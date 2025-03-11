1. Mức lương trung bình của ngành thiết kế nội thất

Ngành thiết kế nội thất là lĩnh vực chuyên về tổ chức, bố trí không gian bên trong công trình nhằm tối ưu hóa công năng, thẩm mỹ, tạo sự hài hòa giữa kiến trúc và nhu cầu sử dụng.

Các nhà thiết kế nội thất không chỉ lựa chọn màu sắc, chất liệu, đồ nội thất mà còn kết hợp yếu tố ánh sáng, phong thủy và phong cách thiết kế để tạo ra môi trường sống, làm việc tiện nghi, thoải mái.

Ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu phụ thuộc vào kinh nghiệm, vị trí công việc

Theo thống kê, ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu phụ thuộc vào kinh nghiệm, vị trí công việc và quy mô công ty. Trung bình, mức lương dao động từ 10,000,000 - 40,000,000 triệu VNĐ/tháng.

Mức lương theo cấp bậc:

Ngành thiết kế nội thất Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3,000,000 – 7,000,000 Nhân viên thiết kế nội thất (Mới ra trường) 7,000,000 – 12,000,000 Nhân viên thiết kế nội thất (1-3 năm kinh nghiệm) 12,000,000 – 15,000,000 Chuyên viên thiết kế nội thất 15,000,000 – 20,000,000 Trưởng phòng (Leader) 20,000,000 – 30,000,000 Phó Giám đốc 25,000,000 – 35,000,000 Giám đốc (CEO) 30,000,000 – 40,000,000

Mức lương theo vị trí:

Ngành thiết kế nội thất Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Chuyên viên thiết kế nội thất 10,000,000 – 20,000,000 Quản lý dự án thiết kế nội thất 20,000,000 – 40,000,000 Giảng viên thiết kế nội thất 15,000,000 – 20,000,000 Chuyên viên tư vấn vật liệu thiết kế 12,000,000 – 35,000,000 Chuyên viên giám sát quá trình thi công 15,000,000 – 35,000,000 Nhà thiết kế kiến trúc công trình xây dựng 6,000,000 – 25,000,000 Chuyên gia phối màu và cân chỉnh ánh sáng nội thất 10,000,000 – 40,000,000

2. Mức lương ngành thiết kế nội thất theo từng vị trí

Ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, vị trí công việc, kỹ năng chuyên môn và quy mô doanh nghiệp. Những người mới vào nghề thường có mức lương thấp hơn so với các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm hoặc giữ vị trí quản lý. Ngoài ra, làm việc tại các công ty lớn, thương hiệu cao cấp hoặc làm tự do (freelancer) cũng ảnh hưởng đến thu nhập. Dưới đây là mức lương ngành thiết kế, giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về tiềm năng thu nhập và cơ hội phát triển:

Theo từng vị trí, mức lương ngành thiết kế nội thất có thể tăng hoặc giảm

2.1. Chuyên viên thiết kế nội thất

Ngoài việc biết ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu, chúng ta cũng nên hiểu chuyên viên thiết kế nội thất là gì. Công việc này là người trực tiếp lên ý tưởng, tạo bản vẽ thiết kế và triển khai các giải pháp bố trí không gian theo yêu cầu khách hàng. Mức lương cho vị trí này dao động từ 10,000,000 – 20,000,000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm, kỹ năng và quy mô công ty.

Những chuyên viên có kinh nghiệm lâu năm, khả năng sáng tạo tốt và thành thạo nhiều công cụ thiết kế có thể đạt mức thu nhập cao hơn, đặc biệt khi làm việc tại các công ty lớn hoặc nhận dự án tự do.

2.2. Quản lý dự án thiết kế nội thất

Không chỉ biết ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu, chúng ta cũng phải hiểu rõ khái niệm quản lý dự án thiết kế nội thất. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối toàn bộ quá trình thực hiện dự án, từ lên kế hoạch, giám sát thi công đến đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo yêu cầu khách hàng.

Vị trí này đòi hỏi kỹ năng quản lý, đàm phán và xử lý vấn đề. Mức lương của quản lý dự án thiết kế nội thất dao động từ 20,000,000 – 40,000,000 VNĐ/tháng, có thể cao hơn đối với các dự án lớn hoặc khi làm việc tại các tập đoàn quốc tế.

2.3. Giảng viên thiết kế nội thất

Giảng viên thiết kế nội thất là người giảng dạy, hướng dẫn sinh viên hoặc học viên về các nguyên tắc, kỹ thuật và xu hướng trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Công việc này cần yêu cầu nền tảng chuyên môn vững chắc, kỹ năng sư phạm và kinh nghiệm thực tế trong ngành.

Không chỉ biết ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu, nguồn thu nhập của giảng viên thiết kế nội thất cũng được nhiều người quan tâm. Công việc này thường dao động từ 15,000,000 – 20,000,000 VNĐ/tháng, tùy vào trình độ học vấn, kinh nghiệm giảng dạy và đơn vị công tác. Những giảng viên có học vị cao (thạc sĩ, tiến sĩ) hoặc có danh tiếng trong ngành có thể nhận mức thu nhập cao hơn.

2.4. Chuyên viên tư vấn vật liệu thiết kế

Chuyên viên tư vấn vật liệu thiết kế là người nghiên cứu, lựa chọn và tư vấn cho khách hàng về các loại vật liệu phù hợp với phong cách thiết kế, ngân sách, yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Mức lương của chuyên viên tư vấn vật liệu thiết kế dao động từ 12,000,000 – 35,000,000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm, công ty làm việc và quy mô dự án. Ngoài ra, vị trí này cũng đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về vật liệu, kỹ năng tư vấn và khả năng cập nhật công nghệ mới.

2.5. Chuyên viên giám sát quá trình thi công

Chuyên viên giám sát quá trình thi công đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công trình nội thất được thực hiện đúng theo thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ đề ra. Chuyên viên chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, giám sát đội ngũ thi công, xử lý các vấn đề phát sinh và phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Mức lương cho chuyên viên giám sát quá trình thi công dao động từ 15,000,000 – 35,000,000 VNĐ/tháng, tùy vào quy mô dự án, kinh nghiệm làm việc và công ty tuyển dụng.

2.6. Nhà thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Nhà thiết kế kiến trúc công trình xây dựng là người chịu trách nhiệm lên ý tưởng, thiết kế và giám sát việc xây dựng các công trình như nhà ở, cao ốc, trung tâm thương mại, khách sạn, khu đô thị, công trình công cộng,... Nhà thiết kế kiến trúc không chỉ tạo nên những công trình đẹp mắt mà còn phải đảm bảo công năng, an toàn, tính bền vững và phù hợp với môi trường.

Mức lương cho vị trí này dao động tùy theo kinh nghiệm và quy mô công ty từ 6,000,000 – 25,000,000 VNĐ/tháng. Những chuyên gia giỏi còn có cơ hội thu nhập cao hơn nhờ dự án riêng hoặc làm việc tại công ty quốc tế.

2.7. Chuyên gia phối màu và cân chỉnh ánh sáng nội thất

Chuyên gia phối màu và cân chỉnh ánh sáng nội thất là người có nhiệm vụ lựa chọn bảng màu, kết hợp ánh sáng để tạo ra không gian hài hòa, thẩm mỹ và phù hợp với mục đích sử dụng. Đây là một lĩnh vực quan trọng trong thiết kế nội thất, ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác, tâm trạng và công năng của không gian.

Tùy theo kinh nghiệm và quy mô dự án, mức lương cho vị trí này dao động từ 10,000,000 – 40,000,000 VNĐ/tháng. Thậm chí thu nhập có thể cao hơn đối với chuyên gia làm việc tại các công ty thiết kế cao cấp hoặc tham gia dự án lớn.

3. Yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của ngành thiết kế nội thất

Ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, kỹ năng thiết kế, quy mô công ty và khu vực làm việc. Những nhà thiết kế có kinh nghiệm lâu năm, danh mục dự án ấn tượng và thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, 3Ds Max, SketchUp thường nhận mức lương cao hơn.

Ngoài ra, khả năng sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt và kỹ năng giao tiếp với khách hàng cũng ảnh hưởng lớn đến thu nhập. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, mức lương thường cao hơn do nhu cầu thiết kế nội thất phát triển mạnh. Nếu làm tự do (freelance) hoặc có khả năng quản lý dự án, mức thu nhập có thể rất hấp dẫn.

Ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau

Khu vực làm việc

Ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu cũng bị ảnh hưởng bởi khu vực làm việc. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, mức lương thường cao hơn do nhu cầu thị trường lớn và nhiều dự án cao cấp. Ngược lại, ở các tỉnh thành nhỏ, mức lương có thể thấp hơn do ít dự án và ngân sách khách hàng hạn chế. Ngoài ra, làm việc tại các công ty nước ngoài (Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu) sẽ giúp nhà thiết kế đạt mức thu nhập cao hơn đáng kể.

Kinh nghiệm chuyên môn

Ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu cũng bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm chuyên môn. Những người có kinh nghiệm lâu năm thường có khả năng sáng tạo tốt hơn, xử lý dự án phức tạp và làm việc hiệu quả với khách hàng, từ đó nhận thu nhập cao hơn. Ngoài số năm làm việc, mức lương cũng phụ thuộc vào chất lượng dự án đã thực hiện, kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, 3Ds Max, SketchUp…) và khả năng sáng tạo trong thiết kế.

Doanh nghiệp/Công ty

Ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu cũng bị ảnh hưởng trước tiếp bởi doanh nghiệp/công ty. Làm việc tại công ty nhỏ, bạn có nhiều cơ hội học hỏi nhưng thiếu ổn định, công ty tầm trung có dự án đa dạng hơn cả. Tại các tập đoàn lớn, công ty quốc tế, bạn sẽ có thu nhập cao nhưng yêu cầu chuyên môn phải vững. Trở thành một freelancer hoặc công ty riêng, các nhà thiết kế nội thất sẽ có thu nhập không giới hạn, tùy vào kỹ năng và khả năng tìm kiếm khách hàng.

Chứng chỉ chuyên môn

Chứng chỉ chuyên môn giúp tăng mức lương và cơ hội thăng tiến trong ngành thiết kế nội thất. Chứng chỉ trong nước chứng minh năng lực cơ bản nhưng ít ảnh hưởng đến thu nhập. Ngược lại, chứng chỉ quốc tế như NCIDQ, CID, LEED nâng cao uy tín, giúp tiếp cận công ty lớn. Bên cạnh đó, chứng chỉ phần mềm AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Revit giúp tăng tính chuyên nghiệp và khả năng đảm nhận dự án tốt.

4. Bí quyết để nâng cao mức lương của ngành thiết kế nội thất

Ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu cũng bị ảnh hưởng bởi không chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm mà còn bị ảnh hưởng bởi kỹ năng, phong cách thiết kế và khả năng đáp ứng xu hướng thị trường. Để nâng cao thu nhập, các nhà thiết kế cần liên tục cập nhật kiến thức, phát triển kỹ năng sáng tạo và xây dựng thương hiệu cá nhân. Dưới đây là những bí quyết giúp bạn gia tăng giá trị bản thân và đạt mức lương cao hơn trong ngành thiết kế nội thất:

Muốn nâng cao mức lương ngành thiết kế nội thất, bạn phải có kỹ năng, mối quan hệ

Cải thiện kỹ năng chuyên môn

Thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Revit, Photoshop…

AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Revit, Photoshop… Cập nhật xu hướng thiết kế: Hiểu rõ các phong cách hiện đại như Minimalist, Scandinavian, Biophilic,…

Hiểu rõ các phong cách hiện đại như Minimalist, Scandinavian, Biophilic,… Nắm vững vật liệu & công nghệ: Hiểu rõ đặc tính vật liệu, công nghệ thi công giúp bạn tạo ra thiết kế tối ưu hơn.

Nâng cao trình độ học vấn & chứng chỉ

Học thêm các khóa học nâng cao hoặc bằng cấp quốc tế như LEED, WELL, NCIDQ.

Nếu muốn làm việc tại nước ngoài hoặc các công ty lớn, hãy đầu tư vào chứng chỉ hành nghề thiết kế nội thất.

Xây dựng portfolio ấn tượng

Đầu tư vào hình ảnh 3D chất lượng cao, thể hiện tư duy thiết kế sáng tạo.

Đa dạng dự án trong portfolio, bao gồm nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn…

Chia sẻ sản phẩm lên Behance, Dribbble, Instagram hoặc website cá nhân để tăng cơ hội tiếp cận khách hàng cao cấp.

Phát triển mối quan hệ & thương hiệu cá nhân

Kết nối với kiến trúc sư, nhà thầu, chủ đầu tư để có cơ hội nhận dự án lớn.

Xây dựng hình ảnh cá nhân trên LinkedIn, Facebook, TikTok bằng cách chia sẻ kiến thức và dự án thực tế.

Chuyển hướng sang thị trường cao cấp

Nhắm đến khách hàng trung và thượng lưu, nơi sẵn sàng chi trả cao cho thiết kế sáng tạo và độc đáo.

Làm việc với công ty thiết kế quốc tế hoặc tập đoàn lớn để có mức lương cao hơn.

Tối ưu hóa khả năng đàm phán lương

Tìm hiểu mức lương trung bình của ngành để có cơ sở đề xuất mức lương hợp lý.

Khi đàm phán, nhấn mạnh vào giá trị mà bạn mang lại (tối ưu chi phí, sáng tạo đột phá, kinh nghiệm thực chiến…).

Chuyển sang làm freelance hoặc mở công ty riêng

Nếu đã có kinh nghiệm, cân nhắc làm freelance hoặc thành lập studio riêng để kiểm soát mức giá và lợi nhuận.

Tận dụng nền tảng Fiverr, Upwork, 99designs để kiếm khách hàng nước ngoài với mức giá cao hơn.

Nói chung, ngành thiết kế nội thất lương bao nhiêu có sự chênh lệch tùy theo kinh nghiệm, vị trí công việc và quy mô công ty. Công việc này không chỉ giúp tối ưu hóa không gian sống và làm việc mà còn nâng cao trải nghiệm, tiện nghi và giá trị thẩm mỹ. Với nhu cầu ngày càng cao về không gian sống hiện đại và sáng tạo, đây là một ngành có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Nếu bạn muốn tìm hiểu ngành thiết kế nội thất, hãy vào website Job3s.ai để biết thêm những thông tin liên quan nhé.