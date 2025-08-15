Tuyển Trưởng phòng hành chính Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu

• Lập kế hoạch thực thi dự án, quản trị rủi ro, chịu trách nhiệm về dự án trước các stakeholder và các hoạt động của dự án phần mềm.

• Tiếp nhận yêu cầu từ bộ phận kinh doanh/các phòng ban khác, tổ chức khảo sát, thống nhất yêu cầu với các bên liên quan.

• Phòng ngừa/nhận diện/giải quyết vấn đề của dự án.

• Lên kế hoạch đảm bảo giảm thiểu/ngăn ngừa rủi ro dự án.

• Phối hợp với các Stakeholder, báo cáo về tình hình dự án, đề xuất các phương án để dự án chạy thông suốt, đảm bảo chất lượng dự án.

• Chủ động tìm hiểu và tư vấn cho các cấp lãnh đạo xu hướng và tiềm năng của thị trường về mảng Sản phẩm đang triển khai.

• Hiểu rõ các quy trình phát triển phần mềm CNTT.

• Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết trình tốt.

• Liên kết, thuyết phục, tạo dựng và phát triển mối quan hệ.

• Viết tài liệu quản lý dự án, chủ động, độc lập trong công việc.

• Hiểu về các phương pháp quản lý dự án hiện đại như PMI, Agile.

• Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ quản trị dự án như Microsoft Project.

• Khả năng nghiên cứu giải pháp công nghệ mới (như AI, Big data...) và chịu được áp lực công việc cao, giải quyết tình huống tốt.