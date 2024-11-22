Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam:
- Thôn Thuận An
- Duy Nghĩa
- Duy Xuyên
- Quảng Nam, Huyện Duy Xuyên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Quay, dựng, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành video quảng cáo, video ngắn Facebook, Tiktok
- Kết hợp với team Content lên ý tưởng, kế hoạch, kịch bản thực hiện sản xuất các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội; và các chiến dịch truyền thông cho khách hàng và công ty.
- Quay/ chụp cho các sự kiện của công ty.
- Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khác khi cần thiết.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, video: Premiere, After Effect, AI và các phần mềm khác có liên quan.
- Sử dụng thành thạo các loại máy quay, flycam…
- Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, biết kỹ xảo…
- Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy.
- Sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng thường xuyên.
- Bạn sẽ có thêm điểm cộng khi có tư duy, kinh nghiệm làm video cho các nền tảng TikTok, Facebook.
Tại Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập: từ 10-12tr (Có thể đàm phán theo năng lực)
- Thưởng lễ, Tết, lương tháng thứ 13
- Sau khi ký hợp đồng lao động sẽ được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định
- Nghỉ lễ, Tết và 12 ngày phép/ năm
- Hỗ trợ đồng phục, cơm ca
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry
