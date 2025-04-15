Tuyển Kế toán công nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà HH3 Sudico Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Ghi chép và hạch toán kế toán theo quy định hiện hành: công nợ phải thu, phải trả, khấu hao và theo dõi tài sản cố định, theo dõi tạm ứng và hoàn ứng của nhân viên;

• Lập, quản lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán;

• Xuất hóa đơn GTGT, kê khai và nộp các loại thuế liên quan;

• Xác nhận thanh toán trên hệ thống nội bộ, đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng;

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Team Leader.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính; có tối thiểu 2–3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó ít nhất 1 năm làm vị trí liên quan đến công nợ;

• Hiểu rõ các chính sách thuế và tài chính hiện hành;

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các công cụ cần thiết cho công việc

• Ứng viên viên có thể giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh; ưu tiên người sinh trước năm 1998.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội làm việc tại công ty thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc, tiếp cận môi trường kinh doanh quốc tế;

• Cải thiện tiếng Trung thông qua giao tiếp hàng ngày với đồng nghiệp người Trung Quốc;

• Mức lương cạnh tranh trong ngành;

• Nghỉ phép năm, thưởng lễ Tết và các hoạt động xây dựng đội nhóm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

