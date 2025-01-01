Giới thiệu TMA Solutions

TMA Technology Group – Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam Được thành lập năm 1997, TMA là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam với 03 công ty thành viên là TMA Solutions, TMA Innovation và Công viên Sáng tạo TMA Bình Định, sở hữu đội ngũ hơn 4000 kỹ sư tài năng. Hiện tại, TMA có 6 văn phòng tại TP.HCM, Công viên Sáng tạo TMA tại Bình Định và 6 văn phòng tại nước ngoài (Canada, Mỹ, Đức, Úc, Nhật Bản và Singapore). Với sự phát triển vững mạnh 26 năm qua, TMA tự hào nhận được sự tin tưởng của khách hàng là những tập đoàn lớn đến từ 30 quốc gia trên thế giới. TMA nhiều năm liền vinh dự được bình chọn trong top doanh nghiệp CNTT Việt Nam, liên tục được vinh danh trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm, Top 10 doanh nghiệp Fintech, Top 10 doanh nghiệp AI – IoT… TMA Technology Group – Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam TMA Technology Group – Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam Được thành lập năm 1997, TMA là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam với 03 công ty thành viên là TMA Solutions, TMA Innovation và Công viên Sáng tạo TMA Bình Định, sở hữu đội ngũ hơn 4000 kỹ sư tài năng. Hiện tại, TMA có 6 văn phòng tại TP.HCM, Công viên Sáng tạo TMA tại Bình Định và 6 văn phòng tại nước ngoài (Canada, Mỹ, Đức, Úc, Nhật Bản và Singapore). Với sự phát triển vững mạnh 26 năm qua, TMA tự hào nhận được sự tin tưởng của khách hàng là những tập đoàn lớn đến từ 30 quốc gia trên thế giới. TMA nhiều năm liền vinh dự được bình chọn trong top doanh nghiệp CNTT Việt Nam, liên tục được vinh danh trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm, Top 10 doanh nghiệp Fintech, Top 10 doanh nghiệp AI – IoT… Xem thêm