểm ngành Quản trị nhân lực cao nhất cả nước.
Hiện nay, hầu hết các trường đại học uy tín tại Phía Bắc và phía Nam đều tuyển sinh ngành Quản trị nhân lực theo 3 - 4 như sau: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Anh, Lý), D07 (Toán, Hóa, Anh).

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Trường

Chuyên ngành

Khối thi

Tổ hợp môn

Đại học Kinh tế Quốc dân

Quản trị nhân lực

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Anh

D01

Toán, Văn, Anh

D07

Toán, Hóa, Anh

Đại học Thương Mại

Quản trị nhân lực

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Anh

D01

Toán, Văn, Anh

D07

Toán, Hóa, Anh

Đại học Nội vụ Hà Nội

Quản trị nhân lực

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Anh

D01

Toán, Văn, Anh

C00

Văn, Sử, Địa

Đại học Lao động - Xã hội

Quản trị nhân lực

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Anh

D01

Toán, Văn, Anh

Đại học Công Đoàn

Quản trị nhân lực

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Anh

D01

Toán, Văn, Anh

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quản trị nhân lực

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Anh

D01

Toán, Văn, Anh

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Quản trị nhân lực

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Anh

D01

Toán, Văn, Anh

D90

Toán, Anh, KHTN

Đại học Kinh tế TP.HCM

Quản trị nhân lực

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Anh

D01

Toán, Văn, Anh

D07

Toán, Hóa, Anh

Đại học mở TP.HCM

Quản trị nhân lực

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Anh

C03

Toán, Văn, Sử

D01

Toán, Văn, Anh

Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực tại các trường đại học có sự biến động tùy theo từng năm, phương thức và chỉ tiêu xét tuyển. Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Quản trị nhân lực hàng đầu, để lựa chọn ngôi trường phù hợp với nguyện vọng và khả năng của bản thân.

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

(2022 - 2024)

Trường

Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực

2022

2023

2024

Đại học Kinh tế Quốc dân

27,45

27,10

27,25

Đại học Thương mại

26,20

25,90

26,15

Đại học Nội vụ Hà Nội

24,0

23,35

24,8

Đại học Lao động - Xã hội

23,30

23,25

23,7

Đại học Công Đoàn

23,3

22,70

23,19

Đại học Công nghiệp Hà Nội

24,95

24,59

24,8

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

24,75

24,75

26

Đại học Kinh tế TP.HCM

26,8

26,2

26

Đại học mở TP.HCM

25

24,3

24

Lưu ý: Để có thông tin chính xác và cập nhật mới nhất về điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực, bạn nên tham khảo trực tiếp trang Website của từng trường hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đó.

Hi vọng với bài viết ngành Quản trị nhân lực thi khối nào đã giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích về tổ hợp môn thi của ngành này. Nếu đang có nhu cầu tìm việc làm hành chính nhân sự, bạn có thể truy cập vào trang tuyển dụng Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết!

