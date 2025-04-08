Ngành sư phạm tiểu học thi khối nào, tổ hợp môn nào?

1. Ngành sư phạm tiểu học thi khối nào?

Ngành Sư phạm Tiểu học là một trong những ngành học quan trọng, đào tạo việc làm giáo viên giảng dạy bậc tiểu học – giai đoạn nền tảng trong hệ thống việc làm giáo dục đào tạo. Để theo học ngành này, thí sinh có thể lựa chọn nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau, bao gồm các môn thuộc khối A, B, C và D. Mỗi tổ hợp xét tuyển sẽ có sự kết hợp giữa các môn tự nhiên hoặc xã hội, giúp thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn. Dưới đây là bảng tổng hợp các tổ hợp xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiểu học:

Tổ hợp Môn học A00 Toán - Vật lý - Hóa học A01 Toán - Vật lý - Tiếng Anh B00 Toán - Hóa học - Sinh học C00 Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý C01 Toán - Ngữ văn - Vật lý D01 Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh D02 Ngữ văn - Toán - Tiếng Nga D03 Ngữ văn - Toán - Tiếng Pháp D08 Toán - Sinh học - Tiếng Anh D10 Toán - Tiếng Anh - Địa lý

Lưu ý: Tùy theo từng trường và từng năm tuyển sinh, các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiểu học có thể được điều chỉnh. Vì vậy, trước khi nộp hồ sơ, bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trên website chính thức của trường mà mình muốn đăng ký để đảm bảo lựa chọn đúng tổ hợp phù hợp.

2. Phương thức xét tuyển ngành sư phạm Tiểu học phổ biến

Hiện nay, ngành Sư phạm Tiểu học áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau, cho phép thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển theo năng lực và điều kiện của mình. Bên cạnh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường còn triển khai xét học bạ, xét tuyển kết hợp hoặc sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Dưới đây là các phương thức xét tuyển phổ biến:

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Phương thức này dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, được áp dụng rộng rãi tại hầu hết các trường đào tạo ngành Sư phạm Tiểu học. Thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc từng trường quy định. Đây là lựa chọn phù hợp với những bạn có kết quả thi tốt và mong muốn xét tuyển vào các trường đại học công lập hoặc ngôi trường có chất lượng đào tạo cao.

Xét tuyển bằng học bạ

Hình thức xét tuyển này sử dụng điểm trung bình cả năm lớp 12 hoặc điểm trung bình ba năm học THPT để xét tuyển. Mỗi trường sẽ có quy định cụ thể về mức điểm nhận hồ sơ cũng như cách tính điểm. Phương thức này phù hợp với những thí sinh có học lực ổn định trong suốt quá trình học tập THPT và muốn tăng cơ hội trúng tuyển mà không phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Xét tuyển kết hợp

Một số trường áp dụng phương thức kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ để đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh. Ngoài ra, điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng hoặc các thành tích học tập khác cũng có thể được xem xét. Cách thức xét tuyển này giúp tăng tính linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh trong quá trình ứng tuyển.

Xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL

Đây là hình thức tuyển sinh mới, được triển khai tại một số trường đại học, đặc biệt là các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM. Thí sinh cần đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do các trường tổ chức. Kết quả bài thi sẽ được dùng để xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiểu học theo mức điểm chuẩn từng năm. Đây là lựa chọn phù hợp với những thí sinh có khả năng tư duy toàn diện tốt và muốn thử sức với một hình thức tuyển sinh mới.

3. Trường đại học tuyển sinh ngành Sư phạm tiểu học

Ngành Sư phạm Tiểu học hiện được đào tạo tại nhiều trường đại học trên cả nước, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực ngành giáo dục bậc tiểu học. Các trường có thể khác nhau về phương thức xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh cũng như tổ hợp môn xét tuyển.

Trong đó, có nhiều trường nổi tiếng trong việc đào tạo ngành này với chương trình học hiện đại và đảm bảo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Dưới đây là danh sách một số trường đại học tuyển sinh ngành Sư phạm Tiểu học cùng với thông tin chi tiết về tổ hợp môn xét tuyển.

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC

Trường Chuyên ngành Tổ hợp Môn học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Tiểu học A00, C00, D01 Toán - Lý - Hóa, Ngữ văn - Sử - Địa, Ngữ văn - Toán - Anh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Sư phạm Tiểu học D01, A01, C00 Ngữ văn - Toán - Anh, Toán - Lý - Anh, Ngữ văn - Sử - Địa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Sư phạm Tiểu học C00, D01, A00 Ngữ văn - Sử - Địa, Ngữ văn - Toán - Anh, Toán - Lý - Hóa Trường Đại học Vinh Sư phạm Tiểu học D01, C00, A01 Ngữ văn - Toán - Anh, Ngữ văn - Sử - Địa, Toán - Lý - Anh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Sư phạm Tiểu học D01, C00, A00 Ngữ văn - Toán - Anh, Ngữ văn - Sử - Địa, Toán - Lý - Hóa

Lưu ý: Tổ hợp môn xét tuyển có thể thay đổi theo từng năm. Thí sinh nên tham khảo thông tin tuyển sinh chính thức trên website của các trường để có lựa chọn phù hợp.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiểu học tại các trường đại học cũng có sự thay đổi theo từng năm. Mức điểm này chịu tác động từ nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký, chính sách tuyển sinh và độ khó của đề thi. Thí sinh có thể tham khảo bảng điểm chuẩn giai đoạn năm 2022-2024 mà chúng tôi tổng hợp dưới đây để có cái nhìn chung về điểm xét tuyển của ngành này.

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC (2022 - 2024)

Trường Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 26.15 26.62 27.2 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 24.25 24.9 26.13 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên 27.07 24.55 25.9 Trường Đại học Vinh 26 25.65 28.12 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế 25.25 27.75 27.75

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiểu học trong giai đoạn 2022 - 2024 luôn duy trì ở mức cao so với nhiều ngành khác, phản ánh sức hút lớn của ngành đối với thí sinh. Bên cạnh đó, điểm chuẩn tại các trường đều có xu hướng tăng qua từng năm, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng cao.

Nhìn chung, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có mức điểm cao nhất, lên tới 29.8 vào năm 2024 và các trường khác như Đại học Sư phạm TP. HCM, Đại học Vinh hay Đại học Sư phạm - ĐH Huế đều có mức điểm trên 27. Điều này cho thấy ngành Sư phạm Tiểu học vẫn là một lựa chọn hấp dẫn, đồng thời yêu cầu thí sinh phải có sự chuẩn bị thật sự tốt ngay từ đầu để trúng tuyển.

Trên đây là những thông tin quan trọng giúp bạn giải đáp thắc mắc ngành sư phạm tiểu học thi khối nào, cũng như nắm rõ các tổ hợp môn xét tuyển và danh sách các trường đào tạo. Việc lựa chọn khối thi phù hợp sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tuyển sinh sắp tới. Nếu bạn quan tâm đến cơ hội việc làm ngành sư phạm tiểu học, đừng quên truy cập ngay Job3s.ai để biết thêm những tin tuyển dụng mới nhất.