Phiên dịch viên học khối nào? Bí quyết để trở thành phiên dịch viên xuất sắc
CEO Tony Vũ Thứ Hai, 13/01/2025
Câu hỏi phiên dịch viên học khối nào được nhiều bạn trẻ quan tâm bởi ngành phiên dịch viên hiện đang cần nguồn nhân sự khá lớn và nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Do đó, lựa chọn đúng khối thi sẽ giúp bạn có thể đậu vào các cơ sở đào tạo phiên dịch hàng đầu cùng cơ hội việc làm rộng mở sau khi ra trường.
1. Các điều kiện để trở thành phiên dịch viên

Trước khi trả lời câu hỏi phiên dịch viên học khối nào, bạn hãy tìm hiểu những điều kiện để trở thành một phiên dịch viên chuyên nghiệp. Đây là công việc không chỉ cần chứng chỉ ngôn ngữ mà còn có nhiều yêu cầu liên quan.

Ngành phiên dịch yêu cầu nhiều kỹ năng và kinh nghiệm

1.1. Đam mê ngôn ngữ và hiểu rõ văn hóa

Là một phiên dịch viên chuyên nghiệp, bạn cần có niềm đam mê với ngôn ngữ. Điều này sẽ giúp bạn giảm áp lực khi học cũng như khi làm việc và mở ra nhiều cơ hội hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu những kiến thức văn hóa để có thể truyền tải nội dung một cách mượt mà. Việc có nhiều vốn hiểu biết về văn hóa cũng giúp bạn có nhiều cơ hội hơn trong việc làm và gây được ấn tượng tốt với đối tác.

1.2. Kỹ năng dịch thuật chuyên nghiệp

Khi tham gia quá trình phiên dịch, bạn luôn phải dịch sát nghĩa và trung thành với nội dung gốc. Bạn cũng cần lưu ý tránh trường hợp thay đổi từ ngữ hoặc bình luận, thể hiện cảm xúc cá nhân làm lệch ý mà người nói muốn truyền đạt. Đây là kỹ năng dịch thuật chuyên nghiệp mà bất kỳ phiên dịch viên nào cũng cần lưu ý.

Phiên dịch viên đòi hỏi có kỹ năng dịch thuật chuyên nghiệp

1.3. Sự tập trung, chăm chỉ và không ngừng học hỏi trong công việc

Công việc phiên dịch không chỉ yêu cầu khả năng biết ngoại ngữ mà còn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tập trung cao độ. Do đó, để trở thành một phiên dịch viên xuất sắc, bạn cần liên tục nâng cao kỹ năng của mình thông qua việc học tập và thực hành hàng ngày.

1.4. Kỹ năng mềm hỗ trợ công việc

Một phiên dịch viên chuyên nghiệp không chỉ thành thạo về ngôn ngữ mà cần có những kỹ năng mềm hỗ trợ công việc: lắng nghe, thấu hiểu, linh hoạt… Trong công việc, bạn cần lắng nghe khách hàng và nắm bắt được cảm xúc của người nói. Điều đó sẽ giúp bạn hiểu được nội dung phiên dịch và truyền đạt hiệu quả hơn.

1.5. Chứng chỉ liên quan đến ngành phiên dịch

Chứng chỉ là một trong những điều kiện rất quan trọng khi tìm hiểu phiên dịch viên thi khối nào. Việc có chứng chỉ liên quan đến ngành phiên dịch như bằng đại học/ cao đẳng về ngôn ngữ hoặc các chứng chỉ như TOEIC, IELTS, HSK, TOPIK,… không chỉ giúp nhà tuyển dụng tin tưởng vào năng lực của bạn mà còn là cơ sở để bạn thoả thuận được mức lương phù hợp khi hợp tác.

2. Phiên dịch viên học khối nào?

Phiên dịch viên học khối nào là câu hỏi được không chỉ phụ huynh mà nhiều bạn học sinh tìm hiểu trong khoảng thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp. Sau đây là bảng tổng hợp các khối học mà bạn có thể tham khảo khi theo đuổi công việc này.

2.1. Phiên dịch viên tiếng Anh

Để trở thành phiên dịch viên tiếng Anh, bạn cần học các khối có chứa môn thi tiếng Anh. Một số trường chuyên về đào tạo ngôn ngữ sẽ nhân đôi điểm thi môn này như trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội,…. Dưới đây là các khối học có thể thi vào ngành phiên dịch viên tiếng Anh:

Khối thi

Môn thi

A01

Toán - Lý - Anh

D01

Toán - Văn - Anh

D09

Toán - Sử - Anh

D10

Toán - Địa - Anh

D14

Văn - Sử - Anh

D15

Văn - Địa - Anh

2.2. Phiên dịch viên tiếng Nhật

Hiện nay, có rất nhiều công ty Nhật Bản đang xây dựng trụ sở mới hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp ở Việt Nam. Do đó, phiên dịch viên tiếng Nhật là ngành đang cần khá nhiều nhân sự. Để trở thành phiên dịch viên tiếng Nhật, bạn có thể thi những khối sau:

Khối thi

Môn thi

A01

Toán - Lý - Anh

D01

Toán - Văn - Anh

D06

Toán - Văn - Nhật

D14

Văn - Sử - Anh

D15

Văn - Địa - Anh

2.3. Phiên dịch viên tiếng Hàn

Ngôn ngữ Hàn là ngành học rất hot hiện nay bởi công việc vô cùng đa dạng và mức lương sau khi ra trường khá ổn định. Do đó, việc biết được phiên dịch viên học khối nào sẽ giúp bạn có thể trở thành phiên dịch viên tiếng Hàn chuyên nghiệp. Sau đây là các khối thi mà bạn có thể tham khảo:

Khối thi

Môn thi

A01

Toán - Lý - Anh

C00

Văn - Sử - Địa

D01

Toán - Văn - Anh

D14

Văn - Sử - Anh

D15

Văn - Địa - Anh

D78

Văn - KHXH - Anh

D96

Toán - KHXH - Anh

2.4. Phiên dịch viên tiếng Trung

Tiếng Trung là thứ tiếng có tính ứng dụng cao và khá quan trọng trong nền kinh tế hiện nay. Theo thống kê, mức lương của phiên dịch viên tiếng Trung có thể lên đến 300 USD/ ngày. Để trở thành phiên dịch viên tiếng Trung, bạn có thể tham khảo các khối thi sau:

Khối thi

Môn thi

A01

Toán - Lý - Anh

C00

Văn - Sử - Địa

D01

Toán - Văn - Anh

D04

Toán - Văn - Trung

D15

Văn - Địa - Anh

2.5. Phiên dịch viên tiếng Nga

So với các loại tiếng trên, tiếng Nga có vẻ ít phổ biến hơn nhưng cơ hội việc làm của công việc này không hề thấp. Các công ty Nga cũng như du khách người Nga ngày càng nhiều ở Việt Nam nên bạn hoàn toàn có thể học và hành nghề phiên dịch viên tiếng Nga. Sau đây là danh sách các khối thi mà bạn có thể lựa chọn để trở thành phiên dịch viên tiếng Nga:

Khối thi

Môn thi

D01

Toán - Văn - Anh

D02

Toán - Văn - Nga

2.6. Phiên dịch viên tiếng Pháp

Để trở thành phiên dịch viên tiếng Pháp, bạn có thể lựa chọn thi khối D03 có môn tiếng Pháp hoặc khối A01, D01 có môn Anh, cụ thể như sau:

Khối thi

Môn thi

A01

Toán - Lý - Anh

D01

Toán - Văn - Anh

D03

Toán - Văn - Pháp

2.7. Phiên dịch viên tiếng Đức

Phiên dịch viên tiếng Đức là công việc hot trên thị trường nhưng thực tế cung không đủ cầu nên nhu cầu về nhân sự biết tiếng Đức là rất lớn. Do đó, bạn có thể chọn các khối thi sau đây để có thể theo đuổi ngành này:

Khối thi

Môn thi

D01

Toán - Văn - Anh

D05

Toán - Văn - Đức

D78

Văn - KHXH - Anh
Bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn về khối thi khi biết phiên dịch viên học khối nào.

3. Các trường đào tạo ngành phiên dịch viên hot nhất 2024

Sau khi xác định phiên dịch viên học khối nào, bạn cũng nên lựa chọn ngôi trường đào tạo ngành phiên dịch chất lượng và phù hợp với nhu cầu của mình. Sau đây là tổng hợp những cơ sở đào tạo ngành phiên dịch hot nhất 2024.

3.1. Các trường đào tạo ngành phiên dịch viên ở miền Bắc

Miền Bắc là nơi hội tụ rất nhiều trường đại học lớn, chất lượng với mức học phí khá rẻ. Bạn có thể tham khảo danh sách các cơ sở đào tạo ngành phiên dịch viên hàng đầu tại miền Bắc, bao gồm:

  • Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

  • Trường Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

  • Đại học Ngoại Thương

  • Đại học Hà Nội

  • Đại học Sư phạm Hà Nội

  • Đại học Kinh tế Quốc dân

  • Đại học Hải Phòng

  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  • Đại học Văn hóa Hà Nội

  • Đại học Công nghiệp Hà Nội

  • Học viện Ngân hàng

  • Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

3.2. Các trường đào tạo ngành phiên dịch viên ở miền Trung

Không kém cạnh các trường đại học ở miền Bắc, các cơ sở đào tạo phiên dịch viên ở miền Trung cũng rất chất lượng, có thể kể đến một số cơ sở sau:

  • Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

  • Đại học Khoa học – Đại học Huế

  • Đại học Quy Nhơn

  • Đại học Duy Tân

  • Đại học Thái Bình Dương

  • Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

  • Đại học Nha Trang

  • Đại học Vinh

3.3. Các trường đào tạo ngành phiên dịch viên ở miền Nam

Miền Nam có nền kinh tế thị trường phát triển nhất cả nước nên nhu cầu nhân sự về phiên dịch viên ở đây cũng rất cao. Theo đó, bạn có thể tham khảo các cơ sở đào tạo ngành này ở miền Nam dưới đây:

  • Trường Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

  • Đại học Quốc tế Hồng Bàng

  • Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  • Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

  • Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

  • Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

  • Đại học Lạc Hồng

  • Đại học Cửu Long

  • Đại học Văn Hiến

  • Đại học Tôn Đức Thắng

Tìm hiểu phiên dịch viên học khối nào còn giúp bạn lựa chọn được ngôi trường uy tín đào tạo ngành này

4. Một số lưu ý khi tìm hiểu ngành phiên dịch thi khối nào

Bạn cần nắm rõ một số lưu ý khi chọn khối thi sau khi trả lời câu hỏi phiên dịch viên học khối nào để đạt được điểm thi THPT cao nhất. Đồng thời, việc lựa chọn đúng khối thi cũng sẽ hỗ trợ bạn khá nhiều trong quá trình học đại học sau này.

4.1. Chọn khối thi phù hợp với sở thích của bản thân

Bạn nên chọn khối thi mà bản thân yêu thích nhất dựa vào đáp án phiên dịch viên học khối nào. Điều này sẽ giúp bạn có động lực học tập, ôn luyện và đạt được kết quả như mong muốn.

Nếu chỉ học khối thi theo xu hướng hoặc định hướng của gia đình, thầy cô mà không phải thế mạnh của bản thân, bạn sẽ dễ bỏ cuộc giữa chừng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể bị stress trong quá trình ôn và tâm lý không ổn định khi làm bài. Do đó, việc chọn khối thi có các môn học mình yêu thích là vô cùng quan trọng.

4.2. Nên chọn khối thi mà bản thân có thể đạt điểm cao nhất

Nếu các bạn không có niềm đam mê với môn học bất kỳ, bạn hãy chọn khối thi mà bạn học tốt nhất và thường xuyên đạt điểm cao nhất. Khi bạn giỏi một thứ gì đó, điều đó sẽ dễ dàng trở thành niềm đam mê của bạn.

4.3. Chọn khối thi mà các trường đại học hàng đầu xét tuyển

Cuối cùng, sau khi xác định phiên dịch viên học khối nào, bạn nên chọn khối thi mà các trường đại học đào tạo phiên dịch viên hàng đầu để ứng tuyển. Việc học tập ở một môi trường chất lượng, chuyên nghiệp sẽ giúp bạn nâng cao được nhiều kỹ năng.

Khi thi đỗ vào các cơ sở đào tạo hàng đầu, tấm bằng của bạn cũng sẽ có giá trị hơn khi cạnh tranh với các bạn đồng trang lứa khác. Từ đó, cơ hội việc làm và mức lương sau khi ra trường cũng cao hơn.

Nên chọn học ở các cơ sở đào tạo phiên dịch viên chất lượng, đảm bảo đầu ra cho sinh viên

Bài viết đã giúp các bạn trả lời câu hỏi phiên dịch viên học khối nào và giới thiệu đến bạn những trường đại học đào tạo phiên dịch viên hàng đầu. Có thể thấy rằng, việc chọn khối thi chiếm một phần không nhỏ trong con đường theo đuổi ngành nghề này. Do đó, bạn cần xem xét và lựa chọn thật phù hợp với bản thân để không phải hối tiếc sau này.

