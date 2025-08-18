Danh sách Công ty >

Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)

Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)

10.000 - 19.999 nhân viên
Giới thiệu Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)

Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group) Trụ sở chính của Tập đoàn Viettel, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, thường dược biết đến dưới tên giao dịch Viettel hay Tập đoàn Viettel, là một tập đoàn viễn thông và công nghệ Việt Nam được thành lập vào ngày 1 tháng 6 năm 1989. Các ngành nghề chính của tập đoàn bao gồm: ngành dịch vụ viễn thông & công nghệ thông tin; ngành nghiên cứu sản xuất thiết bị điện tử viễn thông, ngành công nghiệp quốc phòng, ngành công nghiệp an ninh mạng và ngành cung cấp dịch vụ số. Sản phẩm nổi bật nhất của Viettel hiện nay là mạng di động Viettel Mobile. Công ty thành viên Viettel Telecom của Viettel hiện đang là nhà mạng giữ thị phần lớn nhất trên thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam. Hiện nay, Viettel đã đầu tư tại 10 thị trường nước ngoài ở 3 châu lục gồm Châu Á, Châu Mỹ và Châu Phi. Năm 2021, Viettel đạt doanh thu 274 nghìn tỷ VND. Viettel được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Năm 2021, Viettel đã trở thành doanh nghiệp thuộc Top 15 công ty viễn thông lớn nhất thế giới về số thuê bao, Top 40 công ty viễn thông lớn nhất thế giới về doanh thu. Giá trị thương hiệu của Viettel được Brand Finance xác định là 8,758 tỷ USD – thuộc Top 227 thương hiệu lớn nhất trên thế giới, và là thương hiệu giá trị nhất tại Việt Nam. Company Size: 10,000-19,999

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Trụ sở chính của Tập đoàn Viettel, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

