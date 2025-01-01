Giới thiệu Unit Corp

UNIT - Nơi hội tụ sáng tạo - Với sứ mệnh tạo ra các sản phẩm công nghệ vượt trội nhằm phục vụ khách hàng, UNIT khẳng định vị thế của mình bằng đội ngũ các thành viên có trình độ chuyên môn cao kết hợp với sự sáng tạo và đột phá trong tư duy để tạo ra những giải pháp tối ưu. - Được thành lập từ tháng 3 năm 2010, UNIT là Công ty công nghệ chuyên cung cấp các Giải pháp và Sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân Hàng, Bảo hiểm và Quản trị có uy tín tại thị trường Việt Nam và Quốc tế. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, nhu cầu của thị trường, nghiên cứu các công nghệ mới để đem đến cho khách hàng những sản phẩm đầy trải nghiệm. - Là Công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm tài chính có uy tín trong và ngoài nước chúng tôi đã triển khai thành công rất nhiều dự án trong ngành như: Ngân hàng, Quỹ đầu tư, Bảo hiểm, các Công ty tài chính… [D]