Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

- Tham gia trang trí cửa hàng, set up cho các sự kiện khai trương

- Kiểm hàng, châm hàng trên kệ, đảm bảo kệ hàng luôn đầy đủ và đa dạng hàng hóa.

- Tư vấn bán hàng, thông báo chương trình khuyến mãi, hỗ trợ hướng dẫn cho khách Hàng.

- Dán tem sản phẩm, kiểm tra thay tem giá, bảng khuyến mãi, bảng giá, nhãn phụ, hạn sử dụng, chất lượng hàng hóa.

- Nhận hàng từ nhà cung cấp

- Hỗ trợ tư vấn khách, hướng dẫn khách vị trí của hàng hóa, rao mời, hoạt náo để thu hút khách hàng.

- Tư vấn, thanh toán cho khách hàng.

- Sắp xếp, kiểm tra hàng hóa.

- Lau dọn, vệ sinh khu vực thu ngân, cửa hàng

- Tham gia hoạt náo trước cửa hàng: bán hàng, phát loa, phát tờ rơi,...

- Giải quyết các vấn đề phát sinh và phối hợp với các bộ phân khác để hoàn thành mục tiêu của cửa hàng.

- Hỗ trợ các chi nhánh mới khi có sự kiện khai trương

- Báo cáo công việc cuối ca.