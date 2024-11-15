Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Saigon ICT
- Saigontel, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Lô 46, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 10 Triệu
-Xây dựng cơ sỡ dữ liệu khách hàng, mẫu web.
-Chăm sóc, tư vấn khách hàng trên các nền tảng.
-Làm việc với khách hàng để xây dựng phương án thiết kế web, app.
-Lập kế hoạch và xây dựng timeline thiết kế website, app cho team.
-Hoàn thiện demo giao diện website,app cho khách hàng (sẽ được training, hướng dẫn cụ thể)
-Kiểm tra lại web trước khi gửi khách hàng ( đặc tả và test web, app).
-Nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng.
Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc theo nhóm, trách nhiệm xây dựng trong công việc
- Giao tiếp, vi tính văn phòng
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc
- Tham gia vào các hoạt động tâp thể, du lịch, teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
