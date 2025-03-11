Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty tnhh cơ điện trường phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại công ty tnhh cơ điện trường phát
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: T2
- T7 (8h20
- 17h00), Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Tư vấn bán các mặt hàng cơ điện dân dụng ( máy hàn, máy rửa xe, dụng cụ cơ khí cầm tay)
Thu hồi tiền hàng đã bán
Quản lý, phát triển tệp khách hàng
Chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ hàng hóa.
Tham gia, lợi dụng các kênh online để bán hàng hiệu quả
Báo cáo kết quả công việc hàng tuần lên cấp trên
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 20 - 35
Tính cách hướng ngoại, năng động, niềm nở, khả năng giao tiếp tốt
Không ngại gian khó (Thi thoảng phải chạy xe máy đi thị trường gặp khách)
Có khả năng thuyết phục khách hàng tốt
Biết lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng tiềm năng & bán hàng
Chịu khó học hỏi, tìm hiểu kỹ sản phẩm cần bán
Tính cách hướng ngoại, năng động, niềm nở, khả năng giao tiếp tốt
Không ngại gian khó (Thi thoảng phải chạy xe máy đi thị trường gặp khách)
Có khả năng thuyết phục khách hàng tốt
Biết lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng tiềm năng & bán hàng
Chịu khó học hỏi, tìm hiểu kỹ sản phẩm cần bán
Tại công ty tnhh cơ điện trường phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 25 triệu VND
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh cơ điện trường phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI