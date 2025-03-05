Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ APP làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ APP
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ APP

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Sinh nhật, teambuilding, Noel, các hoạt động thiện nguyện, Year and Party..., Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

• Sale dự án tại văn phòng, không đi thị trường.
• Duy trì chăm sóc khách hàng, nhận đơn đặt hàng, đảm bảo giao hàng kịp thời cho khách hàng.
• Lập kế hoạch làm việc theo tuần, tháng, triển khai các chính sách liên quan đến NPP/Đại lý trong địa bàn được phân công.
• Đàm phán, thương thuyết, và theo sát việc thực hiện các điều khoản hợp đồng đối với Đại lý/NPP và khách hàng.
• Thực hiện công tác báo cáo công việc theo tuần/ tháng hoặc khi có yêu cầu.
• Nhận và xử lý các khiếu nại của NPP/khách hàng về chất lượng sản phẩm, đơn hàng, màu sắc sản phẩm ....
• Tìm kiếm và đưa ra các giải pháp bán hàng hiệu quả.
• Chịu trách nhiệm theo dõi, đốc thúc, thu hồi công nợ của khách hàng với công ty .

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ: 23-30 tuổi.
Có sức khỏe tốt, kiên trì trong công việc, chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc,.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong các đơn vị trong ngành sơn, vật liệu xây dựng,..
Kỹ năng giao tiếp tốt, có máy tính laptop, xe máy
Chủ động tìm kiếm và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ APP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ APP

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 7A, Trần Quang Khải, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

