Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH HK Bluefin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường Cao Thắng, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Tư vấn về các sản phẩm làm đẹp cho Spa, Thẩm Mỹ viện.

- Chăm sóc khách hàng cũ, thường xuyên hỏi thăm để giới thiệu về sản phẩm.

- Hỗ trợ khách hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm.

- Nguồn Khách hàng được công ty giao phụ trách.

- Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h30

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, tư vấn, telesales về mảng spa, thẩm mỹ, phòng khám, các sản phẩm liên quan đến ngành làm đẹp là 1 lợi thế

- Độ tuổi từ: 20t đến 35t

- Nhanh nhẹn, tự tin, giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Tại Công Ty TNHH HK Bluefin Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8.000.000 đến 25.000.000 bao gồm lương cứng 8.000.000 + hoa hồng+ phụ cấp

- Thưởng các dịp lễ tết

- Review lương theo năng lực

- Được đào tạo kiến thức về thẩm mỹ, làm đẹp

- Môi trường thăng tiến, dễ dàng phát triển.

- Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HK Bluefin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin