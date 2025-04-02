Ngành quản trị nhân lực thi khối, tổ hợp môn nào?
1. Ngành Quản trị nhân lực thi khối nào?
Ngành Quản trị nhân lực có thể thi nhiều khối khác nhau, tùy thuộc vào quy định tuyển sinh của từng trường đại học. Một số tổ hợp môn phổ biến đang được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Quản trị nhân lực bao gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Anh, Lý) và D07 (Toán, Hóa, Anh).
Hiện nay, để tăng thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh và đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực cho xã hội, các trường đại học hàng đầu trên cả nước đã mở rộng khối tuyển sinh đối với ngành Quản trị nhân lực. Thí sinh có thể tham khảo lựa chọn khối thi phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân ở bảng dưới đây:
|
Khối thi
|
Tổ hợp môn
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
C00
|
Văn, Sử, Địa
|
C03
|
Toán, Văn, Sử
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
D07
|
Toán, Hóa, Anh
|
D90
|
Toán, Anh, KHTN
2. Phương thức xét tuyển ngành Quản trị nhân lực
Hiện nay, các trường Đại học đào tạo ngành Quản trị nhân lực nói riêng và tất cả các ngành học nói chung đa số đều áp dụng các phương thức xét tuyển như:
-
Xét bằng điểm học bạ THPT.
-
Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.
-
Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-
Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
-
Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM (KSA, KSV), kết quả kỳ thi V-SAT.
3. Trường đại học tuyển sinh ngành Quản trị nhân lực uy tín
Hiện nay, hầu hết các trường đại học uy tín tại Phía Bắc và phía Nam đều tuyển sinh ngành Quản trị nhân lực theo 3 - 4 như sau: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Anh, Lý), D07 (Toán, Hóa, Anh).
TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
|
Trường
|
Chuyên ngành
|
Khối thi
|
Tổ hợp môn
|
Đại học Kinh tế Quốc dân
|
Quản trị nhân lực
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
D07
|
Toán, Hóa, Anh
|
Đại học Thương Mại
|
Quản trị nhân lực
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
D07
|
Toán, Hóa, Anh
|
Đại học Nội vụ Hà Nội
|
Quản trị nhân lực
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
C00
|
Văn, Sử, Địa
|
Đại học Lao động - Xã hội
|
Quản trị nhân lực
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
Đại học Công Đoàn
|
Quản trị nhân lực
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
Đại học Công nghiệp Hà Nội
|
Quản trị nhân lực
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
|
Quản trị nhân lực
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
D90
|
Toán, Anh, KHTN
|
Đại học Kinh tế TP.HCM
|
Quản trị nhân lực
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
D07
|
Toán, Hóa, Anh
|
Đại học mở TP.HCM
|
Quản trị nhân lực
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
|
C03
|
Toán, Văn, Sử
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực tại các trường đại học có sự biến động tùy theo từng năm, phương thức và chỉ tiêu xét tuyển. Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Quản trị nhân lực hàng đầu, để lựa chọn ngôi trường phù hợp với nguyện vọng và khả năng của bản thân.
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
(2022 - 2024)
|
Trường
|
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực
|
2022
|
2023
|
2024
|
Đại học Kinh tế Quốc dân
|
27,45
|
27,10
|
27,25
|
Đại học Thương mại
|
26,20
|
25,90
|
26,15
|
Đại học Nội vụ Hà Nội
|
24,0
|
23,35
|
24,8
|
Đại học Lao động - Xã hội
|
23,30
|
23,25
|
23,7
|
Đại học Công Đoàn
|
23,3
|
22,70
|
23,19
|
Đại học Công nghiệp Hà Nội
|
24,95
|
24,59
|
24,8
|
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
|
24,75
|
24,75
|
26
|
Đại học Kinh tế TP.HCM
|
26,8
|
26,2
|
26
|
Đại học mở TP.HCM
|
25
|
24,3
|
24
Lưu ý: Để có thông tin chính xác và cập nhật mới nhất về điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực, bạn nên tham khảo trực tiếp trang Website của từng trường hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đó.
Hi vọng với bài viết ngành Quản trị nhân lực thi khối nào đã giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích về tổ hợp môn thi của ngành này. Nếu đang có nhu cầu tìm việc làm hành chính nhân sự, bạn có thể truy cập vào trang tuyển dụng Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết!