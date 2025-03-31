1. Ngành quản lý giáo dục là ngành gì?

Ngành quản lý giáo dục là ngành đào tạo chuyên sâu về các nguyên tắc, phương pháp và kỹ năng cần thiết để tổ chức, điều hành và phát triển hệ thống giáo dục. Ngành này tập trung vào việc quản lý các hoạt động giảng dạy, chương trình đào tạo, nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất trong các trường học, trung tâm đào tạo hoặc cơ quan giáo dục.

Sinh viên theo học ngành này sẽ được trang bị kiến thức về quản lý hành chính giáo dục, lập kế hoạch đào tạo, quản lý nhân sự trong giáo dục, chính sách giáo dục, tài chính - kế toán trong ngành giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các trường học, trung tâm đào tạo, Bộ Giáo dục & Đào tạo, viện nghiên cứu giáo dục, tổ chức phi chính phủ về giáo dục hoặc trở thành giảng viên, chuyên viên quản lý giáo dục, chuyên viên tư vấn đào tạo, giám đốc điều hành trường học.

Ngành này đặc biệt phù hợp với những người có đam mê giáo dục, có kỹ năng tổ chức và mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam và quốc tế.

2. Ngành quản lý giáo dục học những gì?

Ngành quản lý giáo dục trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Ngành quản lý giáo dục trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để tổ chức, điều hành và phát triển các hoạt động giáo dục trong nhà trường cũng như hệ thống giáo dục nói chung. Chương trình học bao gồm các môn về quản lý hành chính, chính sách giáo dục, tâm lý học, phương pháp giảng dạy và đánh giá chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, sinh viên còn được đào tạo về công tác quản lý nhân sự, tài chính trong giáo dục và ứng dụng công nghệ vào quản lý đào tạo. Với những kiến thức này, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan quản lý giáo dục, trường học, trung tâm đào tạo hoặc nghiên cứu và hoạch định chính sách giáo dục. Một số nội dung chính mà sinh viên sẽ học bao gồm:

Kiến thức nền tảng về giáo dục: Tâm lý học giáo dục, xã hội học giáo dục, triết học giáo dục.

Tâm lý học giáo dục, xã hội học giáo dục, triết học giáo dục. Quản lý giáo dục: Lý thuyết và mô hình quản lý giáo dục, quản trị nguồn nhân lực trong giáo dục, quản lý tài chính và cơ sở vật chất giáo dục.

Lý thuyết và mô hình quản lý giáo dục, quản trị nguồn nhân lực trong giáo dục, quản lý tài chính và cơ sở vật chất giáo dục. Chính sách và pháp luật giáo dục: Luật giáo dục, chính sách phát triển giáo dục, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Luật giáo dục, chính sách phát triển giáo dục, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối, giám sát hoạt động giáo dục, quản trị hành chính trong trường học.

Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối, giám sát hoạt động giáo dục, quản trị hành chính trong trường học. Ứng dụng công nghệ trong giáo dục: Quản lý giáo dục số, chuyển đổi số trong giáo dục, hệ thống thông tin quản lý giáo dục.

Chương trình đào tạo kết hợp lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục, trường học hoặc tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.

3. Các khối xét tuyển ngành quản lý giáo dục

Ngành quản lý giáo dục tuyển sinh theo nhiều khối khác nhau, tạo điều kiện cho thí sinh có đa dạng nền tảng kiến thức tham gia xét tuyển. Các tổ hợp xét tuyển bao gồm cả khối tự nhiên và xã hội, giúp đánh giá toàn diện khả năng tư duy, phân tích và kỹ năng quản lý. Dưới đây là một số tổ hợp môn phổ biến để xét tuyển vào ngành này.

Tổ hợp Môn học A00 Toán - Lý - Hóa A01 Toán - Lý - Anh C00 Văn - Sử - Địa C14 Văn - Toán - GDCD D01 Toán - Văn - Anh D14 Văn - Sử - Anh

4. Ngành quản lý giáo dục ra trường làm gì?

Ngành quản lý giáo dục mở ra nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực giáo dục và hành chính. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục, trường học, viện nghiên cứu hoặc tổ chức giáo dục phi lợi nhuận. Công việc chủ yếu liên quan đến quản lý, điều hành, xây dựng chính sách và cải thiện chất lượng giáo dục. Dưới đây là một số việc làm giáo dục trong việc quản lý chất lượng giảng dạy có thể làm:

4.1. Chuyên viên quản lý học sinh

Chuyên viên quản lý học sinh là người chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường. Chuyên viên đảm bảo học sinh tuân thủ nội quy, giữ gìn kỷ luật, đồng thời phối hợp với giáo viên, phụ huynh để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Ngoài ra, chuyên viên còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tư vấn tâm lý và hướng dẫn kỹ năng sống nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện. Với vai trò quan trọng này, chuyên viên quản lý học sinh góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và hiệu quả.

Mức lương của chuyên viên quản lý học sinh có thể khác nhau tùy theo loại hình cơ sở giáo dục (trường công lập, tư thục, trung tâm quốc tế), vị trí địa lý và kinh nghiệm của ứng viên, dao động từ 7,000,000 – 25,000,000 VNĐ/tháng.

4.2. Chuyên viên quản lý đào tạo

Chuyên viên quản lý đào tạo là người chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức và giám sát các chương trình đào tạo trong đơn vị giáo dục hoặc doanh nghiệp. Chuyên viên đảm bảo các khóa học được triển khai hiệu quả, phù hợp với mục tiêu đào tạo và nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, chuyên viên quản lý đào tạo còn theo dõi tiến độ học tập, đánh giá chất lượng giảng dạy, hỗ trợ giảng viên và học viên trong suốt quá trình đào tạo. Với vai trò quan trọng này, họ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và tối ưu hóa hiệu quả đào tạo trong tổ chức.

Mức lương của chuyên viên quản lý đào tạo phụ thuộc vào kinh nghiệm, quy mô doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động, thường dao động từ 8,000,000 – 30,000,000 VNĐ/tháng.

4.3. Nhân viên tư vấn tuyển sinh

Nhân viên tư vấn tuyển sinh là người trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn và cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo cho học viên, sinh viên hoặc phụ huynh. Nhân viên có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc, tư vấn lộ trình học tập phù hợp và thuyết phục khách hàng đăng ký khóa học.

Bên cạnh đó, nhân viên tư vấn tuyển sinh còn tham gia vào các chiến dịch quảng bá, tổ chức sự kiện tuyển sinh, chăm sóc học viên trước, trong và sau khi đăng ký. Với vai trò quan trọng này, ứng viên góp phần thúc đẩy số lượng học viên tham gia, nâng cao hình ảnh và uy tín của cơ sở đào tạo. Do đó, mức lương của nhân viên tư vấn tuyển sinh thường dao động từ 6,000,000 – 18,000,000 VNĐ/tháng.

4.4. Nhân viên hành chính nhân sự

Nhân viên hành chính nhân sự là người chịu trách nhiệm quản lý các công việc liên quan đến nhân sự và hành chính trong doanh nghiệp. Nhân viên thực hiện các nhiệm vụ như tuyển dụng, đào tạo, chấm công, tính lương, bảo hiểm và quản lý hồ sơ nhân sự.

Ngoài ra, nhân viên hành chính nhân sự còn đảm bảo việc thực hiện các chính sách lao động, nội quy công ty và hỗ trợ các hoạt động hành chính như soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ, tổ chức sự kiện nội bộ. Với vai trò quan trọng này, ứng viên giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Mức lương của nhân viên hành chính nhân sự phụ thuộc vào kinh nghiệm, quy mô công ty và lĩnh vực hoạt động, thường dao động từ 7,000,000 – 20,000,000 VNĐ/tháng.

4.5. Chuyên viên quản lý cơ sở vật chất

Chuyên viên quản lý cơ sở vật chất là người chịu trách nhiệm giám sát, bảo trì và tối ưu hóa việc sử dụng trang thiết bị, hạ tầng trong một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ sở giáo dục. Chuyên viên đảm bảo cơ sở vật chất luôn trong tình trạng tốt, đáp ứng nhu cầu hoạt động, đồng thời lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa và nâng cấp khi cần thiết.

Ngoài ra, chuyên viên còn quản lý kho vật tư, kiểm soát ngân sách đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong vận hành. Với vai trò quan trọng này, chuyên viên góp phần tạo ra một môi trường làm việc và học tập thuận lợi, chuyên nghiệp.

Mức lương của chuyên viên quản lý cơ sở vật chất dao động từ 8,000,000 – 30,000,000 VNĐ/tháng, tuỳ thuộc vào quy mô doanh nghiệp, ngành nghề và kinh nghiệm làm việc.

4.6. Giảng viên đào tạo quản lý giáo dục

Giảng viên đào tạo quản lý giáo dục là người giảng dạy, hướng dẫn và nghiên cứu các kiến thức, kỹ năng liên quan đến quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục. Giảng viên cung cấp kiến thức về chính sách giáo dục, quản lý trường học, phát triển chương trình giảng dạy, đo lường và đánh giá chất lượng đào tạo. Ngoài ra, giảng viên còn giúp học viên nâng cao năng lực quản lý, điều hành hệ thống giáo dục, từ cấp trường học đến các tổ chức giáo dục lớn.

Mức lương của giảng viên đào tạo quản lý giáo dục phụ thuộc vào kinh nghiệm, học vị và nơi làm việc, dao động từ 10,000,000 – 30,000,000 VNĐ/tháng.

4.7. Chuyên viên quản lý hành chính giáo dục

Chuyên viên quản lý hành chính giáo dục là người chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát và thực hiện các công việc hành chính trong hệ thống giáo dục. Chuyên viên đảm bảo hoạt động của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo diễn ra theo đúng quy định, bao gồm quản lý hồ sơ, văn bản, quy trình tuyển sinh, phân công giảng dạy và hỗ trợ công tác thi cử. Ngoài ra, chuyên viên còn tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục, phối hợp với các phòng ban để nâng cao hiệu quả quản lý.

Mức lương của chuyên viên quản lý hành chính giáo dục dao động từ 8,000,000 – 25,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo quy mô đơn vị giáo dục và kinh nghiệm cá nhân.

4.8. Chuyên viên phụ trách công tác văn hóa – giáo dục

Chuyên viên phụ trách công tác văn hóa – giáo dục là người chịu trách nhiệm quản lý, triển khai và giám sát các hoạt động liên quan đến giáo dục, văn hóa trong một tổ chức, cơ quan hoặc địa phương.

Các chuyên viên sẽ tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tuyên truyền về văn hóa, đạo đức, lối sống. Ngoài ra, những người làm công việc này còn phải phối hợp với các cơ quan, đoàn thể để thực hiện các hoạt động ngoại khóa, sự kiện giáo dục và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Mức lương của chuyên viên phụ trách công tác văn hóa – giáo dục dao động từ 8,000,000 – 20,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo kinh nghiệm, đơn vị công tác và loại hình tổ chức.

5. Tiềm năng và cơ hội của ngành quản lý giáo dục

Ngành quản lý giáo dục đang có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. Với sự mở rộng của hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học, nhu cầu về đội ngũ quản lý giáo dục chuyên nghiệp ngày càng cao.

Ngành quản lý giáo dục có tiềm năng phát triển mạnh mẽ

Các tổ chức giáo dục không chỉ cần người giảng dạy mà còn cần những chuyên viên có khả năng điều hành, tổ chức và tối ưu hóa hoạt động đào tạo. Bên cạnh đó, chính sách cải cách giáo dục và xu hướng hợp tác quốc tế mở ra nhiều cơ hội việc làm tại các trường học, trung tâm đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục.

Những người theo đuổi ngành này có thể đảm nhận nhiều vị trí như chuyên viên quản lý đào tạo, hành chính giáo dục, giảng viên hay quản lý cơ sở giáo dục với mức thu nhập hấp dẫn và cơ hội thăng tiến cao. Tuy nhiên, ngành cũng đòi hỏi sự cập nhật liên tục về chính sách, công nghệ và phương pháp giảng dạy hiện đại để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Nhìn chung, ngành quản lý giáo dục có tiềm năng phát triển mạnh mẽ với cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Những ai có đam mê với giáo dục và kỹ năng quản lý tốt, đây sẽ là một lựa chọn nghề nghiệp đầy triển vọng với mức thu nhập hấp dẫn và cơ hội thăng tiến cao.