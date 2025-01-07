Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc các khách hàng mới và khách hàng cũ của công ty
- Cập nhật dữ liệu khách hàng theo quy trình có sẵn
- Khảo sát nhu cầu của khách hàng
- Được training kịch bản cuộc gọi để sử dụng trong quá trình làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp qua điện thoại hoặc được đào tạo
- Có khả năng làm việc nhóm
- Có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn tùy thuộc vào năng lực, cơ chế thưởng rõ ràng.
- Được đào tạo, tham gia huấn luyện để trở thành những chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực Digital Marketing khách hàng Doanh nghiệp.
- Thời gian đầu làm việc chưa có kinh nghiệm và kỹ năng sẽ có Quản lý, người giỏi về chuyên môn ngành nghề đó sẽ đi cùng và hỗ trợ tư vấn cho khách hàng.
- Được đào tạo xuyên suốt nhằm đảm bảo sau 1 tháng có thể chủ động trong công việc
- Cơ hội thăng tiến rộng mở (nếu như muốn làm chính thức sau khi hoàn thành thực tập)
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cởi mở
- Được tham gia summer trip, spring trip, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

