Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lí đơn hàng, ghi nhận ý kiến, hỗ trợ giải đáp, cung cấp thông tin cho khách hàng

Hỗ trợ trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác khách hàng

Giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ của công ty đến với khách hàng tiềm

Các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng team

Yêu Cầu Công Việc

Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó và biết lắng nghe.

Kỹ năng giao tiếp tốt, phát âm chuẩn, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe

Có máy tính cá nhân, thành thạo tin học văn phòng

Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên sinh viên năm 3,4 hoặc mới ra trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo những kỹ năng liên quan đến chăm sóc khách hàng

Được tạo điều kiện tối đa để học hỏi

Được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức tại công ty sau khi ra trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN

