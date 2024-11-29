Take One 2024: Nơi sáng tạo bứt phá qua từng thước phim 

Take One 2024: Nơi sáng tạo bứt phá qua từng thước phim 
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 29/11/2024
Take One là cuộc thi Sản xuất Video Quảng cáo được tổ chức bởi Đội Truyền thông Youth NEU Media - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với mục đích gắn kết những người trẻ có niềm đam mê với lĩnh vực Marketing nói chung và sản xuất video quảng cáo nói riêng. T
Nội dung chính

Take One - Cuộc thi sản xuất Video Quảng cáo được Đội truyền thông Đoàn trường Youth NEU Media - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021. Trải qua 2 mùa thi, Take One đã từng bước khẳng định được vị thế và uy tín của mình thông qua số lượng đông đảo thí sinh tham dự cùng nhiều thương hiệu nổi bật tài trợ. Tiếp nối chuỗi thành công đó, Take One 2024 đã trở lại, tạo ra nhiều dấu ấn đầy ấn tượng.

Take One 2024: Nơi sáng tạo bứt phá qua từng thước phim
Take One 2024: Nơi sáng tạo bứt phá qua từng thước phim

Trở lại với chủ đề “AD!VENTURE - Hành trình quảng bá", Take One 2024 chính là sân chơi uy tín hàng đầu và trở thành cầu nối giúp sinh viên đến gần hơn với các doanh nghiệp. Đến với chương trình, các bạn trẻ có cơ hội được thử sức với vai trò là Creative Production Team, đề xuất ý tưởng và sản xuất video quảng cáo cho sản phẩm đến từ các thương hiệu lớn. Mỗi đội tham gia sẽ trải qua 4 vòng thi và thực hiện các nhiệm vụ từ nhãn hàng bao gồm: nghiên cứu thị trường, lên kịch bản và sản xuất video quảng cáo…

Cuộc thi Take One rất vinh dự khi đã nhận được sự hỗ trợ, đồng hành đến từ các công ty, thương hiệu
Cuộc thi Take One rất vinh dự khi đã nhận được sự hỗ trợ, đồng hành đến từ các công ty, thương hiệu

Đêm Chung kết Take One 2024 chứng kiến phần tranh tài gay cấn của Top 6 chung cuộc, bùng nổ với sự cổ vũ sôi động của 1000 khán giả tại hội trường A2, Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau 2 vòng thi vô cùng kịch tính, đội thi One Shot One Kill đã bứt phá vượt lên 5 đối thủ nặng ký khác và giành cho mình ngôi vị Quán quân. Giải thưởng Á quân chính thức thuộc về đội thi Vèo Vèo và hai đội thi đồng Quý quân là Incognito cùng với Action-cut.

Các bạn trẻ có cơ hội thể hiện tài năng, sự thông minh, hiểu biết và cuối cùng là chiến thắng tại Take One 2024
Các bạn trẻ có cơ hội thể hiện tài năng, sự thông minh, hiểu biết và cuối cùng là chiến thắng tại Take One 2024

Bên cạnh những giây phút thi đấu căng thẳng hay những khoảnh khắc đăng quang đầy xúc động, Chung kết Take One 2024 còn mang đến cho khán giả những tiết mục biểu diễn sôi động đến từ Đội Văn nghệ - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sự xuất hiện vô cùng đặc biệt của nam nghệ sĩ Shiki với các ca khúc “1000 ánh mắt”, “Tell the kids I love them”... cũng khiến cho chương trình thêm hấp dẫn, thú vị.

Take One 2024 chính là bệ phóng và bước đệm cho cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo được dấn thân, bứt phá và tiến gần hơn với đam mê. Job3s rất vinh dự được đồng hành cùng Đại học Kinh tế Quốc dân trong cuộc thi lần này.

Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »