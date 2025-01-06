Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập với thế giới của đất nước, nhiều bạn trẻ mong muốn tìm kiếm cho mình một người hướng dẫn (mentor) có tâm và có tầm. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có không ít các bạn sinh viên chưa có cái nhìn chính xác và sâu sắc về mối quan hệ mentor - mentee.

Phát động dự án NEU Daily Mentoring

Nhằm đáp ứng nhu cầu được học hỏi của các bạn trẻ, CLB Định hướng Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU Orientation Club đã quyết định tổ chức Lễ phát động dự án NEU Daily Mentoring - Talkshow Mentorverse: Sức mạnh kết nối - Dẫn lối Gen Z vào ngày 06/01/2025. Chương trình được tổ chức dưới hình thức tại Nhà Văn hóa Đại học Kinh tế Quốc dân.

Với mong muốn tạo ra một bầu không khí thoải mái, học tập và chia sẻ, lễ phát động dự án NEU Daily Mentoring - Talkshow Mentorverse: Sức mạnh kết nối - Dẫn lối Gen Z là sự kiện giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về giá trị và cách khai thác tối đa mối quan hệ mentor-mentee. Chương trình không chỉ hỗ trợ các bạn trẻ trong quá trình học tập mà còn đẩy mạnh phát triển kỹ năng mềm, lập kế hoạch cho sự nghiệp và bản thân trong tương lai.

Tại talkshow này, sinh viên sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với những vị diễn giả có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực mentorship và hiểu hơn về cách tìm kiếm mentor phù hợp, xây dựng mối quan hệ mentor-mentee hiệu quả. Đây thực sự là chương trình hữu ích giúp các bạn trẻ có thể tự tin bước vào thị trường lao động tương lai. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.