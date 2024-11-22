Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Thôn Thuận An - Duy Nghĩa - Duy Xuyên - Quảng Nam, Huyện Duy Xuyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Quay, dựng, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành video quảng cáo, video ngắn Facebook, Tiktok

- Kết hợp với team Content lên ý tưởng, kế hoạch, kịch bản thực hiện sản xuất các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội; và các chiến dịch truyền thông cho khách hàng và công ty.

- Quay/ chụp cho các sự kiện của công ty.

- Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, video: Premiere, After Effect, AI và các phần mềm khác có liên quan.

- Sử dụng thành thạo các loại máy quay, flycam…

- Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, biết kỹ xảo…

- Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy.

- Sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng thường xuyên.

- Bạn sẽ có thêm điểm cộng khi có tư duy, kinh nghiệm làm video cho các nền tảng TikTok, Facebook.

Tại Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: từ 10-12tr (Có thể đàm phán theo năng lực)

- Thưởng lễ, Tết, lương tháng thứ 13

- Sau khi ký hợp đồng lao động sẽ được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

- Nghỉ lễ, Tết và 12 ngày phép/ năm

- Hỗ trợ đồng phục, cơm ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin