Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư TM & SX Bao Bì Tuấn Ngọc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 85 Nguyễn Thái Học, Văn Miếu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm, tiếp cận bán sản phẩm bao bì mềm/ hạt nhựa

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm.

- Chốt đơn hàng và hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục mua hàng.

- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.

- Lưu trữ thông tin khách hàng và báo cáo kết quả làm việc hàng ngày.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, không nói ngọng, không nói lắp.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, hòa đồng.

- Tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, chăm sóc khách hàng, bán hàng

Tại Công ty TNHH Đầu tư TM & SX Bao Bì Tuấn Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 10-30 triệu (gồm: Lương cứng 6-7 triệu + %doanh số + thưởng+ phụ cấp).

- Thưởng nóng: theo kết quả doanh số và đơn hàng.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm, du lịch hàng năm.

- Phụ cấp con nhỏ, thưởng chuyên cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư TM & SX Bao Bì Tuấn Ngọc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin