TOTO Vietnam Co., Ltd

1.000 - 4.999 nhân viên
Giới thiệu TOTO Vietnam Co., Ltd

Công ty TNHH TOTO Việt Nam thành lập năm 2002, là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, thành viên của TOTO Nhật Bản và tự hào là một trong những công ty hàng đầu về sản xuất thiết bị vệ sinh cao cấp trên thế giới. Hiện chúng tôi đang mở rộng trên thị trường Việt Nam và thế giới bằng việc xây dựng thêm nhiều nhà máy và chi nhánh trên toàn quốc: - Nhà máy Đông Anh: Lô F1, KCN Thăng Long 1, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội - Nhà máy Hưng Yên: Lô M7, KCN Thăng Long 2, Mỹ Hào, Hưng Yên - Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội - Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 10, Tòa ACB, 218 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng. - Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tòa nhà 1A, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, Hồ Chí Minh Đặc biệt từ năm 2019, TOTO Việt Nam tự hào trở thành doanh nghiệp thứ 67 đạt danh hiệu danh nghiệp ưu tiên tại Việt Nam. Đây chính là bằng chứng to lớn khẳng định sự uy tín và ngày càng nâng cao vị thế của TOTO trên thị trường. Chúng tôi có được thành công đó chính là nhờ việc xây dựng mục tiêu của tập đoàn với phương châm hoạt động: “Tôn trọng cá tính của mọi người, tạo ra môi trường làm việc đầy tính sáng tạo”.

Tin tuyển dụng TOTO Vietnam Co., Ltd

Tuyển Nhân viên môi trường TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 14/09/2025

Hưng Yên Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

