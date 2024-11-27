Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 761A Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón khách hàng tiền sảnh

Điều hướng khách hàng trong tiến trình thăm khám

Thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng

Sử dụng thiết bị điện tử để thông báo cho các phòng/ các cá nhân trong công ty về khách sắp tới và hướng dẫn khách về sơ đồ của phòng khám, giúp cho khách có thể tìm đúng người, đúng nơi quy định

Cung cấp thông tin sơ bộ về phòng khám khi có khách hàng đặt câu hỏi

Tiếp khách chờ khi chưa tới hẹn

Tham gia, hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình khám bệnh

Phân loại và sắp xếp hồ sơ để chuẩn bị tiếp đón bệnh nhân.

Tiến hành các thủ tục đăng ký khám cho bệnh nhân.

Điều phối tiến trình thăm khám khách hàng

Phối hợp với các phòng ban để thực hiện những công việc chung

Tham gia góp ý các quy trình chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên , hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành lễ tân,khách sạn, nhà hàng.

Có kinh nghiệm lễ tân là một lợi thế

Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

Có khả năng sử dụng máy tính, điện thoại

Trí nhớ tốt, hiểu về các quy định bên trong phòng khám

Nhanh nhẹn, hoạt bát, lễ phép, lịch sự

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 3.500.000/tháng

Được lựa chọn trọng dụng và đào tạo thành nhân viên chính thức.

Phụ cấp theo quy định của công ty (Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại,...).

Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đảm bảo theo quy định của nhà nước;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hệ thống quản lý và hỗ trợ làm việc đáp ứng đủ yêu cầu, tiêu chuẩn của ngành Y.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ COMPASS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin