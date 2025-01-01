Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG AUTO

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG AUTO

Phương Đông Auto được thành lập vào năm 2013 và hoạt động hiệu quả phát triển, với nhiều dịch vụ sản phẩm chất lượng, nhân viên được đào tạo bài bản, rất tận tâm trong công việc. PHƯƠNG ĐÔNG AUTO trở thành 1 trong những Công ty đi đầu về Lĩnh vực Lắp đặt Phụ kiện- Đồ chơi cho ô tô lớn nhất tại Hà Nội Những dịch vụ PHƯƠNG ĐÔNG AUTO cung cấp: ✅ Phân phối Màn hình Android ✅ Phân phối màn hình liền Camera 360 ✅ Phân phối & Lắp đặt camera hành trình, camera lùi, camera 360 độ ✅ Phân phối & Dán Film cách nhiệt xe hơi ✅ Phân phối & Lắp đặt đèn bi xe hơi ✅ Phân phối & Lắp đặt loa đài âm thanh ✅ Phân phối & Lắp đặt cảm biến áp suất lốp xe hơi ✅ Phân phối & Lắp đặt chìa thông minh ✅ Lắp đặt Cốp điện, Cửa hít theo xe ✅ Phân phối & Lắp đặt lazang- lip độ …

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Hạn nộp: 31/12/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lô 2, BT1, KĐT VINACONEX 3 Trung Văn, P Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, TP Hà nội

