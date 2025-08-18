Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP. Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý vận hành an ninh
Quản lý vận hành an ninh cổng (Cá nhân, Xe tải, Xe hơi, Hàng hóa...)
2. Quản lý thiết bị an ninh
Lắp đặt, quản lý, bảo trì, thử nghiệm....Thiết bị an ninh (X-quang, Cổng tốc độ, cổng rẽ...)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học với bất kỳ chuyên ngành nào, ưu tiên chuyên ngành Điện hoặc Kỹ thuật
- Có mong muốn phát triển lâu dài trong lĩnh vực quản lý an ninh
- Giao tiếp, thuyết trình, tư duy tốt
- Làm việc dứt khoát, mạnh mẽ và công bằng
- Có mong muốn phát triển lâu dài trong lĩnh vực quản lý an ninh
- Giao tiếp, thuyết trình, tư duy tốt
- Làm việc dứt khoát, mạnh mẽ và công bằng
Tại Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI