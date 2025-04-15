Tuyển Kế toán công nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 15/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
JobsGO Recruit

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại JobsGO Recruit

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà HH3 Sudico Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Ghi chép và hạch toán kế toán theo quy định hiện hành: công nợ phải thu, phải trả, khấu hao và theo dõi tài sản cố định, theo dõi tạm ứng và hoàn ứng của nhân viên;
• Lập, quản lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán;
• Xuất hóa đơn GTGT, kê khai và nộp các loại thuế liên quan;
• Xác nhận thanh toán trên hệ thống nội bộ, đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng;
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Team Leader.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính; có tối thiểu 2–3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó ít nhất 1 năm làm vị trí liên quan đến công nợ;
• Hiểu rõ các chính sách thuế và tài chính hiện hành;
• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các công cụ cần thiết cho công việc
• Ứng viên viên có thể giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh; ưu tiên người sinh trước năm 1998.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội làm việc tại công ty thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc, tiếp cận môi trường kinh doanh quốc tế;
• Cải thiện tiếng Trung thông qua giao tiếp hàng ngày với đồng nghiệp người Trung Quốc;
• Mức lương cạnh tranh trong ngành;
• Nghỉ phép năm, thưởng lễ Tết và các hoạt động xây dựng đội nhóm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

