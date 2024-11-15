Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Saigon ICT - Saigontel, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Lô 46, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

-Xây dựng cơ sỡ dữ liệu khách hàng, mẫu web.

-Chăm sóc, tư vấn khách hàng trên các nền tảng.

-Làm việc với khách hàng để xây dựng phương án thiết kế web, app.

-Lập kế hoạch và xây dựng timeline thiết kế website, app cho team.

-Hoàn thiện demo giao diện website,app cho khách hàng (sẽ được training, hướng dẫn cụ thể)

-Kiểm tra lại web trước khi gửi khách hàng ( đặc tả và test web, app).

-Nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng.

- Am hiểu các công nghệ phần mềm website là lợi thế

- Làm việc theo nhóm, trách nhiệm xây dựng trong công việc

- Giao tiếp, vi tính văn phòng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Hỗ trợ lương theo năng lực ( 4tr - 10tr)

- Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc

- Tham gia vào các hoạt động tâp thể, du lịch, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

