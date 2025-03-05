Top 10 các trường có ngành thiết kế nội thất tốt nhất

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Lâm nghiệp Thiết kế nội thất A00; C15; D01; H00 16.1 403,000 VNĐ/tín chỉ Đại học Nguyễn Trãi Thiết kế nội thất H00; C03; C04; C01 18 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ/kỳ Đại học Kinh Bắc Thiết kế nội thất Ngữ văn, 2 môn hình họa 15 500,000 VNĐ/tín Đại học Kiến trúc Hà Nội Thiết kế nội thất H00; H02 23.48 16,400,000 VNĐ/năm Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Thiết kế nội thất H00; H07 22.25 9,800,000 - 14,300,000

VNĐ/năm Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thiết kế nội thất H00; H01; H06; H08 19 350,000 VNĐ/tín chỉ Miền Trung Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Thiết kế nội thất V00; V01; V02; 5K1; 121; A01 21 920,000 VNĐ/tín chỉ Miền Nam Đại học Nguyễn Tất Thành Thiết kế nội thất D01; V01; H00; H01 15 35,000,000 VNĐ/năm Đại học Văn Lang Thiết kế nội thất H03; H04; H05; H06 16 1,200,000 - 1,490,000 VNĐ/tín chỉ Đại học Công nghệ TP. HCM Thiết kế nội thất A00; D01; V00; H01 16 54,000,000 - 57,000,000 VNĐ/năm Đại học Kiến trúc TP. HCM Thiết kế nội thất V00; V01; V02 23.91 5,472,000 VNĐ/kỳ

Lưu ý: Thông tin số liệu trên chỉ có tính chất tham khảo, các bạn có thể truy cập vào trang web của trường để biết chi tiết chính xác nhất.

Đại học Lâm Nghiệp

Đại học Lâm Nghiệp là trường có chương trình đào tạo thiết kế nội thất chất lượng cao, giúp sinh viên có những kiến thức nền tảng về mỹ học, văn hóa, luật phối cảnh, lịch sử và nguyên lý thiết kế nội thất. Đại học Lâm Nghiệp cũng có đội ngũ giáo viên giảng dạy chất lượng cao, uy tín.

Đại học Lâm Nghiệp là một trong các trường có ngành thiết kế nội thất

Năm 2024, Đại Học Lâm nghiệp có 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 05 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12) hoặc điểm lớp 12, xét kết quả thi tốt nghiệp bậc THPT với tổ hợp môn A00; C15; D01; H00, xét tuyển thẳng (Theo Quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường ĐHLN), xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa. Do đó, các sĩ tử có thể thoải mái lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực của bản thân.

Điểm chuẩn của trường năm 2024 là 16.1 cùng mức học phí 403,000 VNĐ/tín chỉ với ngành Thiết kế nội thất.

Địa chỉ : Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Website: https://vnuf.edu.vn/

Đại học Nguyễn Trãi

Đại học Nguyễn Trãi là trường khá uy tín trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành thiết kế nội thất. Trường có các chuyên gia hàng đầu trong ngành mỹ thuật với chuyên môn vững vàng, kỹ năng sư phạm cùng kinh nghiệm làm việc thực tế cao.

Đại học Nguyễn Trãi cũng có ngành thiết kế nội thất với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm

Đại học Nguyễn Trãi năm 2024 có 5 phương thức xét tuyển để thí sinh lựa chọn như: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, xét theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội, kết quả kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà Nội và cuối cùng là xét tuyển thẳng.

Năm 2024, điểm chuẩn khoa Thiết kế nội thất của trường với tổ hợp môn H00; C03; C04; C01 là 18. Ngoài ra, mức học phí của trường không quá cao, dao động từ 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ/kỳ.

Cơ sở 1 : 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Cơ sở 2 : 36A Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở 3 : Số 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Website: http://daihocnguyentrai.edu.vn/

Đại học Kinh Bắc

Đại học Kinh Bắc có 18 ngành đào tạo trình độ đại học, 2 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Đây là một trong những trường uy tín và chất lượng trong giảng dạy với năng lực quản lý giáo dục hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

Đại học Kinh bắc có điểm chuẩn khá thấp cho chuyên ngành thiết kế nội thất

Với ngành thiết kế nội thất, Đại học Kinh Bắc có các phương thức xét tuyển là sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp với môn năng khiếu cụ thể là hình họa.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành thiết kế nội thất của Đại học Kinh Bắc là 15 điểm với tổ hợp môn Ngữ văn, 2 môn hình họa. Mức học phí của nhà trường phù hợp với nhiều điều kiện kinh tế của các sinh viên là 500,000 VNĐ/tín.

Cơ sở 1 : Phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh. tỉnh Bắc Ninh

Cơ sở 2 : 110B, Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Website: http://ukb.edu.vn/ và http://daihockinhbac.edu.vn/

Đại học Văn Lang

Chương trình đào tạo thiết kế nội thất của Đại học Văn Lang được xây dựng dựa trên triết lý “học tập thông qua trải nghiệm”. Sinh viên theo học tại đây có nhiều cơ hội kết nối quốc tế thông qua các sự kiện, những dự án nghiên cứu có định hướng rõ ràng.

Đại học Văn Lang có ngành thiết kế nội thất với học phí tính theo tín chỉ

Đại học Văn Lang năm 2024 xét tuyển ngành thiết kế nội thất theo các hình thức như kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu với tổ hợp môn H03; H04; H05; H06, với điểm trúng tuyển là 16. Học phí ngành thiết kế nội thất của trường dao động từ 1,200,000 - 1,490,000 VNĐ/tín chỉ.

Trụ sở chính : 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. HCM

Cơ sở 2 : 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Cơ sở 3 : 80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM; 69/68 Hẻm 69 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Website: https://tuyensinh.vlu.edu.vn

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà Nội là trường có độ ngũ giảng viên với kiến thức chuyên sâu, tâm huyết với nghề. Nhà trường có sự hợp tác bền vững với các doanh nghiệp chuyên ngành nội thất, tạo điều kiện cho nhiều bạn sinh viên được trải nghiệm thực tế bổ ích.

Đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong các trường có ngành thiết kế nội thất uy tín

Năm 2024, Đại học Kiến trúc Hà Nội có hình thức xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành năng khiếu. Chuyên ngành thiết kế nội thất của trường có điểm chuẩn 23.48 với tổ hợp môn là H00, H02. Được biết, mức học phí của nhà trường là 16,400,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ : Km10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Website: http://www.hau.edu.vn/

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành lập vào năm 1959, là một trong những cơ sở đào tạo có bề dày lịch sử, uy tín trong lĩnh vực mỹ thuật, thiết kế. Nhà trường có cơ sở vật chất hiện đại với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên. Chương trình đào tạo ngành thiết kế nội thất của trường được thiết kế rất bài bản, kết hợp lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên có kiến thức nền tảng vững chắc.

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp là nơi đào tạo ra nhiều nhà thiết kế

Năm 2024, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp có 5 phương thức xét tuyển phổ biến như sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu, Sử dụng kết quả học tập cấp THPT, Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển. Tuy nhiên, đối với ngành học thiết kế nội thất, nhà trường kết hợp kết quả thi và môn năng khiếu với tổ hợp môn là H00; H07, điểm chuẩn là: 22.25.

Học phí của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp dao động từ 9,800,000 - 14,300,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ : 360 La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Website: http://mythuatcongnghiep.edu.vn/

Đại học Kiến trúc TP. HCM

Đại học Kiến trúc TP. HCM là một trong những trường hàng đầu về kiến trúc và nghệ thuật thiết kế ở nước ta với nhiều chương trình đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ. Ngoài ra, trường cũng đã hợp tác với các trường đại học và tổ chức giáo dục danh tiếng thế giới để phát triển các chương trình đào tạo và nghiên cứu.

Theo học ngành thiết kế nội thất tại Đại học Kiến trúc TP. HCM, bạn phải trải qua 5 năm theo học. Điều này cũng có nghĩa là sinh viên theo học tại trường phải chuẩn bị tâm lý về thời gian, học phí, sinh hoạt phí nếu muốn học tập tại đây.

Muốn theo học ngành thiết kế nội thất, Đại học Kiến trúc TP. HCM là sự lựa chọn khá tốt

Ngoài xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đại học Kiến trúc TP. HCM còn có những phương thức khác như xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp (tính từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên), xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu, theo kết quả kỳ thi ĐGNL tại Đại học Quốc gia TP. HCM.

Năm 2024, điểm trúng tuyển vào khoa Thiết kế nội thất của trường là 23.91 với tổ hợp V00; V01; V02. Để chuẩn bị trong quá trình nhập học tại trường, bạn cần đóng học phí với mức 5,472,000 VNĐ/kỳ.

Địa chỉ : Số 20, đường Hùng Vương, P.10, TP. Đà Lạt - Lâm Đồng

Website: http://www.uah.edu.vn/

Đại học Công nghệ TP. HCM

Đại học Công nghệ TP. HCM là cơ sở đào tạo có môi trường học tập năng động, chuyên nghiệp. Trường có nhiều trang thiết bị hiện đại, các phòng thực hành được đầu tư đầy đủ giúp sinh viên có thể áp dụng các kiến thức về nguyên lý thiết kế, bố cục, về chiếu sáng, nội - ngoại thất… ngay trên giảng đường.

Đại học Công nghệ TP. HCM là nơi có cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên chất lượng cao

Năm 2024, nhà trường có 3 phương thức xét tuyển như dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 và theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM hay kỳ thi VSAT. Thí sinh cần vượt qua tiêu chí điểm chuẩn với tổ hợp môn A00; D01; V00; H01 là 16 mới có thể trúng tuyển vào trường.

Được biết, học phí tại Đại học Công nghệ TP. HCM được tính theo năm ở ngưỡng 54,000,000 - 57 000,000 VNĐ/năm.

Trụ sở chính : Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 475B : 475B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở Ung Văn Khiêm : 31/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP .HCM

Website: https://www.hutech.edu.vn/

Đại học Nguyễn Tất Thành

Khoa Kiến trúc – Nội thất – Mỹ thuật ứng dụng của Đại học Nguyễn Tất Thành hiện đang là một trong những khoa uy tín, chất lượng cao của trường. Với tuổi đời hơn 10 năm, khoa đã đạt những thành tích đáng nể về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên nơi đây cũng rất nhiệt huyết, tận tâm với nghề và đào tạo nhiều lứa sinh viên tốt nghiệp ra trường với thành tích vượt trội.

Đại học Nguyễn Tất Thành là trường đào tạo uy tín, chất lượng về ngành thiết kế nội thất

Cũng giống như nhiều trường khác, Đại học Nguyễn Tất Thành có các hình thức xét tuyển như theo kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp D01; V01; H00; H01, điểm học bạ, điểm ĐGNL, xét tuyển thẳng. Mức điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024 là 15.

Đại học Nguyễn Tất Thành là trường dân lập do đó mức học phí tại trường khá cao 35,000,000 VNĐ/năm. Nếu muốn xét tuyển vào trường, bạn cần suy nghĩ kỹ càng về tình hình tài chính để có lựa chọn chính xác.

Địa chỉ: 300A - Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://ntt.edu.vn/

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là trường đào tạo ngành thiết kế nội thất uy tín thuộc khu vực miền Trung. Đây là nơi cho ra đời nhiều nhà thiết kế, kỹ sư tài năng trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Đội ngũ giáo viên giảng dạy tại trường đều là những người có kinh nghiệm và nhiều năm trong nghề.

Trong các trường có ngành thiết kế nội thất, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng rất có uy tín

Các hình thức xét tuyển năm 2024 tại Đại học Kiến trúc Đà nẵng bao gồm: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp và Điểm thi năng khiếu; Xét tuyển theo kết quả học bạ; Kết hợp kết quả học tập THPT và Điểm thi năng khiếu với tổ hợp các môn: V00; V01; V02; 5K1; 121; A01 và điểm trúng tuyển là 21.

Về mức học phí tại trường, sinh viên sẽ đăng ký học theo tín chỉ. Ở ngành thiết kế nội thất, học phí là 920.000 VNĐ/tín chỉ.

Địa chỉ : 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Website: http://tuyensinh.dau.edu.vn/

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học có bề dày lịch sử tại Hà Nội với nhiều chuyên ngành đa dạng. Đội ngũ giảng viên tại đây rất chuyên nghiệp và không ngừng học tập nâng cao để đáp ứng yêu cầu về năng lực chủ trì các ngành đào tạo tại trường.

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là cơ sở có bề dày lịch sử đào tạo giáo dục

Nếu có nguyện vọng xét tuyển vào trường, bạn cần tìm hiểu 2 phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp H00; H01; H06; H08 và Xét tuyển bằng học bạ. Đối với môn thi năng khiếu, nhà trường có thể tổ chức thi tuyển hoặc có thể sử dụng kết quả thi môn năng khiếu từ những trường đại học khác.

Được biết, điểm chuẩn trúng tuyển ngành thiết kế nội thất của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2024 là 19. Về mức học phí khi theo học, nhà trường có mức học phí khá thấp phù hợp với hoàn cảnh của nhiều bạn sinh viên: 350.000 VNĐ/tín chỉ.

Địa chỉ : Số 29A, Ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Website: http://hubt.edu.vn/

Trên đây là chi tiết về các trường có ngành thiết kế nội thất uy tín tại Việt Nam mà các thí sinh có thể tham khảo. Nếu nắm rõ được tổ hợp môn, điểm chuẩn cùng học phí của từng trường, các bạn có thể đưa ra sự lựa chọn chính xác trước khi quyết định đăng ký dự thi. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp các sĩ tử năm nay có quyết định phù hợp, chọn trường đúng với năng lực của bản thân. Nếu tốt nghiệp ra trường và muốn thử sức với việc làm thiết kế nội thất, bạn có thể truy cập Job3s.ai để tìm kiếm cơ hội cho mình.