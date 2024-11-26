Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 3 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Nguyễn Trường Tộ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ đăng bài, chỉnh sửa ảnh, tham gia các CT của sàn
Hỗ trợ CSKH sau bán
Một số công việc liên quan được cấp trên giao.
Làm fulltime/parttime giờ hành chính: 8h-12h, 13h30-17h30
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 các trường Đại Học, Cao Đẳng chuyên ngành liên quan đến TMĐT.
Có tinh thần học hỏi, năng động
không cần kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương từ 1-3tr/tháng
Hỗ trợ dấu thực tập, làm việc lâu dài sẽ thành nhân viên chính thức của công ty
Được đào tạo, học hỏi, các kiến thức kỹ năng liên quan đến TMĐT, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU
