Take One - Cuộc thi sản xuất Video Quảng cáo được Đội truyền thông Đoàn trường Youth NEU Media - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021. Trải qua 2 mùa thi, Take One đã từng bước khẳng định được vị thế và uy tín của mình thông qua số lượng đông đảo thí sinh tham dự cùng nhiều thương hiệu nổi bật tài trợ. Tiếp nối chuỗi thành công đó, Take One 2024 đã trở lại, tạo ra nhiều dấu ấn đầy ấn tượng.

Take One 2024: Nơi sáng tạo bứt phá qua từng thước phim

Trở lại với chủ đề “AD!VENTURE - Hành trình quảng bá", Take One 2024 chính là sân chơi uy tín hàng đầu và trở thành cầu nối giúp sinh viên đến gần hơn với các doanh nghiệp. Đến với chương trình, các bạn trẻ có cơ hội được thử sức với vai trò là Creative Production Team, đề xuất ý tưởng và sản xuất video quảng cáo cho sản phẩm đến từ các thương hiệu lớn. Mỗi đội tham gia sẽ trải qua 4 vòng thi và thực hiện các nhiệm vụ từ nhãn hàng bao gồm: nghiên cứu thị trường, lên kịch bản và sản xuất video quảng cáo…

Cuộc thi Take One rất vinh dự khi đã nhận được sự hỗ trợ, đồng hành đến từ các công ty, thương hiệu

Đêm Chung kết Take One 2024 chứng kiến phần tranh tài gay cấn của Top 6 chung cuộc, bùng nổ với sự cổ vũ sôi động của 1000 khán giả tại hội trường A2, Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau 2 vòng thi vô cùng kịch tính, đội thi One Shot One Kill đã bứt phá vượt lên 5 đối thủ nặng ký khác và giành cho mình ngôi vị Quán quân. Giải thưởng Á quân chính thức thuộc về đội thi Vèo Vèo và hai đội thi đồng Quý quân là Incognito cùng với Action-cut.

Các bạn trẻ có cơ hội thể hiện tài năng, sự thông minh, hiểu biết và cuối cùng là chiến thắng tại Take One 2024

Bên cạnh những giây phút thi đấu căng thẳng hay những khoảnh khắc đăng quang đầy xúc động, Chung kết Take One 2024 còn mang đến cho khán giả những tiết mục biểu diễn sôi động đến từ Đội Văn nghệ - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sự xuất hiện vô cùng đặc biệt của nam nghệ sĩ Shiki với các ca khúc “1000 ánh mắt”, “Tell the kids I love them”... cũng khiến cho chương trình thêm hấp dẫn, thú vị.

Take One 2024 chính là bệ phóng và bước đệm cho cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo được dấn thân, bứt phá và tiến gần hơn với đam mê. Job3s rất vinh dự được đồng hành cùng Đại học Kinh tế Quốc dân trong cuộc thi lần này.