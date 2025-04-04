Ngành sư phạm thi khối nào, tổ hợp môn nào?

1. Ngành sư phạm thi khối nào?

Ngành sư phạm, với vai trò đào tạo đội ngũ giáo viên cho mọi cấp học, sử dụng hệ thống tổ hợp môn xét tuyển phong phú để đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng chuyên ngành.

Thí sinh muốn theo đuổi sư phạm tiểu học có thể chọn khối D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) hay C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), trong khi sư phạm mầm non lại yêu cầu khối M với môn năng khiếu như hát hoặc đọc diễn cảm. Đối với các chuyên ngành như Sư phạm Toán, Hóa học, khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và B00 (Toán, Hóa, Sinh) thường được ưu tiên, còn Sư phạm Tiếng Anh lại thiên về D01 hoặc A01 (Toán, Lý, Anh).

Ngành Sư phạm hiện nay sử dụng đa dạng các khối thi để xét tuyển

Sự linh hoạt trong tổ hợp môn giúp thí sinh dễ dàng tận dụng thế mạnh cá nhân, từ kiến thức tự nhiên, xã hội đến kỹ năng nghệ thuật. Tuy nhiên, mỗi trường đại học có thể áp dụng tổ hợp khác nhau, vì vậy việc tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh là cần thiết.

Chẳng hạn, điểm chuẩn ngành sư phạm những năm gần đây tăng cao, có nơi gần 29 điểm, cho thấy sức hút và tính cạnh tranh của lĩnh vực này. Nếu bạn đang cân nhắc con đường sự nghiệp giảng dạy, việc nắm rõ khối thi phù hợp sẽ là bước đầu quan trọng để định hướng đúng đắn.

Các ngành Sư phạm Tổ hợp Môn Học Sư phạm mầm non M00 Toán, Văn, Hát, Đọc diễn cảm M01 Văn, Năng khiếu, Lịch sử M02 Toán học, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 M05 Ngữ văn, Vẽ năng khiếu, Khoa học xã hội M11 Văn, Anh, Năng khiếu báo chí Sư phạm tiểu học A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh C01 Ngữ văn, Toán, Vật lý D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D03 Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp C20 Ngữ văn, Địa, Công dân Sư phạm tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh A01 Toán, Tiếng Anh, Lý D14 Sử, Văn, Tiếng Anh D15 Văn, Tiếng Anh, Địa D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D66 Ngữ văn, Công dân, Tiếng Anh Sư phạm Hóa Học A00 Toán, Vật lý, Hóa học B00 Toán, Hóa học, Sinh học. D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học D01 Toán, Văn, Tiếng Anh D24 Toán, Hóa, Tiếng Pháp Sư phạm Toán A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh C01 Văn, Lịch sử, Địa lý B00 Toán, Hóa học, Sinh học D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sư phạm Văn học C00 Ngữ Văn, Sử, Địa D01 Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh D14 Ngữ Văn, Sử, Tiếng Anh D15 Ngữ Văn, Địa, Tiếng Anh D78 Văn, Anh, Khoa học xã hội D66 Văn, Anh, Giáo dục công dân C19 Ngữ Văn, Sử, Giáo dục công dân D20 Địa lý, Ngữ văn và Giáo dục công dân Sư phạm Tin học A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh B00 Toán, Hóa học, Sinh học D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D90 Toán, Tiếng Anh, tổ hợp Khoa học tự nhiên Sư phạm Lịch Sử C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C19 Lịch sử, Ngữ văn và Giáo dục công dân C20 Địa lý, Ngữ văn và Giáo dục công dân D01 Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh D62 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga D64 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp Sư phạm Địa lý A00 Toán, Vật lý, Hóa học C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C04 Ngữ văn, Toán, Địa lý D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D15 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh D44 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp Sư phạm Mỹ Thuật H00 Văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1 và Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2 V00 Toán học, Vật lý và Vẽ Hình họa mỹ thuật V01 Toán học, Ngữ văn và Vẽ Hình họa mỹ thuật V02 Vẽ mỹ thuật, Toán và Tiếng Anh V03 Vẽ mỹ thuật, Toán và Hóa học V05 Ngữ văn, Vật lý và Vẽ mỹ thuật V06 Toán, Địa lý và Vẽ mĩ thuật Sư phạm Thể Dục T00 Toán học, Sinh học, Năng khiếu thể thao T02 Văn, Sinh, Năng khiếu thể thao T05 Văn, GDCD, Năng khiếu thể thao T08 Toán, Năng khiếu thể thao, GDCD

2. Phương thức xét tuyển ngành sư phạm phổ biến

Trước tình trạng nhiều trường sư phạm phải xét tuyển bổ sung dù lượng thí sinh đăng ký ban đầu lớn, việc cải tiến phương thức tuyển sinh trở thành yếu tố then chốt. Mục tiêu là vừa thu hút thí sinh giỏi, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo ngành giáo dục. Hiện nay, có ba phương thức xét tuyển phổ biến được các cơ sở đào tạo áp dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, đồng thời đảm bảo tiêu chí đánh giá khách quan, chính xác.

Xét tuyển thẳng: Áp dụng cho thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi hoặc đáp ứng tiêu chí ưu tiên, thường không yêu cầu điểm sàn cụ thể.

Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: Đây là phương thức tuyển sinh phổ biến nhất, được nhiều trường sử dụng để đảm bảo tính công bằng và khách quan. Điểm trúng tuyển ngành sư phạm thường ở mức cao, phản ánh sự cạnh tranh lớn trong việc lựa chọn ứng viên phù hợp. Năm 2024, một số trường có điểm chuẩn rất cao như Đại học Hồng Đức với ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý lên tới 28,58 điểm hay Đại học Tây Bắc với ngành Sư phạm Ngữ văn đạt 28,11 điểm.

Xét tuyển học bạ: Ngoài phương thức xét điểm thi, nhiều trường còn xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT nhằm tăng cơ hội cho thí sinh, đặc biệt là những người có quá trình học tập ổn định nhưng chưa đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia. Điểm xét tuyển theo học bạ tại một số cơ sở như Đại học Phạm Văn Đồng với ngành Sư phạm Toán lên đến 27,12 điểm cho thấy mức độ cạnh tranh không hề thấp. Tuy nhiên, phương thức này cũng đòi hỏi học sinh có nền tảng học lực vững chắc trong suốt ba năm học phổ thông.

Mỗi phương thức xét tuyển đều có những tiêu chí và yêu cầu riêng, giúp các trường đảm bảo lựa chọn được những thí sinh phù hợp nhất với ngành sư phạm. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực của bản thân để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn.

Thí sinh nên dựa vào năng lực bản thân và thời hạn để chọn phương thức phù hợp

3. Các khối xét tuyển của ngành sư phạm

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên cho nhiều cấp học và chuyên ngành khác nhau, ngành Sư phạm áp dụng nhiều khối thi với các tổ hợp môn đa dạng. Việc lựa chọn khối thi phù hợp không chỉ giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển mà còn định hướng rõ ràng hơn về lộ trình học tập và phát triển nghề nghiệp sau này. Dưới đây là chi tiết các tổ hợp môn thuộc từng khối thi.

Tổ hợp môn thuộc khối A

Khối A tập trung vào môn Toán kết hợp với khoa học tự nhiên, phù hợp với các ngành như Sư phạm Toán, Hóa học, Vật lý.

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A02: Toán, Vật lý, Sinh học

A03: Toán, Vật lý, Lịch sử

A04: Toán, Vật lý, Địa lý

A05: Toán, Hóa học, Lịch sử

A06: Toán, Hóa học, Địa lý

A07: Toán, Lịch sử, Địa lý

A08: Toán học, Lịch sử và Giáo dục công dân

A09: Toán học, Địa lý và Giáo dục công dân

Tổ hợp môn thuộc khối B

Khối B thiên về khoa học tự nhiên với Toán và Sinh học làm nền tảng, thường dùng cho Sư phạm Sinh học, Hóa học.

B00: Toán, Sinh học, Hóa học

B01: Toán, Sinh học, Lịch sử

B02: Toán, Sinh học, Địa lý

B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn

B04: Toán học, Sinh học, Giáo dục công dân

B05: Toán học, Sinh học, Khoa học xã hội

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Tổ hợp môn thuộc khối C

Khối C là sự kết hợp giữa môn Ngữ văn và khoa học xã hội, phổ biến trong xét tuyển các ngành sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học

C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử

C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý

C05: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học

C06: Ngữ văn, Vật lý, Sinh học

C07: Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử

C08: Ngữ văn, Sinh học và Hóa học

C09: Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

C20: Địa lý, Ngữ văn và Giáo dục công dân

Tổ hợp môn thuộc khối D

Khối D là khối thi đa dạng nhất, thường được sử dụng cho các ngành Sư phạm liên quan đến ngoại ngữ. Các tổ hợp môn thuộc khối D bao gồm:

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

D04: Ngữ văn, Toán học và Tiếng Trung

D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức

D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

Tổ hợp môn thuộc khối M

Khối M kết hợp năng khiếu, chủ yếu áp dụng cho Sư phạm Mầm non, yêu cầu kỹ năng nghệ thuật.

M00: Toán, Ngữ văn, Hát, Đọc diễn cảm

M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu

M02: Toán học, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

M03: Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

M04: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát múa

M05: Ngữ văn, Vẽ năng khiếu, Khoa học xã hội

M11: Văn, Anh, Năng khiếu báo chí

Sự phong phú trong tổ hợp môn giúp thí sinh linh hoạt lựa chọn theo sở trường

4. Trường đại học tuyển sinh ngành Sư phạm

Ngành Sư phạm đang nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh nhờ nhu cầu tuyển dụng ổn định và tiềm năng phát triển nghề nghiệp. Hiện nay, nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành này với các phương thức xét tuyển đa dạng như điểm thi THPT, học bạ hoặc đánh giá năng lực.

Một số trường nổi bật có thể kể đến như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TP. HCM, Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Đại học Sài Gòn. Điểm chuẩn xét tuyển tại các trường này dao động từ khoảng 24 đến 28 điểm, tùy theo phương thức xét tuyển và tổ hợp môn.

Điểm chuẩn ngành sư phạm đang có xu hướng tăng

Bên cạnh đó, một số trường như Đại học Sư phạm Huế, Đại học Hồng Đức hay Đại học Cần Thơ cũng cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhân lực việc làm ngành giáo dục. Việc lựa chọn trường phù hợp không chỉ dựa trên điểm chuẩn mà còn cần cân nhắc về phương thức tuyển sinh, điều kiện học tập và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Trường Chuyên ngành Tổ hợp Môn học Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Toán học A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Sư phạm Tin học A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Tổ hợp xét tuyển riêng Toán, Lí, Tin Sư phạm Vật lí A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Sư phạm Hoá học A00 Toán, Vật lý, Hóa học B00 Toán, Hóa học, Sinh học D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh Sư phạm Sinh học B00 Toán, Hóa học, Sinh học B08 Toán học, Sinh học, Tiếng Anh Sư phạm Ngữ văn C00 Ngữ Văn, Sử, Địa D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Sư phạm Lịch sử C00 Ngữ Văn, Sử, Địa D14 Sử, Văn, Tiếng Anh Sư phạm Địa lý C00 Ngữ Văn, Sử, Địa C04 Ngữ văn, Toán, Địa lý Sư phạm Âm nhạc N01 Ngữ văn, biểu diễn nghệ thuật, xướng âm N02 Văn, Hát/ biểu diễn nhạc cụ, Ký xướng âm Sư phạm Mỹ thuật H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật H02 Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mỹ thuật Sư phạm Tiếng Anh D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Pháp D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D03 Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp Sư phạm Công nghệ A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Tổ hợp Toán, Lí, Công nghệ Sư phạm Khoa học tự nhiên A00 Toán, Vật lý, Hóa học B00 Toán, Hóa học, Sinh học Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00 Ngữ Văn, Sử, Địa Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế Sư phạm Toán học Sư phạm Tin học A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D90 Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên Sư phạm Vật lý A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A02 Toán, Vật lý, Sinh học D90 Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên Sư phạm Hoá học A00 Toán, Vật lý, Hóa học B00 Toán, Hóa học, Sinh học D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D90 Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên Sư phạm Sinh học B00 Toán, Hóa học, Sinh học B02 Toán học, Sinh học và Địa lý B04 Toán học, Sinh học, Giáo dục công dân D90 Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên Sư phạm Ngữ Văn C00 Ngữ Văn, Sử, Địa C19 Ngữ Văn, Sử, Giáo dục công dân C20 Ngữ văn, Địa, Công dân D66 Ngữ văn, Công dân, Tiếng Anh Sư phạm Lịch sử C00 Ngữ Văn, Sử, Địa C19 Ngữ Văn, Sử, Giáo dục công dân D14 Văn, tiếng Anh, Sử D78 Văn, Anh, Khoa học xã hội Sư phạm Địa lý C00 Ngữ Văn, Sử, Địa C20 Ngữ văn, Địa, Công dân D15 Ngữ Văn, Địa, Tiếng Anh D78 Văn, Anh, Khoa học xã hội Trường Đại học Sư phạm TPHCM Sư phạm Toán học A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Sư phạm Tin học A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh B08 Toán học, Sinh học, Tiếng Anh Sư phạm Vật lý A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh C01 Ngữ văn, Toán, Vật lý Sư phạm Hoá học A00 Toán, Vật lý, Hóa học B00 Toán, Hóa học, Sinh học D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh Sư phạm Sinh học B00 Toán, Hóa học, Sinh học D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sư phạm Ngữ văn C00 Ngữ Văn, Sử, Địa D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D78 Văn, Anh, Khoa học xã hội Sư phạm Lịch sử C00 Ngữ Văn, Sử, Địa D14 Ngữ Văn, Sử, Tiếng Anh Sư phạm Địa lý C00 Ngữ Văn, Sử, Địa C04 Ngữ văn, Toán, Địa lý D15 Ngữ Văn, Địa, Tiếng Anh D78 Văn, Anh, Khoa học xã hội Sư phạm Tiếng Anh D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Nga D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D02 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga D78 Văn, Anh, Khoa học xã hội D80 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga Sư phạm Tiếng Pháp D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D03 Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Sư phạm công nghệ A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A02 Toán, Vật lý, Sinh học Sư phạm khoa học tự nhiên A00 Toán, Vật lý, Hóa học A02 Toán, Vật lý, Sinh học B00 Toán, Hóa học, Sinh học D90 Toán, Tiếng Anh, tổ hợp Khoa học tự nhiên Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00 Ngữ Văn, Sử, Địa C19 Ngữ Văn, Sử, Giáo dục công dân C20 Ngữ văn, Địa, Công dân D78 Văn, Anh, Khoa học xã hội

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH SƯ PHẠM

(2022 - 2024)

Trường Ngành Điểm chuẩn Ngành sư phạm 2022 2023 2024 Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Toán học 26,25 26,23 27,48 Sư phạm Tin học A00: 23,55 A01: 23,45 A00: 24,2 A01: 23,66 25,1 Sư phạm Vật lí A00: 25,35 A01: 25,55 A00: 25,89 A01: 25,95 27,71 Sư phạm Hoá học 25,8 A00: 26,13 B00: 26,68 A00: 27,62 Sư phạm Sinh học B00: 23,63 D08, D32, D34: 20,78 B00: 24,93 D08: 22,85 B00: 26,74 D08: 26,74 Sư phạm Ngữ văn C00: 28,5 D01; D02; D03: 25,95 C00: 27,83 D01;D02;D03: 26,4 C00: 29,3 D01; D02; D03: 29,3 Sư phạm Lịch sử C00: 28,5 D14: 27,05 C00: 28,42 D14: 27,76 C00: 29,3 D14: 29,3 Sư phạm Địa lý C00: 27,75 C04: 26,9 C00: 27,67 C04: 26,05 C00: 29,05 C04: 29,05 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế Sư phạm Toán học 24 25 26,2 Sư phạm Tin học 19 19,75 23,3 Sư phạm Vật lý 19 24 25,7 Sư phạm Hoá học 22 24,6 25,8 Sư phạm Sinh học 19 22,5 24,6 Sư phạm Ngữ Văn 25 27,35 28,1 Sư phạm Lịch sử 25 27,6 28,3 Sư phạm Địa lý 25 26,3 28,05 Trường Đại học Sư phạm TP. HCM Sư phạm Toán học 29,75 26,5 27,6 Sư phạm Tin học 27,18 22,75 24,73 Sư phạm Vật lý 29,5 26,1 27,25 Sư phạm Hoá học 29,75 26,55 27,67 Sư phạm Sinh học 28,7 24,9 26,22 Sư phạm Ngữ văn 28,93 27 28,6 Sư phạm Lịch sử 28,08 26,85 28,6 Sư phạm Địa lý 27,92 26,15 28,37 Sư phạm Tiếng Anh 27,92 26,62 27,01

Với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao và chính sách ưu đãi từ Nhà nước dành cho sinh viên ngành Sư phạm, đây tiếp tục là một lựa chọn hấp dẫn đối với những ai có đam mê với sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, sau khi đã biết ngành sư phạm thi khối nào, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng về định hướng nghề nghiệp, năng lực bản thân cũng như những yêu cầu cụ thể của ngành học.

