Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam

Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam

Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- Thôn Thuận An

- Duy Nghĩa

- Duy Xuyên

- Quảng Nam, Huyện Duy Xuyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Quay, dựng, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành video quảng cáo, video ngắn Facebook, Tiktok
- Kết hợp với team Content lên ý tưởng, kế hoạch, kịch bản thực hiện sản xuất các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội; và các chiến dịch truyền thông cho khách hàng và công ty.
- Quay/ chụp cho các sự kiện của công ty.
- Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, video: Premiere, After Effect, AI và các phần mềm khác có liên quan.
- Sử dụng thành thạo các loại máy quay, flycam…
- Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, biết kỹ xảo…
- Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy.
- Sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt, cập nhật xu hướng thường xuyên.
- Bạn sẽ có thêm điểm cộng khi có tư duy, kinh nghiệm làm video cho các nền tảng TikTok, Facebook.

Tại Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: từ 10-12tr (Có thể đàm phán theo năng lực)
- Thưởng lễ, Tết, lương tháng thứ 13
- Sau khi ký hợp đồng lao động sẽ được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định
- Nghỉ lễ, Tết và 12 ngày phép/ năm
- Hỗ trợ đồng phục, cơm ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry

Cavalry Coffee Roastery - Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Cà Phê Cavalry

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Thuận An, Xã Duy Nghĩa, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-mon-khac-thu-nhap-10-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-quang-nam-job261196
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Hạn nộp: 03/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lenart
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Lenart
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Hạn nộp: 04/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 17 - 21 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Hà Tĩnh Thanh Hóa Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 17 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Quảng Nam Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN HẠNG A
Hạn nộp: 16/09/2025
Quảng Nam Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 247 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Hạn nộp: 03/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lenart
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Lenart
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Elly Wedding & Event
Hạn nộp: 04/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
Hạn nộp: 04/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 2 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 17 - 21 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Hà Tĩnh Thanh Hóa Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 17 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPB SMBC _ FE CREDIT
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất