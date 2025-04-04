Ngành sư phạm thi khối nào, tổ hợp môn nào?
1. Ngành sư phạm thi khối nào?
Ngành sư phạm, với vai trò đào tạo đội ngũ giáo viên cho mọi cấp học, sử dụng hệ thống tổ hợp môn xét tuyển phong phú để đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng chuyên ngành.
Thí sinh muốn theo đuổi sư phạm tiểu học có thể chọn khối D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) hay C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), trong khi sư phạm mầm non lại yêu cầu khối M với môn năng khiếu như hát hoặc đọc diễn cảm. Đối với các chuyên ngành như Sư phạm Toán, Hóa học, khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và B00 (Toán, Hóa, Sinh) thường được ưu tiên, còn Sư phạm Tiếng Anh lại thiên về D01 hoặc A01 (Toán, Lý, Anh).
Sự linh hoạt trong tổ hợp môn giúp thí sinh dễ dàng tận dụng thế mạnh cá nhân, từ kiến thức tự nhiên, xã hội đến kỹ năng nghệ thuật. Tuy nhiên, mỗi trường đại học có thể áp dụng tổ hợp khác nhau, vì vậy việc tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh là cần thiết.
Chẳng hạn, điểm chuẩn ngành sư phạm những năm gần đây tăng cao, có nơi gần 29 điểm, cho thấy sức hút và tính cạnh tranh của lĩnh vực này. Nếu bạn đang cân nhắc con đường sự nghiệp giảng dạy, việc nắm rõ khối thi phù hợp sẽ là bước đầu quan trọng để định hướng đúng đắn.
Các ngành Sư phạm
Tổ hợp
Môn Học
Sư phạm mầm non
M00
Toán, Văn, Hát, Đọc diễn cảm
M01
Văn, Năng khiếu, Lịch sử
M02
Toán học, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M05
Ngữ văn, Vẽ năng khiếu, Khoa học xã hội
M11
Văn, Anh, Năng khiếu báo chí
Sư phạm tiểu học
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C01
Ngữ văn, Toán, Vật lý
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D03
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
C20
Ngữ văn, Địa, Công dân
Sư phạm tiếng Anh
D01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
A01
Toán, Tiếng Anh, Lý
D14
Sử, Văn, Tiếng Anh
D15
Văn, Tiếng Anh, Địa
D09
Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D66
Ngữ văn, Công dân, Tiếng Anh
Sư phạm Hóa Học
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
B00
Toán, Hóa học, Sinh học.
D07
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
C02
Ngữ văn, Toán, Hóa học
D01
Toán, Văn, Tiếng Anh
D24
Toán, Hóa, Tiếng Pháp
Sư phạm Toán
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D07
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
C01
Văn, Lịch sử, Địa lý
B00
Toán, Hóa học, Sinh học
D08
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Sư phạm Văn học
C00
Ngữ Văn, Sử, Địa
D01
Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh
D14
Ngữ Văn, Sử, Tiếng Anh
D15
Ngữ Văn, Địa, Tiếng Anh
D78
Văn, Anh, Khoa học xã hội
D66
Văn, Anh, Giáo dục công dân
C19
Ngữ Văn, Sử, Giáo dục công dân
D20
Địa lý, Ngữ văn và Giáo dục công dân
Sư phạm Tin học
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
B00
Toán, Hóa học, Sinh học
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D07
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D90
Toán, Tiếng Anh, tổ hợp Khoa học tự nhiên
Sư phạm Lịch Sử
C00
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
C19
Lịch sử, Ngữ văn và Giáo dục công dân
C20
Địa lý, Ngữ văn và Giáo dục công dân
D01
Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán
D14
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15
Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
D62
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
D64
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
Sư phạm Địa lý
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
C00
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
C04
Ngữ văn, Toán, Địa lý
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D15
Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
D44
Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp
Sư phạm Mỹ Thuật
H00
Văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1 và Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
V00
Toán học, Vật lý và Vẽ Hình họa mỹ thuật
V01
Toán học, Ngữ văn và Vẽ Hình họa mỹ thuật
V02
Vẽ mỹ thuật, Toán và Tiếng Anh
V03
Vẽ mỹ thuật, Toán và Hóa học
V05
Ngữ văn, Vật lý và Vẽ mỹ thuật
V06
Toán, Địa lý và Vẽ mĩ thuật
Sư phạm Thể Dục
T00
Toán học, Sinh học, Năng khiếu thể thao
T02
Văn, Sinh, Năng khiếu thể thao
T05
Văn, GDCD, Năng khiếu thể thao
T08
|
Toán, Năng khiếu thể thao, GDCD
2. Phương thức xét tuyển ngành sư phạm phổ biến
Trước tình trạng nhiều trường sư phạm phải xét tuyển bổ sung dù lượng thí sinh đăng ký ban đầu lớn, việc cải tiến phương thức tuyển sinh trở thành yếu tố then chốt. Mục tiêu là vừa thu hút thí sinh giỏi, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo ngành giáo dục. Hiện nay, có ba phương thức xét tuyển phổ biến được các cơ sở đào tạo áp dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, đồng thời đảm bảo tiêu chí đánh giá khách quan, chính xác.
Xét tuyển thẳng: Áp dụng cho thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi hoặc đáp ứng tiêu chí ưu tiên, thường không yêu cầu điểm sàn cụ thể.
Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: Đây là phương thức tuyển sinh phổ biến nhất, được nhiều trường sử dụng để đảm bảo tính công bằng và khách quan. Điểm trúng tuyển ngành sư phạm thường ở mức cao, phản ánh sự cạnh tranh lớn trong việc lựa chọn ứng viên phù hợp. Năm 2024, một số trường có điểm chuẩn rất cao như Đại học Hồng Đức với ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý lên tới 28,58 điểm hay Đại học Tây Bắc với ngành Sư phạm Ngữ văn đạt 28,11 điểm.
Xét tuyển học bạ: Ngoài phương thức xét điểm thi, nhiều trường còn xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT nhằm tăng cơ hội cho thí sinh, đặc biệt là những người có quá trình học tập ổn định nhưng chưa đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia. Điểm xét tuyển theo học bạ tại một số cơ sở như Đại học Phạm Văn Đồng với ngành Sư phạm Toán lên đến 27,12 điểm cho thấy mức độ cạnh tranh không hề thấp. Tuy nhiên, phương thức này cũng đòi hỏi học sinh có nền tảng học lực vững chắc trong suốt ba năm học phổ thông.
Mỗi phương thức xét tuyển đều có những tiêu chí và yêu cầu riêng, giúp các trường đảm bảo lựa chọn được những thí sinh phù hợp nhất với ngành sư phạm. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực của bản thân để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn.
3. Các khối xét tuyển của ngành sư phạm
Để đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên cho nhiều cấp học và chuyên ngành khác nhau, ngành Sư phạm áp dụng nhiều khối thi với các tổ hợp môn đa dạng. Việc lựa chọn khối thi phù hợp không chỉ giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển mà còn định hướng rõ ràng hơn về lộ trình học tập và phát triển nghề nghiệp sau này. Dưới đây là chi tiết các tổ hợp môn thuộc từng khối thi.
Tổ hợp môn thuộc khối A
Khối A tập trung vào môn Toán kết hợp với khoa học tự nhiên, phù hợp với các ngành như Sư phạm Toán, Hóa học, Vật lý.
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A02: Toán, Vật lý, Sinh học
A03: Toán, Vật lý, Lịch sử
A04: Toán, Vật lý, Địa lý
A05: Toán, Hóa học, Lịch sử
A06: Toán, Hóa học, Địa lý
A07: Toán, Lịch sử, Địa lý
A08: Toán học, Lịch sử và Giáo dục công dân
A09: Toán học, Địa lý và Giáo dục công dân
Tổ hợp môn thuộc khối B
Khối B thiên về khoa học tự nhiên với Toán và Sinh học làm nền tảng, thường dùng cho Sư phạm Sinh học, Hóa học.
B00: Toán, Sinh học, Hóa học
B01: Toán, Sinh học, Lịch sử
B02: Toán, Sinh học, Địa lý
B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn
B04: Toán học, Sinh học, Giáo dục công dân
B05: Toán học, Sinh học, Khoa học xã hội
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Tổ hợp môn thuộc khối C
Khối C là sự kết hợp giữa môn Ngữ văn và khoa học xã hội, phổ biến trong xét tuyển các ngành sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý
C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học
C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử
C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý
C05: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học
C06: Ngữ văn, Vật lý, Sinh học
C07: Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử
C08: Ngữ văn, Sinh học và Hóa học
C09: Ngữ văn, Vật lý, Địa lý
C20: Địa lý, Ngữ văn và Giáo dục công dân
Tổ hợp môn thuộc khối D
Khối D là khối thi đa dạng nhất, thường được sử dụng cho các ngành Sư phạm liên quan đến ngoại ngữ. Các tổ hợp môn thuộc khối D bao gồm:
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
D04: Ngữ văn, Toán học và Tiếng Trung
D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
Tổ hợp môn thuộc khối M
Khối M kết hợp năng khiếu, chủ yếu áp dụng cho Sư phạm Mầm non, yêu cầu kỹ năng nghệ thuật.
M00: Toán, Ngữ văn, Hát, Đọc diễn cảm
M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
M02: Toán học, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M03: Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M04: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát múa
M05: Ngữ văn, Vẽ năng khiếu, Khoa học xã hội
M11: Văn, Anh, Năng khiếu báo chí
4. Trường đại học tuyển sinh ngành Sư phạm
Ngành Sư phạm đang nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh nhờ nhu cầu tuyển dụng ổn định và tiềm năng phát triển nghề nghiệp. Hiện nay, nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành này với các phương thức xét tuyển đa dạng như điểm thi THPT, học bạ hoặc đánh giá năng lực.
Một số trường nổi bật có thể kể đến như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TP. HCM, Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Đại học Sài Gòn. Điểm chuẩn xét tuyển tại các trường này dao động từ khoảng 24 đến 28 điểm, tùy theo phương thức xét tuyển và tổ hợp môn.
Bên cạnh đó, một số trường như Đại học Sư phạm Huế, Đại học Hồng Đức hay Đại học Cần Thơ cũng cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhân lực việc làm ngành giáo dục. Việc lựa chọn trường phù hợp không chỉ dựa trên điểm chuẩn mà còn cần cân nhắc về phương thức tuyển sinh, điều kiện học tập và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH SƯ PHẠM
Trường
Chuyên ngành
Tổ hợp
Môn học
Đại học Sư phạm Hà Nội
Sư phạm Toán học
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Tin học
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Tổ hợp xét tuyển riêng
Toán, Lí, Tin
Sư phạm Vật lí
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Sư phạm Hoá học
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
B00
Toán, Hóa học, Sinh học
D07
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Sư phạm Sinh học
B00
Toán, Hóa học, Sinh học
B08
Toán học, Sinh học, Tiếng Anh
Sư phạm Ngữ văn
C00
Ngữ Văn, Sử, Địa
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Lịch sử
C00
Ngữ Văn, Sử, Địa
D14
Sử, Văn, Tiếng Anh
Sư phạm Địa lý
C00
Ngữ Văn, Sử, Địa
C04
Ngữ văn, Toán, Địa lý
Sư phạm Âm nhạc
N01
Ngữ văn, biểu diễn nghệ thuật, xướng âm
N02
Văn, Hát/ biểu diễn nhạc cụ, Ký xướng âm
Sư phạm Mỹ thuật
H01
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
H02
Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mỹ thuật
Sư phạm Tiếng Anh
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Tiếng Pháp
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D03
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
Sư phạm Công nghệ
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Tổ hợp
Toán, Lí, Công nghệ
Sư phạm Khoa học tự nhiên
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
B00
Toán, Hóa học, Sinh học
Sư phạm Lịch sử - Địa lý
C00
Ngữ Văn, Sử, Địa
Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế
Sư phạm Toán học
Sư phạm Tin học
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D07
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D90
Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên
Sư phạm Vật lý
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A02
Toán, Vật lý, Sinh học
D90
Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên
Sư phạm Hoá học
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
B00
Toán, Hóa học, Sinh học
D07
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D90
Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên
Sư phạm Sinh học
B00
Toán, Hóa học, Sinh học
B02
Toán học, Sinh học và Địa lý
B04
Toán học, Sinh học, Giáo dục công dân
D90
Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên
Sư phạm Ngữ Văn
C00
Ngữ Văn, Sử, Địa
C19
Ngữ Văn, Sử, Giáo dục công dân
C20
Ngữ văn, Địa, Công dân
D66
Ngữ văn, Công dân, Tiếng Anh
Sư phạm Lịch sử
C00
Ngữ Văn, Sử, Địa
C19
Ngữ Văn, Sử, Giáo dục công dân
D14
Văn, tiếng Anh, Sử
D78
Văn, Anh, Khoa học xã hội
Sư phạm Địa lý
C00
Ngữ Văn, Sử, Địa
C20
Ngữ văn, Địa, Công dân
D15
Ngữ Văn, Địa, Tiếng Anh
D78
Văn, Anh, Khoa học xã hội
Trường Đại học Sư phạm TPHCM
Sư phạm Toán học
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Sư phạm Tin học
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
B08
Toán học, Sinh học, Tiếng Anh
Sư phạm Vật lý
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C01
Ngữ văn, Toán, Vật lý
Sư phạm Hoá học
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
B00
Toán, Hóa học, Sinh học
D07
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Sư phạm Sinh học
B00
Toán, Hóa học, Sinh học
D08
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Sư phạm Ngữ văn
C00
Ngữ Văn, Sử, Địa
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D78
Văn, Anh, Khoa học xã hội
Sư phạm Lịch sử
C00
Ngữ Văn, Sử, Địa
D14
Ngữ Văn, Sử, Tiếng Anh
Sư phạm Địa lý
C00
Ngữ Văn, Sử, Địa
C04
Ngữ văn, Toán, Địa lý
D15
Ngữ Văn, Địa, Tiếng Anh
D78
Văn, Anh, Khoa học xã hội
Sư phạm Tiếng Anh
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Tiếng Nga
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D02
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
D78
Văn, Anh, Khoa học xã hội
D80
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
Sư phạm Tiếng Pháp
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D03
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
Sư phạm Tiếng Trung Quốc
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D04
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
Sư phạm công nghệ
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A02
Toán, Vật lý, Sinh học
Sư phạm khoa học tự nhiên
A00
Toán, Vật lý, Hóa học
A02
Toán, Vật lý, Sinh học
B00
Toán, Hóa học, Sinh học
D90
Toán, Tiếng Anh, tổ hợp Khoa học tự nhiên
Sư phạm Lịch sử - Địa lý
C00
Ngữ Văn, Sử, Địa
C19
Ngữ Văn, Sử, Giáo dục công dân
C20
Ngữ văn, Địa, Công dân
D78
Văn, Anh, Khoa học xã hội
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH SƯ PHẠM
(2022 - 2024)
Trường
Ngành
Điểm chuẩn
Ngành sư phạm
2022
2023
2024
Đại học Sư phạm Hà Nội
Sư phạm Toán học
26,25
26,23
27,48
Sư phạm Tin học
A00: 23,55
A01: 23,45
A00: 24,2
A01: 23,66
25,1
Sư phạm Vật lí
A00: 25,35
A01: 25,55
A00: 25,89
A01: 25,95
27,71
Sư phạm Hoá học
25,8
A00: 26,13
B00: 26,68
A00: 27,62
Sư phạm Sinh học
B00: 23,63
D08, D32, D34: 20,78
|
D08: 22,85
|
D08: 26,74
Sư phạm Ngữ văn
C00: 28,5
D01; D02; D03: 25,95
|
D01;D02;D03: 26,4
|
D01; D02; D03: 29,3
Sư phạm Lịch sử
C00: 28,5
D14: 27,05
|
D14: 27,76
|
D14: 29,3
Sư phạm Địa lý
C00: 27,75
C04: 26,9
|
C04: 26,05
|
C04: 29,05
Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế
Sư phạm Toán học
24
25
26,2
Sư phạm Tin học
19
19,75
23,3
Sư phạm Vật lý
19
24
25,7
Sư phạm Hoá học
22
24,6
25,8
Sư phạm Sinh học
19
22,5
24,6
Sư phạm Ngữ Văn
25
27,35
28,1
Sư phạm Lịch sử
25
27,6
28,3
Sư phạm Địa lý
25
26,3
28,05
Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
Sư phạm Toán học
29,75
26,5
27,6
Sư phạm Tin học
27,18
22,75
24,73
Sư phạm Vật lý
29,5
26,1
27,25
Sư phạm Hoá học
29,75
26,55
27,67
Sư phạm Sinh học
28,7
24,9
26,22
Sư phạm Ngữ văn
28,93
27
28,6
Sư phạm Lịch sử
28,08
26,85
28,6
Sư phạm Địa lý
27,92
26,15
28,37
Sư phạm Tiếng Anh
27,92
26,62
27,01
Với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao và chính sách ưu đãi từ Nhà nước dành cho sinh viên ngành Sư phạm, đây tiếp tục là một lựa chọn hấp dẫn đối với những ai có đam mê với sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, sau khi đã biết ngành sư phạm thi khối nào, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng về định hướng nghề nghiệp, năng lực bản thân cũng như những yêu cầu cụ thể của ngành học.
Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm giáo dục, hãy ghé thăm Job3s.ai để tìm kiếm các vị trí tuyển dụng phù hợp nhất.