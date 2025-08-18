Tuyển Creative Director Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Creative Director Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 152 Đường 16, KDC Vạn Phúc, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Creative Director Với Mức Lương Đến 2 Triệu
- Thiết kế banner, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản cho các nền tảng số.
- Chỉnh sửa, biên tập video theo yêu cầu.
- Hỗ trợ tìm kiếm, liên hệ và làm việc với KOL/KOC cho các chiến dịch.
- Hỗ trợ quản lý network KOL/KOC.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và hướng dẫn của cấp trên.
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến Thiết kế đồ họa, Truyền thông, Marketing,...
- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Photoshop, AI, Canva,...
- Có kỹ năng edit video bằng Premiere, CapCut hoặc phần mềm tương tự.
- Sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt.
- Ham học hỏi, chủ động trong công việc.
Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min Thì Được Hưởng Những Gì
- Học hỏi và làm việc trong môi trường thực tế về thiết kế và chỉnh sửa video.
- Được đào tạo kỹ năng nâng cao về design, edit video.
- Cơ hội làm việc chính thức sau thời gian thực tập nếu thể hiện tốt.
- Phụ cấp: 2 triệu/tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
