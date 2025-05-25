Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINAMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINAMI
- Hà Nội: Đường Phúc Lộc,Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thiết kế các dây chuyền tự động hóa,dây chuyền robot,băng tải, JIG hàn... cho khách hàng Nhật Bản
Sử dụng phần mềm Icad SX, AutoCAD (chưa biết sẽ được đào tạo)
Thiết kế 3D, tách bản vẽ 2D, Dựng 3D theo yêu cầu của khách hàng
Triển khai thiết kế chi tiết bản vẽ để bộ phận sản xuất thực hiện gia công.
Chủ động tìm hiểu, đưa ra các kế hoạch cải tiến máy móc nâng cao hiệu quả sản xuất cho khách hàng
Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.
Chi tiết công việc trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh Nghiệm: tối thiểu 03 năm kinh nghiệm Thiết kế máy tự động hóa theo tiêu chuẩn Nhật
Sử dụng thành tạo phần mềm 1 phần mềm 2D và 3D bất kỳ (ưu tiên ứng viên dùng Icad SX)
Am hiểu kiến thức về tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản
Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Siêng năng, chịu khó học hỏi,có tính tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc,chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINAMI Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13 tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh từng năm.
Đươc tham gia BHXH.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
Đồng nghiệp trẻ, nhiệt tình, hòa đồng.
Không cần xuống xưởng(100% làm việc ở văn phòng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINAMI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
