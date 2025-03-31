Ngành Sư phạm Mầm non hay còn được gọi là Giáo dục mầm non. Đây là chuyên ngành đóng vai trò quan trọng và tiềm năng trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Do nhu cầu về chất lượng giáo viên Mầm non ngày càng tăng cao đã thúc đẩy việc lựa chọn một trường đào tạo uy tín theo học là điều vô cùng quan trọng đối với nhiều bạn trẻ quan tâm về ngành nghề này.

Bên cạnh các trường Đại học lớn đào tạo chuyên ngành Sư phạm Mầm non như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hải Phòng, Đại học Sư phạm TP. HCM, Đại học Đồng Nai, Đại học Quảng Nam, Đại học Vinh,... thì thí sinh có thể tham khảo thêm Top 5+ trường đào tạo giáo viên mầm non tốt nhất Việt Nam ngay dưới bài viết sau:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội Giáo dục Mầm non A00, B00, C00, D01 27.85 14,100,000 VNĐ/năm Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục Mầm non M00 23.43 9,800,000 VNĐ/năm Miền Trung Trường Đại học Vinh Giáo dục Mầm non M00, M01, M02, M03 23.55 12,900,000 VNĐ/năm học Đại học Sư phạm – Đại học Huế Giáo dục Mầm non M01, M09 24.2 14,100,000 VNĐ/năm học Miền Nam Đại học Sài Gòn Giáo dục Mầm non M01, M02 23.51 14,100,000 VNĐ/năm học Đại học Quốc tế Hồng Bàng Giáo dục Mầm non M00, M01, M11 18.5 42,500,000 VNĐ/năm học Đại học Sư phạm TP.HCM Giáo dục Mầm non M02, M03 24.24 14,100,000 VNĐ/năm học

1. Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo thuộc top đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Năm 2024, Đại học Vinh tuyển sinh ngành Sư phạm Mầm non hay còn gọi là Giáo dục Mầm non với tổng chỉ tiêu 200 sinh viên theo 2 phương thức xét tuyển gồm: Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (80%) và Xét học bạ với điểm thi năng khiếu (20%).

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Mầm non tại Đại học Vinh năm 2024 là 23.55 điểm

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Mầm non tổ hợp môn M00, M01, M02, M03 năm 2024 theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là 23.55 điểm. Đối với phương thức xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu là 25.50 điểm. Học phí ngành Giáo dục Mầm non tại Đại học Vinh khoảng 12,900,000 VNĐ/năm học.

Sinh viên theo học ngành Giáo dục Mầm non tại trường Đại học Vinh sẽ được trang bị các kiến thức khoa học vào việc tổ chức quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ cùng kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực liên quan đến ngành đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc ở các trường mầm non, mẫu giáo hoặc làm công tác quản lý giáo dục mầm non các cấp.

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, Bến Thủy, Vinh, Nghệ An

Website: https://vinhuni.edu.vn/

2. Đại học Sài Gòn

Nếu bạn muốn biết Sư phạm Mầm non học trường nào là tốt nhất thì Đại học Sài Gòn là gợi ý dành cho các bạn thí sinh thuộc khu vực Miền Nam. Năm 2024, Đại học Sài Gòn xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non là điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 và thi VSAT với tổng chỉ tiêu 180 sinh viên.

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Mầm non với tổ hợp môn M01 và M02 năm 2024 của Đại học Sài Gòn là 23.51 điểm. Học phí chuyên ngành này tại Đại học Sài Gòn khoảng 14,100,000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: 273 Đường An Dương Vương, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Website: https://www.sgu.edu.vn/

3. Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng nằm trong top trường đào tạo giáo viên Mầm non chất lượng. Sinh viên theo học tại trường sẽ được áp dụng chương trình đào tạo giáo viên mầm non của Bộ môn Giáo dục mầm non giúp người học sở hữu kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức để trở thành nhà giáo mầm non tương toàn diện trong tương lai.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng nằm trong top trường đào tạo giáo viên Mầm non chất lượng

Ngành Giáo dục Mầm non tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng tuyển sinh với chỉ tiêu 200 sinh viên năm 2024 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét học bạ. Điểm chuẩn vào ngành này tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng theo tổ hợp xét tuyển M00, M01, M11 là 18.5 điểm. Học phí ngành Giáo dục Mầm non tại Đại học Hồng Bàng khoảng 42,500,000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Website: https://hiu.vn/

4. Đại học Sư phạm TP.HCM

Đối với các thí sinh thuộc khu vực Miền Nam nếu thắc mắc nên học sư phạm Mầm non học trường nào tốt thì Đại học Sư phạm TP.HCM là gợi ý hàng đầu. Sinh viên khi theo học chuyên ngành Giáo dục Mầm non tại trường không chỉ được đào tạo bài bản mà còn trang bị những kỹ năng mềm, năng lực quản lý giúp đáp ứng toàn diện theo những yêu cầu đổi mới của lĩnh vực giáo dục mầm non.

Đối với các thí sinh thuộc khu vực Miền Nam khi hỏi sư phạm mầm non học trường nào tốt thì có thể tham khảo Đại học Sư phạm TP.HCM

Năm 2024, Đại học Sư phạm TP.HCM tiến hành xét tuyển với chỉ tiêu 200 sinh viên cho chuyên ngành Giáo dục Mầm non. Trường tiến hành xét tuyển theo 2 phương thức là điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia và xét học bạ THPT.

Điểm chuẩn chuyên ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 của Đại học Sư phạm TP.HCM xét theo tổ hợp môn M02, M03 là 24.24 điểm. Còn xét tuyển theo học bạ sẽ có điểm chuẩn là 26.09 điểm.Học phí chuyên ngành Giáo dục Mầm non của Đại học Sư phạm TP.HCM nằm trong khoảng 14,100,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ:

+ Trụ sở chính: Số 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh

+ Cơ sở đào tạo: Số 222 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, P Hồ Chí Minh

Website: https://hcmue.edu.vn/vi/

5. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đại học Sư phạm Hà Nội là cơ sở đào tạo trọng điểm của ngành Sư phạm trên cả nước, trong đó có ngành Giáo dục Mầm non. Vì thế, nếu hỏi trường đào tạo giáo viên Mầm non tốt nhất tại khu vực Miền Bắc thì Đại học Sư phạm Hà Nội là cơ sở hàng đầu.

Đại học Sư phạm Hà Nội là cơ sở đào tạo trọng điểm của ngành Sư phạm, trong đó có ngành Giáo dục Mầm non

Năm 2024, Đại học Sư phạm Hà Nội tiến hành tuyển sinh dựa trên 3 phương thức xét tuyển gồm: Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia, Xét tuyển thẳng. Điểm chuẩn ngành Giáo dục Mầm non với tổ hợp môn M00 của trường năm 2024 là 23.43 điểm. Ngành Giáo dục Mầm tại Đại học Sư phạm Hà Nội 1 có mức học phí nằm ở mức thấp dao động 9,800,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 136 Đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://hnue.edu.vn/

6. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Sư phạm mầm non học trường nào tốt tại khu vực Miền Trung thì Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế sẽ là gợi ý hàng đầu cho các thí sinh đang muốn theo đuổi lĩnh vực giáo dục.

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Huế tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non với chỉ tiêu 200 sinh viên theo các phương thức xét tuyển gồm: Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, xét học bạ THPT và xét điểm đánh giá năng lực ĐHQG.

Trường Đại học Sư phạm Huế tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non 3 phương thức xét tuyển

Dự theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia, ngành Giáo dục Mầm non của trường có điểm chuẩn 2024 với tổ hợp môn M01, M09 là 24.2 điểm. Dựa theo phương thức xét học bạ thì điểm chuẩn ngành này là 22.5 điểm. Riêng với phương thức xét điểm đánh giá năng lực ĐHQG, ngành Giáo dục Mầm Non sẽ có điểm chuẩn là 22.5 điểm. Học phí ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế khoảng 14,100,000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Phú Hội, Huế, Thành phố Hu

Website: https://www.dhsphue.edu.vn/

7. Trường Đại học Giáo dục (Đại Quốc gia Hà Nội)

Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu đối với những thí sinh đang thắc mắc nên học Sư phạm Mầm non học trường nào tốt. Đây là cơ sở đào tạo về Sư phạm thuộc top tốt nhất cả nước.

Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu đối với ngành Sư phạm Mầm non

Chỉ tiêu xét tuyển trong năm 2024 Giáo dục Mầm non của trường là 70 sinh viên. Trường Đại học Giáo dục áp dụng xét tuyển chuyên ngành này với tổ hợp môn A00, B00, C00, D01 dựa theo 3 phương thức gồm: Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia; Điểm ĐGNL HN & HCM; Chứng chỉ quốc tế SAT.

Đối với phương thức xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non theo điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 có điểm chuẩn là 27.85 điểm. Còn xét theo Điểm ĐGNL HN & HCM 100 và 996 điểm. Riêng với xét tuyển chuyên ngành này theo chứng chỉ quốc tế SAT sẽ có điểm chuẩn là 1350 điểm. Học phí của chuyên ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Giáo Dục dao động khoảng 14,100,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: https://education.vnu.edu.vn/

Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non tại một số trường khác như: Đại học Cần Thơ, Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng, Trường Đại Học Hùng Vương, Đại học Hải Phòng…

