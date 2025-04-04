Ngành Quản trị nhân lực khối C00 học trường nào tốt nhất?

TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHỐI C00

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Nội vụ Hà Nội Quản trị nhân lực C00 27 17.000.000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Mở TP.HCM Quản trị nhân lực A00, C00, C03, D01 26,25 26.000.000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Quản trị nhân lực A00, A01, D01, C00 22 80.000.000 VNĐ/năm Miền Trung Đại học Đông Á Đà Nẵng Quản trị nhân lực A16, C15, D01, C00 15 11.440.000 VNĐ/năm

1. Đại học Nội vụ Hà Nội

Đại học Nội vụ hay tiền thân có tên gọi Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung Ương là một trong những trường uy tín đào tạo ngành Quản trị nhân lực. Năm 2011, trường chính thức đổi tên như hiện tại, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống giảng dạy cùng mở rộng thêm một số ngành nghề đào tạo khác. Kể từ năm 2023, theo ban hành của Chính phủ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chính thức được sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Năm 2024, Đại học Nội vụ tuyển sinh đại học chính quy với khoảng 3.410 chỉ tiêu, áp dụng 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 12), xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024, xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, và xét tuyển thẳng.

Năm 2024, mức điểm chuẩn của ngành Quản trị nhân lực là 27 điểm (C00), 24,8 điểm (A00), 24,8 điểm (A01) và 24,8 điểm (D01). Trong khi đó, năm 2024 ngành này lấy mức chỉ tiêu 450 sinh viên. Học phí ngành Quản trị nhân lực của trường năm 2023 - 2024 là 17.000.000 VNĐ/năm. Hiện tại, trường chưa công bố mức học phí dự kiến của ngành năm 2024 - 2025.

Địa chỉ: 36 Đường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Website: https://huha.edu.vn

Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh đại học chính quy theo 5 phương thức xét tuyển

2. Trường Đại học Mở TP. HCM

Trường Đại học Mở TP. HCM trở thành trường đại học công lập vào năm 2006 và cho đến nay, trường được biết đến với đa dạng ngành đào tạo chính quy. Với thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo từ xa, trường đáp ứng mọi nhu cầu học tập của sinh viên, góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước.

Năm 2024, Trường Đại học Mở TP. HCM tuyển sinh đại học chính quy với khoảng 5.300 chỉ tiêu, áp dụng 2 nhóm phương thức xét tuyển. Theo quy chế tuyển sinh, trường xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT, cùng với việc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Các phương thức xét tuyển được nhà trường ưu tiên theo thứ tự sau: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IB (từ 26 điểm trở lên), A-Level (từ C trở lên ở mỗi môn), hoặc SAT (từ 1.100 điểm trở lên); xét tuyển thí sinh có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại Tốt tại các Trường THPT (nhóm 1 và nhóm 2) và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định; xét tuyển thí sinh có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại Tốt tại các Trường THPT (nhóm 1 và nhóm 2), cùng với xét tuyển học bạ có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định.

Năm 2024, trường công bố mức điểm chuẩn của Ngành Quản trị nhân lực là 26,25 điểm (C00), 24 điểm (A00), 24 điểm (C03), 24 điểm (D01), 24 điểm (A01). Tại thời điểm này, ngành Quản trị nhân lực lấy mức chỉ tiêu 360 sinh viên. Học phí ngành Quản trị nhân lực của trường năm 2024 - 2025 là 26.000.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Website: https://ou.edu.vn

Đại học Mở TP.HCM là một trong những trường phù hợp với những bạn trẻ thắc mắc quản trị nhân lực khối c00 học trường nào

3. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM là một trong những trường đại học hàng đầu có chuyên ngành đào tạo Quản trị nhân lực. Trường hướng tới tiêu chuẩn kết hợp giữa các chương trình giảng dạy trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao của xã hội.

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM tuyển sinh đại học chính quy với khoảng 6.610 chỉ tiêu, áp dụng 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, và xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn.

Năm 2024, mức điểm chuẩn của ngành Quản trị nhân lực là 22 điểm (A00, A01, D01, C00). Cũng trong năm 2024 ngành này lấy mức chỉ tiêu 180 sinh viên. Học phí ngành Quản trị nhân lực của trường năm 2024 - 2025 là 80.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 141 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://.uef.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM có chỉ tiêu tuyển 180 sinh viên trong năm 2024

4. Đại học Đông Á

Đại học Đông Á được thành lập vào năm 2002 với tên gọi ban đầu là Trường Trung học chuyên nghiệp tư thục Công kỹ nghệ Đông Á. Đến năm 2009, trường được đổi tên thành Đại học Đông Á với mục tiêu nâng cấp và mở rộng các chuyên ngành đào tạo.

Năm 2024, Đại học Đông Á tuyển sinh đại học chính quy với 4 phương thức xét tuyển, tổng chỉ tiêu khoảng 5.000: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, xét tuyển theo học bạ (tổng điểm trung bình 03 học kỳ: lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12), xét tuyển theo học bạ (tổng điểm trung bình năm lớp 12) và xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2024 của Đại học Quốc gia TP. HCM.

Với những bạn muốn biết quản trị nhân lực khối C00 học trường nào, đại học Đông Á là ngôi trường phù hợp, chỉ lấy mức điểm chuẩn của ngành là 15 điểm (A16, C15, D01, C00). Trong năm 2024 ngành này lấy mức chỉ tiêu 100 sinh viên. Học phí ngành Quản trị nhân lực của trường năm 2024 - 2025 là 11.440.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Website: https://donga.edu.vn

Đại học Đông Á tiếp tục phát triển mục tiêu nâng cấp, mở rộng các chuyên ngành đào tạo

Hy vọng, bài viết trên đây đã giải đáp cho bạn thắc mắc ngành quản trị nhân lực khối c00 học trường nào tốt nhất. Với điểm thi đại học từ 15 - 27 điểm, bạn hoàn toàn có thể thử sức với ngành học này. Nếu bạn muốn tham khảo thêm các thông tin về nhu cầu việc làm ngành Quản trị nhân lực, vui lòng truy cập vào website Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết!