Ngành quản trị nhân lực thi khối, tổ hợp môn nào?

1. Ngành Quản trị nhân lực thi khối nào?

Ngành Quản trị nhân lực có thể thi nhiều khối khác nhau, tùy thuộc vào quy định tuyển sinh của từng trường đại học. Một số tổ hợp môn phổ biến đang được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Quản trị nhân lực bao gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Anh, Lý) và D07 (Toán, Hóa, Anh).

Hiện nay, để tăng thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh và đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực cho xã hội, các trường đại học hàng đầu trên cả nước đã mở rộng khối tuyển sinh đối với ngành Quản trị nhân lực. Thí sinh có thể tham khảo lựa chọn khối thi phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân ở bảng dưới đây:

Khối thi Tổ hợp môn A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh C00 Văn, Sử, Địa C03 Toán, Văn, Sử D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Anh D90 Toán, Anh, KHTN

2. Phương thức xét tuyển ngành Quản trị nhân lực

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT là phương thức tuyển sinh ngành Quản trị nhân lực được lựa chọn nhiều nhất

Hiện nay, các trường Đại học đào tạo ngành Quản trị nhân lực nói riêng và tất cả các ngành học nói chung đa số đều áp dụng các phương thức xét tuyển như:

Xét bằng điểm học bạ THPT.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM (KSA, KSV), kết quả kỳ thi V-SAT.

3. Trường đại học tuyển sinh ngành Quản trị nhân lực uy tín

Đại học Kinh tế quốc dân là một trong những trường có điểm ngành Quản trị nhân lực cao nhất cả nước.

Hiện nay, hầu hết các trường đại học uy tín tại Phía Bắc và phía Nam đều tuyển sinh ngành Quản trị nhân lực theo 3 - 4 như sau: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Anh, Lý), D07 (Toán, Hóa, Anh).

Trường Chuyên ngành Khối thi Tổ hợp môn Đại học Kinh tế Quốc dân Quản trị nhân lực A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Anh Đại học Thương Mại Quản trị nhân lực A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Anh Đại học Nội vụ Hà Nội Quản trị nhân lực A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh C00 Văn, Sử, Địa Đại học Lao động - Xã hội Quản trị nhân lực A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh Đại học Công Đoàn Quản trị nhân lực A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh Đại học Công nghiệp Hà Nội Quản trị nhân lực A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Quản trị nhân lực A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh D90 Toán, Anh, KHTN Đại học Kinh tế TP.HCM Quản trị nhân lực A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Anh Đại học mở TP.HCM Quản trị nhân lực A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh C03 Toán, Văn, Sử D01 Toán, Văn, Anh

Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực tại các trường đại học có sự biến động tùy theo từng năm, phương thức và chỉ tiêu xét tuyển. Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Quản trị nhân lực hàng đầu, để lựa chọn ngôi trường phù hợp với nguyện vọng và khả năng của bản thân.

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

(2022 - 2024)

Trường Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực 2022 2023 2024 Đại học Kinh tế Quốc dân 27,45 27,10 27,25 Đại học Thương mại 26,20 25,90 26,15 Đại học Nội vụ Hà Nội 24,0 23,35 24,8 Đại học Lao động - Xã hội 23,30 23,25 23,7 Đại học Công Đoàn 23,3 22,70 23,19 Đại học Công nghiệp Hà Nội 24,95 24,59 24,8 Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 24,75 24,75 26 Đại học Kinh tế TP.HCM 26,8 26,2 26 Đại học mở TP.HCM 25 24,3 24

Lưu ý: Để có thông tin chính xác và cập nhật mới nhất về điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực, bạn nên tham khảo trực tiếp trang Website của từng trường hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đó.

Hi vọng với bài viết ngành Quản trị nhân lực thi khối nào đã giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích về tổ hợp môn thi của ngành này.