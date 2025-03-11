Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty tnhh cơ điện trường phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: T2 - T7 (8h20 - 17h00), Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tư vấn bán các mặt hàng cơ điện dân dụng ( máy hàn, máy rửa xe, dụng cụ cơ khí cầm tay)

Thu hồi tiền hàng đã bán

Quản lý, phát triển tệp khách hàng

Chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ hàng hóa.

Tham gia, lợi dụng các kênh online để bán hàng hiệu quả

Báo cáo kết quả công việc hàng tuần lên cấp trên

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20 - 35

Tính cách hướng ngoại, năng động, niềm nở, khả năng giao tiếp tốt

Không ngại gian khó (Thi thoảng phải chạy xe máy đi thị trường gặp khách)

Có khả năng thuyết phục khách hàng tốt

Biết lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng tiềm năng & bán hàng

Chịu khó học hỏi, tìm hiểu kỹ sản phẩm cần bán

Tại công ty tnhh cơ điện trường phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 25 triệu VND

Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh cơ điện trường phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.