Tung hàng loạt tính năng mới của AI, job3s.ai bùng nổ truy cập từ người dùng

CEO Tony Vũ Thứ Năm, 28/12/2023
Ngay từ khi mới ra mắt, job3s.ai đã sớm gây tiếng vang khi là đơn vị tiên phong toàn cầu ứng dụng hơn 20 loại AI vào nền tảng tuyển dụng. Mới đây nhất, nền tảng tiếp tục tung ra một loạt các tính năng mới từ AI cực hữu ích giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng,
Nội dung chính Job3s
  2. Job3s.ai - Nền tảng tiên phong ứng dụng hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới
  4. Liên tục phát triển bộ AI, hoàn thiện tính năng nâng cao trải nghiệm người dùng
  6. Job3s trở thành nền tảng tuyển dụng top đầu thị trường
  8. Báo chi đưa tin về sự kiện

Job3s.ai - Nền tảng tiên phong ứng dụng hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới

Là một trong những nền tảng tiên phong toàn cầu ứng dụng hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới, job3s.ai trở thành cái tên đáng gườm trên thị trường tuyển dụng,. Nền tảng nhận được sự kỳ vọng lớn từ cả chuyên gia và người sử dụng. Nhờ có công nghệ AI, job3s.ai giúp nhà tuyển dụng và ứng viên có thể dễ dàng kết nối với nhau chỉ trong vòng 3 giây.

Không chỉ hỗ trợ tuyển dụng thông thường, job3s.ai còn mang đến cho người dùng rất nhiều tính năng hữu ích như gợi ý và cung cấp mẫu CV, cho phép tạo, chỉnh sửa CVsơ yếu lý lịch theo thuật toán gợi ý, lập kế hoạch tiết kiệm, tính bảo hiểm thất nghiệp…

Nền tảng được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới và Việt Nam. Bởi vậy hoàn toàn có thể hiểu được vì sao ngay từ khi vừa ra mắt, job3s đã gây bão mạng xã hội và truyền thông, là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của các nhà tuyển dụng và ứng viên trên cả nước.

Đội ngũ chuyên gia hàng đầu của job3s.ai đã phát triển được hơn 20 loại AI
Liên tục phát triển bộ AI, hoàn thiện tính năng nâng cao trải nghiệm người dùng

Tôn chỉ của job3s là không ngừng cải tiến và đổi mới. Bởi vậy mà mặc dù đã có hơn 20 loại AI nhưng đội ngũ chuyên gia vẫn không ngừng nghiên cứu để tối ưu hóa website, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Gần đây, đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới của job3s đã tung ra bộ tính năng AI mới, tiếp tục giữ vững vị thế là người tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào tuyển dụng. Nổi bật nhất là bộ AI giúp hoàn thiện tính năng phân tích CV, vừa giúp ứng viên dễ dàng tìm được công việc phù hợp vừa giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm được nhiều tài nguyên.

Đại diện của job3s chia sẻ, trong giai đoạn đầu nghiên cứu, đội ngũ gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt trong việc trích xuất thông tin CV từ layout khác nhau. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và nghiên cứu không ngừng nghỉ, tính đến thời điểm hiện tại tính năng này đã hoàn thiện. Các chuyên gia cho biết độ ổn định và khả năng phân tích chất lượng của tính năng này đã được đánh giá là vô cùng hoàn hảo.

Bộ AI mới của job3s.ai tiếp tục là một điểm sáng trong việc phân tích CV của ứng viên
Không chỉ hoàn thiện tính năng phân tích CV, đội ngũ chuyên gia của job3s còn mở rộng tính năng gợi ý mức lương dựa trên đánh giá, phân tích hồ sơ năng lực. Với tính năng này, ngay khi bạn đăng tải CV lên, thuật toán AI vừa tiến hành phân tích CV vừa chuyển đổi dữ liệu để thành điểm số, đồng thời đưa ra mức lương gợi ý dựa trên năng lực. Ứng viên có thể tự mình đánh giá về năng lực của bản thân và nhu cầu của thị trường, từ đó có thể tìm được công việc phù hợp.

Về phía nhà tuyển dụng, job3s tiếp tục phát triển thêm tính năng gợi ý viết mô tả công việc (JD tuyển dụng) tự động. Đây là tính năng mà chưa một nền tảng nào trên thị trường hiện nay có được. Dựa trên chia sẻ từ đội ngũ chuyên gia, nếu đưa vào sử dụng, tính năng này chắc chắn sẽ giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho nhà tuyển dụng, bởi chỉ cần nhập yêu cầu và tiêu đề, thuật toán sẽ hoàn thiện và đưa ra JD chuẩn và sát nhất với vị trí.

Job3s trở thành nền tảng tuyển dụng top đầu thị trường

Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời không ngừng nỗ lực để nâng cao trải nghiệm cho người dùng, kể từ khi ra mắt đến nay, job3s.ai đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dùng và trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp.

CEO Tony Vũ của job3s.ai trong buổi lễ trao giải hồi tháng 5 vừa qua
Giữa thị trường ngày càng bão hòa, nền tảng AI đã trở thành thế mạnh và tạo sự khác biệt đưa cho job3s.ai đạt giải thưởng “Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á” vào tháng 5/2023 vừa qua.

Đây là vinh dự cũng như lời khẳng định cho những nỗ lực của job3s trong suốt thời gian qua. Tính đến thời điểm hiện tại, job3s tự hào là nền tảng tuyển dụng đầu tiên tại Việt Nam và trong khu vực nhận được giải thưởng danh giá này.

Sự đồng lòng là yếu tố giúp job3s.ai đi đến thành công hôm nay
Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của nền tảng, đại diện job3s chia sẻ: "Để đưa được job3s.ai đạt được vị trí như hiện nay trên thị trường tuyển dụng đầy cạnh tranh, ban lãnh đạo cũng đội ngũ chuyên gia luôn đề cao sự Tử tế - Tôn trọng - Đồng đội - Cải tổ - Kiên định. Chúng tôi vẫn luôn không ngừng nghiên cứu, nỗ lực để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất, giải pháp hoàn hảo nhát cho cả nhà tuyển dụng và ứng viên. Chắc chắn, giấc mơ trở thành nền tảng tuyển dụng số 1 của job3s sẽ thành hiện thực trong tương lai không xa".

Báo chi đưa tin về sự kiện

Tin nhanh chứng khoán: Job3s.ai ra mắt tính năng cực mới về công nghệ AI hỗ trợ tuyển dụng hàng đầu thị trường

Lao động: Job3s.ai tung tính năng vượt trội mới về AI hỗ trợ tuyển dụng việc làm

2Sao: Job3s.ai tung tính năng vượt trội mới về AI hỗ trợ tuyển dụng việc làm

GenK: Job3s.ai ra mắt tính năng cực mới về công nghệ AI hỗ trợ tuyển dụng hàng đầu thị trường

GameK: Job3s.ai ra mắt tính năng cực mới về công nghệ AI hỗ trợ tuyển dụng hàng đầu thị trường

Quân đội nhân dân: Job3s.ai ra mắt tính năng cực mới về công nghệ AI hỗ trợ tuyển dụng

Soha: Job3s.ai ra mắt tính năng cực mới về công nghệ AI hỗ trợ tuyển dụng hàng đầu thị trường

Báo đầu tư: Job3s.ai bùng nổ lượng truy cập nhờ tính năng vượt trội mới từ AI

