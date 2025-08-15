Tuyển Trưởng phòng hành chính Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu

Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)

Mức lương
30 - 55 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Epic, 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 30 - 55 Triệu

• Lập kế hoạch thực thi dự án, quản trị rủi ro, chịu trách nhiệm về dự án trước các stakeholder và các hoạt động của dự án phần mềm.
• Tiếp nhận yêu cầu từ bộ phận kinh doanh/các phòng ban khác, tổ chức khảo sát, thống nhất yêu cầu với các bên liên quan.
• Phòng ngừa/nhận diện/giải quyết vấn đề của dự án.
• Lên kế hoạch đảm bảo giảm thiểu/ngăn ngừa rủi ro dự án.
• Phối hợp với các Stakeholder, báo cáo về tình hình dự án, đề xuất các phương án để dự án chạy thông suốt, đảm bảo chất lượng dự án.
• Chủ động tìm hiểu và tư vấn cho các cấp lãnh đạo xu hướng và tiềm năng của thị trường về mảng Sản phẩm đang triển khai.
• Hiểu rõ các quy trình phát triển phần mềm CNTT.
• Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết trình tốt.
• Liên kết, thuyết phục, tạo dựng và phát triển mối quan hệ.
• Viết tài liệu quản lý dự án, chủ động, độc lập trong công việc.
• Hiểu về các phương pháp quản lý dự án hiện đại như PMI, Agile.
• Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ quản trị dự án như Microsoft Project.
• Khả năng nghiên cứu giải pháp công nghệ mới (như AI, Big data...) và chịu được áp lực công việc cao, giải quyết tình huống tốt.

Với Mức Lương 30 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Trụ sở chính của Tập đoàn Viettel, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

