Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lí đơn hàng, ghi nhận ý kiến, hỗ trợ giải đáp, cung cấp thông tin cho khách hàng
Hỗ trợ trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác khách hàng
Giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ của công ty đến với khách hàng tiềm
Các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng team
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó và biết lắng nghe.
Kỹ năng giao tiếp tốt, phát âm chuẩn, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe
Có máy tính cá nhân, thành thạo tin học văn phòng
Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên sinh viên năm 3,4 hoặc mới ra trường.
Kỹ năng giao tiếp tốt, phát âm chuẩn, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe
Có máy tính cá nhân, thành thạo tin học văn phòng
Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên sinh viên năm 3,4 hoặc mới ra trường.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo những kỹ năng liên quan đến chăm sóc khách hàng
Được tạo điều kiện tối đa để học hỏi
Được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức tại công ty sau khi ra trường
Được tạo điều kiện tối đa để học hỏi
Được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức tại công ty sau khi ra trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI