Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min

Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 152 Đường 16, KDC Vạn Phúc, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tham gia trang trí cửa hàng, set up cho các sự kiện khai trương 

- Kiểm hàng, châm hàng trên kệ, đảm bảo kệ hàng luôn đầy đủ và đa dạng hàng hóa. 

- Tư vấn bán hàng, thông báo chương trình khuyến mãi, hỗ trợ hướng dẫn cho khách Hàng. 

- Dán tem sản phẩm, kiểm tra thay tem giá, bảng khuyến mãi, bảng giá, nhãn phụ, hạn sử dụng, chất lượng hàng hóa. 

- Nhận hàng từ nhà cung cấp 

- Hỗ trợ tư vấn khách, hướng dẫn khách vị trí của hàng hóa, rao mời, hoạt náo để thu hút khách hàng. 

- Tư vấn, thanh toán cho khách hàng. 

- Sắp xếp, kiểm tra hàng hóa. 

- Lau dọn, vệ sinh khu vực thu ngân, cửa hàng 

- Tham gia hoạt náo trước cửa hàng: bán hàng, phát loa, phát tờ rơi,... 

- Giải quyết các vấn đề phát sinh và phối hợp với các bộ phân khác để hoàn thành mục tiêu của cửa hàng.   

- Hỗ trợ các chi nhánh mới khi có sự kiện khai trương 

- Báo cáo công việc cuối ca. 

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp THCS trở lên. 

- Vi tính: tin học cơ bản 

- Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng là một lợi thế.   

- Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, sức khoẻ tốt, tác phong gọn gàng.   

Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 5,600,000 đồng/tháng, phụ cấp trách nhiệm, xăng xe 200,0000 đồng, thưởng hiệu quả công việc 300,000 – 800,000 đồng, thưởng doanh số từ 500,000 đồng - 3,000,000 đồng 

- Thưởng doanh số bán hàng 

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện  

- Được đào tạo kiến thức về thị trường, kinh doanh 

- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định. 

- Thưởng theo chính sách của Công ty, hiếu hỉ, lương tháng 13 dành cho nhân viên chính thức 

- Thẻ quà tặng (gift card) trong các dịp Lễ, Sinh nhật dành cho nhân viên lâu năm. 

- Cơ hội thăng tiến trở thành Trợ lý, Quản lý cửa hàng. 

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min

Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

