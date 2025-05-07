NoIF - Just Knowledge: Khi tri thức là điểm tựa để vươn xa

CEO Tony Vũ Thứ Tư, 07/05/2025
TEDx UEF 2025: NoIF - Just Knowledge là sự kiện học thuật nằm trong khuôn khổ TED được tổ chức bởi đội ngũ sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).
TEDx UEF là sự kiện học thuật nằm trong khuôn khổ TED được tổ chức bởi đội ngũ sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), với tinh thần và sứ mệnh lan tỏa những ý tưởng có giá trị. Trải qua các mùa tổ chức, TEDx UEF đã dần trở thành một trong những sự kiện học thuật đáng mong chờ nhất năm.

TEDx UEF luôn chọn một chủ đề mang tính thời đại, chạm đến những trăn trở thật sự trong lòng người trẻ. Từ Under The Spotlight đến inXide Out - hành trình khám phá chính mình, năm 2025 này, hãy cùng bước vào noIF - Just Knowledge, nơi khơi dậy sức mạnh tri thức để vượt qua mọi giới hạn nội tâm và sẵn sàng hành động. Những chủ đề đó không chỉ dừng lại ở cảm hứng nhất thời, mà còn trở thành kim chỉ nam trong hành trình phát triển cá nhân của hàng ngàn người tham dự.

Trong bối cảnh xã hội chuyển động không ngừng, việc sở hữu nền tảng kiến thức đúng đắn không chỉ thông qua sách vở, mà còn bao gồm việc tiếp nhận từ trải nghiệm, tư duy và cách đặt vấn đề. Đây cũng chính là yếu tố then chốt để người trẻ tự tin bước tiếp, thay vì mãi dừng bước với những nỗi sợ lùi và những lời tiếc nuối “nếu như”.

Với chủ đề noIF - Just Knowledge, TEDx UEF 2025 không mang đến một không gian để bạn chủ động mở rộng lối suy nghĩ của riêng mình thông qua những bài chia sẻ sâu sắc từ các diễn giả có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực: giáo dục, công nghệ, nghệ thuật, truyền thông, khởi nghiệp… 6 diễn giả - 6 hành trình riêng biệt, cùng dẫn lối tới một điểm chung: đó là khát vọng lan tỏa những giá trị thật, đã được chiêm nghiệm từ chính hành trình cá nhân đã trải qua.

TEDx UEF 2025: noIF - Just Knowledge mang đến không gian học thuật hội tụ những cơ hội giá trị, giúp người trẻ khai phá góc nhìn mới, phát triển toàn diện năng lực cá nhân và tự tin vững bước trên hành trình trưởng thành.

Trong bối cảnh thế giới không ngừng biến đổi với tốc độ chóng mặt của công nghệ, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, và những yêu cầu ngày càng cao từ thị trường lao động, việc trang bị tư duy mới, kỹ năng mới và tầm nhìn rộng mở trở thành điều tất yếu đối với thế hệ trẻ. TEDx UEF 2025 ra đời như một lời đáp cho nhu cầu ấy - một diễn đàn học thuật chuyên sâu, nơi những giá trị tri thức và cảm hứng được lan tỏa mạnh mẽ từ những con người thật, câu chuyện thật và hành trình phát triển đầy cảm hứng.

Với chủ đề xoay quanh những xu hướng, công nghệ và kỹ năng thiết yếu trong thời đại mới, TEDx UEF 2025 quy tụ các chuyên gia đầu ngành, nhà sáng lập trẻ và những cá nhân có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Thông qua những bài diễn thuyết ngắn gọn nhưng đầy nội lực, người tham dự sẽ có cơ hội tiếp cận các góc nhìn mới mẻ, mang tính thực tiễn cao, từ đó cập nhật hành trang để sẵn sàng thích nghi, bứt phá và dẫn dắt sự thay đổi.

Điểm đặc biệt tại TEDx UEF không chỉ nằm ở nội dung mang tính chuyên môn, mà còn ở cảm xúc chân thật toát lên từ từng câu chuyện cá nhân. Mỗi diễn giả là một hành trình - có vấp ngã, có hoài nghi, nhưng luôn bền bỉ và không ngừng vươn lên. Những chia sẻ đó không chỉ khơi gợi sự đồng cảm, mà còn đánh thức sự tự tin và thôi thúc hành động nơi người nghe, đặc biệt là các bạn sinh viên đang trên hành trình định hình bản thân và tương lai.

TEDx UEF 2025 cũng là không gian kết nối của những người trẻ đầy nhiệt huyết - những người không chờ đợi thế giới thay đổi, mà muốn trở thành một phần của sự thay đổi ấy. Tại đây, các bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và kết nối với những cá nhân có cùng chí hướng, từ đó mở rộng mạng lưới quan hệ chất lượng, hình thành các cộng đồng học hỏi và phát triển bền vững.

Sự kiện được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp chuẩn TED toàn cầu - chỉn chu, sáng tạo, và không ngừng đổi mới. Từng chi tiết trong tổ chức được chăm chút để mang đến trải nghiệm học thuật trọn vẹn nhất, giúp người tham dự không chỉ lắng nghe mà còn thực sự được truyền cảm hứng, khơi gợi tư duy phản biện và tinh thần đổi mới.

TEDx UEF 2025 không chỉ là một sự kiện - đó là một hành trình đánh thức tiềm năng, lan tỏa tri thức và kết nối những tâm hồn khao khát phát triển. Job3s rất vinh dự được bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để học hỏi, truyền cảm hứng và định hình tương lai, hãy đến và đồng hành cùng TEDx UEF 2025.

Thông tin chi tiết về sự kiện:

TEDx UEF 2025 - “noIF - Just Knowledge” sẽ diễn ra vào:

  • Thời gian: 18:00 - 20:30, Thứ Năm, 15/05/2025
  • Địa điểm: Diamond Place Convention Center - 15A Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Sự kiện mang đến các hạng vé khác nhau, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người trẻ:

  • Vé Standard cho phép trải nghiệm trọn vẹn các phiên thảo luận sâu sắc.
  • Vé VIP sở hữu đặc quyền ưu tiên check-in, thưởng thức tea break cao cấp và cơ hội giao lưu trực tiếp cùng diễn giả.
  • Để sở hữu cho mình một tấm vé TEDx, tham khảo các hạng vé và quyền lợi đi kèm chi tiết tại: https://booking.veve.com.vn/event/TEDx-UEF-2025-noIF-ks3c
  • Thời gian mở bán vé: Từ ngày 19/03/2025 đến hết ngày 07/05/2025.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với BTC qua:

  • Facebook: Trang Facebook TEDx UEF 2025
  • Instagram: Trang Instagram TEDx UEF 2025
  • LinkedIn: Trang LinkedIn TEDx UEF 2025
  • Email: [email protected]
