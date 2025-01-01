Công việc Thợ cơ khí

Tất cả địa điểm
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Thợ cơ khí

-

Có 69 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Tuyển Thợ cơ khí Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VIMECO
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần VIMECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần VIMECO
Hạn nộp: 12/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Tuyển Thợ cơ khí CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Hạn nộp: 11/04/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ACE C&t
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH ACE C&t làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH ACE C&t
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH HDmall Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Hạn nộp: 06/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Thợ cơ khí JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer
Hạn nộp: 30/03/2025
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hùng Triệu
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Hùng Triệu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hùng Triệu
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Thợ cơ khí JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tialoc Việt Nam
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Tialoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tialoc Việt Nam
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Bách Lâm
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Bách Lâm làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Bách Lâm
Hạn nộp: 22/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Khí - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Vạn Hưng
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Cơ Khí - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Vạn Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Khí - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Vạn Hưng
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc là
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 18/03/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tekbox Digital Solutions Vietnam
Tuyển Thợ cơ khí Tekbox Digital Solutions Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tekbox Digital Solutions Vietnam
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Trình Nhật Long
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Trình Nhật Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Trình Nhật Long
Hạn nộp: 17/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến
Hạn nộp: 12/03/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thăng Long
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thăng Long làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Thăng Long
Hạn nộp: 10/02/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Hạn nộp: 10/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Bkh
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Bkh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Bkh
Hạn nộp: 20/01/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Điện Lạnh Saigon
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Điện Lạnh Saigon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Điện Lạnh Saigon
Hạn nộp: 20/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Đại Nam Phát
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Đại Nam Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Đại Nam Phát
Hạn nộp: 10/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Hạn nộp: 08/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển thợ cơ khí có tay nghề ngày càng tăng cao nhằm đáp ứng các dự án gia công, chế tạo, bảo trì và lắp ráp thiết bị công nghiệp, tập trung khu công nghiệp thành phố lớn. Mức lương dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công việc.

1. Nhu cầu tuyển thợ cơ khí

Thợ cơ khí là những người làm việc trực tiếp với máy móc và thiết bị, sử dụng các công cụ, phụ tùng để lắp đặt, chế tạo, vận hành, bảo trì và sửa chữa. Những công việc như gia công, lắp ráp, bảo trì thiết bị và máy móc đều cần đến sự chính xác và chuyên môn cao.

Công việc của đội ngũ thợ cơ khí đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục, hiệu quả, góp phần tạo ra sản phẩm, dịch vụ phục vụ đời sống con người. Các kỹ thuật viên cơ khí không chỉ vận hành máy móc mà còn là những người giải quyết vấn đề kỹ thuật, cải tiến quy trình, đóng góp vào sự phát triển của công nghệ và nâng cao năng suất lao động.

Ngành cơ khí Việt Nam hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực đáng kể. Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và dự án xây dựng đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng thợ cơ khí tăng cao. Tuy nhiên, nguồn cung lao động có tay nghề lại không đáp ứng kịp tốc độ này, tạo ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp trong việc duy trì hoạt động sản xuất ổn định và mở rộng quy mô. Các thông tin tìm hiểu từ Job3s cho thấy nhiều doanh nghiệp chỉ tuyển dụng được khoảng 60-70% số lượng nhân sự cần thiết, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án và chất lượng công việc.

Nhu cầu tuyển thợ cơ khí tăng cao trong các lĩnh vực sản xuất, gia công và bảo trì thiết bị công nghiệp
Nhu cầu tuyển thợ cơ khí tăng cao trong các lĩnh vực sản xuất, gia công và bảo trì thiết bị công nghiệp

Hiện nay, có hàng ngàn tin cần tuyển dụng thợ cơ khí được đăng tải trên các trang việc làm uy tín, phản ánh rõ nhu cầu cao của thị trường lao động trong ngành này. Điều này không chỉ mang đến vô số cơ hội việc làm mà còn khẳng định tiềm năng phát triển bền vững của ngành, đặc biệt là đối với những người thợ có tay nghề vững vàng và kỹ năng chuyên môn cao.

2. Mức lương trung bình của thợ cơ khí

Mức lương của thợ cơ khí là một trong những yếu tố quan trọng thu hút sự quan tâm của nhiều người khi lựa chọn nghề nghiệp này. Thu nhập của thợ cơ khí phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, tay nghề, vị trí công việc, địa điểm làm việc và quy mô của doanh nghiệp. Cụ thể:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Tuyển thợ cơ khí

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Tuyển thợ phụ cơ khí 6.000.000 – 8.000.000

Tuyển thợ cơ khí (1-3 năm kinh nghiệm)

 8.000.000 – 12.000.000

Tuyển thợ cơ khí (3-5 năm kinh nghiệm)

 12.000.000 – 18.000.000

Tuyển thợ cơ khí (Trên 5 năm kinh nghiệm)

 18.000.000 – 25.000.000

Mức lương theo vị trí công việc:

Tuyển thợ cơ khí

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Tuyển thợ cơ khí hàn 8.000.000 – 15.000.000
Tuyển thợ cơ khí sửa chữa 8.000.000 – 16.000.000
Tuyển thợ cơ khí lắp đặt 9.000.000 – 16.000.000
Tuyển thợ cơ khí sản xuất 9.000.000 – 17.000.000
Tuyển thợ cơ khí gia công 10.000.000 – 18.000.000
Tuyển thợ cơ khí xây dựng 10.000.000 – 19.000.000
Tuyển thợ cơ khí chế tạo 12.000.000 – 20.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của thợ cơ khí

Thợ cơ khí đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hoạt động hiệu quả của các hệ thống máy móc và thiết bị trong nhiều ngành công nghiệp. Công việc của thợ cơ khí bao gồm một loạt các nhiệm vụ quan trọng, từ gia công chế tạo đến bảo trì và sửa chữa. Cụ thể:

  • Gia công và lắp ráp thiết bị: Thực hiện các công đoạn gia công kim loại như gò, hàn, cắt, mài để tạo ra các chi tiết cơ khí theo đúng bản vẽ kỹ thuật. Sau khi hoàn thành gia công, các chi tiết này được lắp ráp thành các bộ phận máy hoặc thiết bị hoàn chỉnh, sẵn sàng sử dụng tại nhà máy, xưởng sản xuất hoặc công trình xây dựng.
  • Bảo dưỡng và sửa chữa máy móc: Tiến hành bảo dưỡng định kỳ nhằm đảm bảo máy móc hoạt động ổn định và kéo dài tuổi thọ. Công việc bảo dưỡng bao gồm kiểm tra, vệ sinh, bôi trơn và thay thế các bộ phận hao mòn. Khi xảy ra sự cố, nhiệm vụ là chẩn đoán nguyên nhân và thực hiện sửa chữa để khắc phục hư hỏng, đảm bảo thiết bị hoạt động trở lại nhanh chóng.
  • Vận hành thiết bị: Sau khi lắp đặt hoặc sửa chữa, thợ cơ khí vận hành thử máy móc để kiểm tra tất cả các bộ phận có hoạt động đúng chức năng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hay không.
  • Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật: Nắm bắt bản vẽ kỹ thuật để hiểu rõ các thông số, kích thước, hình dạng và yêu cầu lắp ráp của sản phẩm.
  • Tháo lắp các bộ phận máy móc: Trong trường hợp nâng cấp, cải tiến hoặc thay thế các bộ phận máy móc, thực hiện việc tháo gỡ và lắp đặt các chi tiết theo đúng quy trình và hướng dẫn để đảm bảo thiết bị hoạt động trơn tru.
Thợ cơ khí đảm nhận gia công, lắp ráp, bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị
Thợ cơ khí đảm nhận gia công, lắp ráp, bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị

4. Yêu cầu đối với việc làm thợ cơ khí

Để trở thành một thợ cơ khí đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, ứng viên cần trang bị cho mình những yếu tố về trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng và phẩm chất nhất định. Cụ thể:

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện hoặc các ngành kỹ thuật liên quan. Ưu tiên ứng viên có bằng Cao đẳng, Đại học.
  • Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lắp ráp, bảo trì, sửa chữa máy móc. Người mới tốt nghiệp cần có tinh thần học hỏi và kiến thức nền tảng tốt.
  • Kỹ năng chuyên môn: Có khả năng vận hành và sửa chữa các loại máy móc cơ khí phổ biến như máy tiện, máy phay, máy bào, máy mài và thực hiện các kỹ thuật hàn chính xác. Đồng thời, thành thạo việc đọc hiểu và triển khai bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo công việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
  • Sức khỏe và phẩm chất cá nhân: Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Ngoài ra, thợ cơ khí cần nắm vững kiến thức về vật liệu cơ khí, tính chất và ứng dụng, cùng với việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong quá trình làm việc.

5. Khu vực tuyển dụng thợ cơ khí nhiều

Nhu cầu tuyển dụng thợ cơ khí trải dài khắp cả nước, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn và khu công nghiệp phát triển. Những địa phương như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng và các tỉnh công nghiệp trọng điểm luôn có nhu cầu lớn về nhân lực cơ khí để đáp ứng sự phát triển không ngừng của ngành sản xuất và xây dựng.

5.1. Tuyển thợ cơ khí tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn của cả nước với nhu cầu tuyển dụng thợ cơ khí cao. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố, bao gồm các nhà máy sản xuất, xưởng việc làm gia công cơ khí và các công trình xây dựng, đều cần một lực lượng thợ cơ khí lành nghề để đảm bảo hiệu suất và chất lượng công việc. Đặc biệt, các lĩnh vực như chế tạo máy, bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí, cùng với việc lắp đặt các hệ thống công nghiệp đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mang đến vô số cơ hội việc làm hấp dẫn cho đội ngũ thợ cơ khí tại Hà Nội.

Cơ hội việc làm thợ cơ khí hấp dẫn tại Hà Nội
Cơ hội việc làm thợ cơ khí hấp dẫn tại Hà Nội

Mức lương dành cho thợ cơ khí tại Hà Nội khá cạnh tranh, dao động từ 8.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công việc. Các thợ cơ khí làm việc trong các dự án lớn hoặc có tay nghề cao thường nhận mức thu nhập tốt hơn, kèm theo các chế độ phúc lợi như thưởng hiệu suất, bảo hiểm xã hội và hỗ trợ ăn ở.

5.2. Tuyển thợ phụ cơ khí TP. HCM

TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nơi quy tụ hàng loạt doanh nghiệp sản xuất, xưởng cơ khí và các khu công nghiệp lớn như Khu Công Nghệ Cao, KCN Tân Tạo và KCN Linh Trung. Với sự phát triển mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng thợ phụ cơ khí tại TP. HCM rất cao, đặc biệt ở các vị trí hỗ trợ gia công, lắp đặt và sửa chữa thiết bị cơ khí.

Mức lương dành cho thợ phụ cơ khí tại TP. HCM dao động từ 6.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng, cùng các chế độ phúc lợi như hỗ trợ ăn trưa, làm thêm giờ và đào tạo nâng cao tay nghề.

5.3. Tuyển thợ cơ khí tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung, với nhiều dự án xây dựng và nhà máy công nghiệp. Các khu công nghiệp tại đây như KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Cầm và nhiều dự án xây dựng lớn đang tạo ra nhu cầu tuyển dụng thợ cơ khí cao. Các vị trí tuyển dụng chủ yếu tập trung vào gia công, lắp ráp và bảo trì máy móc thiết bị cơ khí.

5.4. Tuyển thợ cơ khí tại Huế

Huế được xem là trung tâm văn hóa và du lịch, cũng đang từng bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng. Nhiều dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng và các khu công nghiệp mới đã và đang triển khai tại khu vực này, tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực cơ khí. Các vị trí tuyển dụng tại Huế thường tập trung vào bảo trì, gia công và lắp ráp các thiết bị cơ khí phục vụ cho các công trình xây dựng.

5.5. Tuyển thợ cơ khí tại Bắc Ninh

Bắc Ninh là một trong những tỉnh có nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ nhất cả nước, với hàng loạt khu công nghiệp lớn như VSIP Bắc Ninh, Quế Võ và Tiên Sơn. Nơi đây tập trung nhiều nhà máy sản xuất trong các lĩnh vực như ngành điện tử, cơ khí chế tạo và gia công công nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng thợ cơ khí tại Bắc Ninh rất cao, đặc biệt ở các vị trí gia công, sản xuất và sửa chữa máy móc công nghiệp.

5.6. Tuyển thợ cơ khí tại Hải Phòng

Hải Phòng là một trong những cảng biển lớn nhất cả nước, với ngành công nghiệp cơ khí phát triển mạnh. Tuyển dụng thợ cơ khí tại Hải Phòng chủ yếu tập trung vào các công việc sửa chữa tàu biển, gia công, lắp ráp máy móc và bảo trì thiết bị công nghiệp.

Thợ cơ khí tại Hải Phòng thực hiện thi công thiết bị cơ khí cho các dự án công nghiệp và cảng biển
Thợ cơ khí tại Hải Phòng thực hiện thi công thiết bị cơ khí cho các dự án công nghiệp và cảng biển

Mức lương cho thợ cơ khí tại Hải Phòng thường dao động từ 9.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, cùng các chế độ phúc lợi và cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

5.7. Tuyển thợ cơ khí ở Nhơn Trạch

Nhu cầu tuyển dụng thợ cơ khí tại khu vực này rất cao, đặc biệt đối với các vị trí lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị công nghiệp. Trong đó, Nhơn Trạch, Đồng Nai, là một trong những khu vực công nghiệp, nơi đây tập trung nhiều nhà máy sản xuất thuộc các ngành công nghiệp nặng, chế tạo máy và sản xuất linh kiện.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển thợ cơ khí đang tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp và xây dựng. Với tiềm năng lớn và sự đa dạng trong các lĩnh vực như gia công, chế tạo, lắp ráp hay bảo trì máy móc, vị trí thợ cơ khí phù hợp cho những ai có tay nghề cao, tinh thần trách nhiệm và mong muốn gắn bó lâu dài với ngành kỹ thuật.