Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 3 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Trường Tộ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ đăng bài, chỉnh sửa ảnh, tham gia các CT của sàn

Hỗ trợ CSKH sau bán

Một số công việc liên quan được cấp trên giao.

Làm fulltime/parttime giờ hành chính: 8h-12h, 13h30-17h30

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 các trường Đại Học, Cao Đẳng chuyên ngành liên quan đến TMĐT.

Có tinh thần học hỏi, năng động

không cần kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương từ 1-3tr/tháng

Hỗ trợ dấu thực tập, làm việc lâu dài sẽ thành nhân viên chính thức của công ty

Được đào tạo, học hỏi, các kiến thức kỹ năng liên quan đến TMĐT, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng

