Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGIGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGIGO
Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 100 đường 3/2, phường 12, Quận 10
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Từ 11 Triệu
- Biên tập, dựng và chỉnh sửa video theo kịch bản có sẵn (quảng cáo, viral clip, video giới thiệu dịch vụ, tutorial…).
- Phối hợp cùng team Content & Designer để tạo ra sản phẩm video chất lượng, thu hút người xem.
- Thêm hiệu ứng, âm thanh, kỹ xảo cơ bản giúp video chuyên nghiệp hơn.
- Đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của dự án.
Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo các phần mềm dựng phim: Adobe Premiere, After Effects (hoặc các phần mềm tương tự).
- Có tư duy sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt, bắt trend nhanh.
- Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng – 1 năm (ưu tiên ứng viên từng dựng video cho mảng quảng cáo / social media).
- Năng động, chịu được áp lực deadline, tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGIGO Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực (lương cứng + thưởng dự án).
- Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển kỹ năng.
- Được đào tạo, hướng dẫn thêm về marketing và sản xuất nội dung số.
- Làm việc trực tiếp tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh, đi làm ngay sau khi trúng tuyển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGIGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI