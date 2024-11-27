Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 761A Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón khách hàng tiền sảnh
Điều hướng khách hàng trong tiến trình thăm khám
Thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng
Sử dụng thiết bị điện tử để thông báo cho các phòng/ các cá nhân trong công ty về khách sắp tới và hướng dẫn khách về sơ đồ của phòng khám, giúp cho khách có thể tìm đúng người, đúng nơi quy định
Cung cấp thông tin sơ bộ về phòng khám khi có khách hàng đặt câu hỏi
Tiếp khách chờ khi chưa tới hẹn
Tham gia, hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình khám bệnh
Phân loại và sắp xếp hồ sơ để chuẩn bị tiếp đón bệnh nhân.
Tiến hành các thủ tục đăng ký khám cho bệnh nhân.
Điều phối tiến trình thăm khám khách hàng
Phối hợp với các phòng ban để thực hiện những công việc chung
Tham gia góp ý các quy trình chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp
Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên , hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành lễ tân,khách sạn, nhà hàng.
Có kinh nghiệm lễ tân là một lợi thế
Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ
Có khả năng sử dụng máy tính, điện thoại
Trí nhớ tốt, hiểu về các quy định bên trong phòng khám
Nhanh nhẹn, hoạt bát, lễ phép, lịch sự

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 3.500.000/tháng
Được lựa chọn trọng dụng và đào tạo thành nhân viên chính thức.
Phụ cấp theo quy định của công ty (Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại,...).
Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đảm bảo theo quy định của nhà nước;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hệ thống quản lý và hỗ trợ làm việc đáp ứng đủ yêu cầu, tiêu chuẩn của ngành Y.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà 761A Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

