Ngành sư phạm tiểu học thi khối nào, tổ hợp môn nào?

Ngành sư phạm tiểu học thi khối nào, tổ hợp môn nào?
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 08/04/2025
Ngành sư phạm tiểu học thi khối nào là câu hỏi được nhiều thí sinh quan tâm khi định hướng theo đuổi nghề giáo viên tiểu học. Hiện nay, ngành này xét tuyển theo nhiều tổ hợp môn khác nhau như A00, C00, D01,… giúp thí sinh có nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực. Cùng tìm hiểu chi tiết các khối thi, môn thi và danh sách các trường tuyển sinh ngành Sư phạm Tiểu học trong bài viết dưới đây!
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Ngành sư phạm tiểu học thi khối nào?
  4. 2. Phương thức xét tuyển ngành sư phạm Tiểu học phổ biến
  6. 3. Trường đại học tuyển sinh ngành Sư phạm tiểu học
    1. TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC
    2. ĐIỂM CHUẨN NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC (2022 - 2024)

1. Ngành sư phạm tiểu học thi khối nào?

Ngành Sư phạm Tiểu học là một trong những ngành học quan trọng, đào tạo việc làm giáo viên giảng dạy bậc tiểu học – giai đoạn nền tảng trong hệ thống việc làm giáo dục đào tạo. Để theo học ngành này, thí sinh có thể lựa chọn nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau, bao gồm các môn thuộc khối A, B, C và D. Mỗi tổ hợp xét tuyển sẽ có sự kết hợp giữa các môn tự nhiên hoặc xã hội, giúp thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn. Dưới đây là bảng tổng hợp các tổ hợp xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiểu học:

Tổ hợp

Môn học

A00

Toán - Vật lý - Hóa học

A01

Toán - Vật lý - Tiếng Anh

B00

Toán - Hóa học - Sinh học

C00

Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý

C01

Toán - Ngữ văn - Vật lý

D01

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

D02

Ngữ văn - Toán - Tiếng Nga

D03

Ngữ văn - Toán - Tiếng Pháp

D08

Toán - Sinh học - Tiếng Anh

D10

Toán - Tiếng Anh - Địa lý

Lưu ý: Tùy theo từng trường và từng năm tuyển sinh, các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiểu học có thể được điều chỉnh. Vì vậy, trước khi nộp hồ sơ, bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trên website chính thức của trường mà mình muốn đăng ký để đảm bảo lựa chọn đúng tổ hợp phù hợp.

Để theo học ngành sư phạm Tiểu học, thí sinh có thể lựa chọn nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau, bao gồm các môn thuộc khối A, B, C và D
Để theo học ngành sư phạm Tiểu học, thí sinh có thể lựa chọn nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau, bao gồm các môn thuộc khối A, B, C và D

2. Phương thức xét tuyển ngành sư phạm Tiểu học phổ biến

Hiện nay, ngành Sư phạm Tiểu học áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau, cho phép thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển theo năng lực và điều kiện của mình. Bên cạnh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường còn triển khai xét học bạ, xét tuyển kết hợp hoặc sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Dưới đây là các phương thức xét tuyển phổ biến:

  • Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Phương thức này dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, được áp dụng rộng rãi tại hầu hết các trường đào tạo ngành Sư phạm Tiểu học. Thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc từng trường quy định. Đây là lựa chọn phù hợp với những bạn có kết quả thi tốt và mong muốn xét tuyển vào các trường đại học công lập hoặc ngôi trường có chất lượng đào tạo cao.

  • Xét tuyển bằng học bạ

Hình thức xét tuyển này sử dụng điểm trung bình cả năm lớp 12 hoặc điểm trung bình ba năm học THPT để xét tuyển. Mỗi trường sẽ có quy định cụ thể về mức điểm nhận hồ sơ cũng như cách tính điểm. Phương thức này phù hợp với những thí sinh có học lực ổn định trong suốt quá trình học tập THPT và muốn tăng cơ hội trúng tuyển mà không phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

  • Xét tuyển kết hợp

Một số trường áp dụng phương thức kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ để đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh. Ngoài ra, điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng hoặc các thành tích học tập khác cũng có thể được xem xét. Cách thức xét tuyển này giúp tăng tính linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh trong quá trình ứng tuyển.

  • Xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL

Đây là hình thức tuyển sinh mới, được triển khai tại một số trường đại học, đặc biệt là các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM. Thí sinh cần đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do các trường tổ chức. Kết quả bài thi sẽ được dùng để xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiểu học theo mức điểm chuẩn từng năm. Đây là lựa chọn phù hợp với những thí sinh có khả năng tư duy toàn diện tốt và muốn thử sức với một hình thức tuyển sinh mới.

Có nhiều phương thức xét tuyển ngành sư phạm Tiểu học phổ biến cho sinh viên lựa chọn
Có nhiều phương thức xét tuyển ngành sư phạm Tiểu học phổ biến cho sinh viên lựa chọn

3. Trường đại học tuyển sinh ngành Sư phạm tiểu học

Ngành Sư phạm Tiểu học hiện được đào tạo tại nhiều trường đại học trên cả nước, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực ngành giáo dục bậc tiểu học. Các trường có thể khác nhau về phương thức xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh cũng như tổ hợp môn xét tuyển.

Trong đó, có nhiều trường nổi tiếng trong việc đào tạo ngành này với chương trình học hiện đại và đảm bảo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Dưới đây là danh sách một số trường đại học tuyển sinh ngành Sư phạm Tiểu học cùng với thông tin chi tiết về tổ hợp môn xét tuyển.

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC

Trường

Chuyên ngành

Tổ hợp

Môn học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Sư phạm Tiểu học

A00, C00, D01

Toán - Lý - Hóa, Ngữ văn - Sử - Địa, Ngữ văn - Toán - Anh

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Sư phạm Tiểu học

D01, A01, C00

Ngữ văn - Toán - Anh, Toán - Lý - Anh, Ngữ văn - Sử - Địa

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Sư phạm Tiểu học

C00, D01, A00

Ngữ văn - Sử - Địa, Ngữ văn - Toán - Anh, Toán - Lý - Hóa

Trường Đại học Vinh

Sư phạm Tiểu học

D01, C00, A01

Ngữ văn - Toán - Anh, Ngữ văn - Sử - Địa, Toán - Lý - Anh

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Sư phạm Tiểu học

D01, C00, A00

Ngữ văn - Toán - Anh, Ngữ văn - Sử - Địa, Toán - Lý - Hóa

Lưu ý: Tổ hợp môn xét tuyển có thể thay đổi theo từng năm. Thí sinh nên tham khảo thông tin tuyển sinh chính thức trên website của các trường để có lựa chọn phù hợp.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiểu học tại các trường đại học cũng có sự thay đổi theo từng năm. Mức điểm này chịu tác động từ nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký, chính sách tuyển sinh và độ khó của đề thi. Thí sinh có thể tham khảo bảng điểm chuẩn giai đoạn năm 2022-2024 mà chúng tôi tổng hợp dưới đây để có cái nhìn chung về điểm xét tuyển của ngành này.

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC (2022 - 2024)

Trường

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

26.15

26.62

27.2

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

24.25

24.9

26.13

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

27.07

24.55

25.9

Trường Đại học Vinh

26

25.65

28.12

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

25.25

27.75

27.75

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiểu học trong giai đoạn 2022 - 2024 luôn duy trì ở mức cao so với nhiều ngành khác, phản ánh sức hút lớn của ngành đối với thí sinh. Bên cạnh đó, điểm chuẩn tại các trường đều có xu hướng tăng qua từng năm, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng cao.

Nhìn chung, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có mức điểm cao nhất, lên tới 29.8 vào năm 2024 và các trường khác như Đại học Sư phạm TP. HCM, Đại học Vinh hay Đại học Sư phạm - ĐH Huế đều có mức điểm trên 27. Điều này cho thấy ngành Sư phạm Tiểu học vẫn là một lựa chọn hấp dẫn, đồng thời yêu cầu thí sinh phải có sự chuẩn bị thật sự tốt ngay từ đầu để trúng tuyển.

Ngành Sư phạm Tiểu học hiện được đào tạo tại nhiều trường đại học trên cả nước, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực giáo dục bậc tiểu học
Ngành Sư phạm Tiểu học hiện được đào tạo tại nhiều trường đại học trên cả nước, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực giáo dục bậc tiểu học

Trên đây là những thông tin quan trọng giúp bạn giải đáp thắc mắc ngành sư phạm tiểu học thi khối nào, cũng như nắm rõ các tổ hợp môn xét tuyển và danh sách các trường đào tạo. Việc lựa chọn khối thi phù hợp sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tuyển sinh sắp tới. Nếu bạn quan tâm đến cơ hội việc làm ngành sư phạm tiểu học, đừng quên truy cập ngay Job3s.ai để biết thêm những tin tuyển dụng mới nhất.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »