Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINAMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Phúc Lộc,Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết kế các dây chuyền tự động hóa,dây chuyền robot,băng tải, JIG hàn... cho khách hàng Nhật Bản

Sử dụng phần mềm Icad SX, AutoCAD (chưa biết sẽ được đào tạo)

Thiết kế 3D, tách bản vẽ 2D, Dựng 3D theo yêu cầu của khách hàng

Triển khai thiết kế chi tiết bản vẽ để bộ phận sản xuất thực hiện gia công.

Chủ động tìm hiểu, đưa ra các kế hoạch cải tiến máy móc nâng cao hiệu quả sản xuất cho khách hàng

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.

Chi tiết công việc trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy.

Kinh Nghiệm: tối thiểu 03 năm kinh nghiệm Thiết kế máy tự động hóa theo tiêu chuẩn Nhật

Sử dụng thành tạo phần mềm 1 phần mềm 2D và 3D bất kỳ (ưu tiên ứng viên dùng Icad SX)

Am hiểu kiến thức về tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản

Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Siêng năng, chịu khó học hỏi,có tính tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc,chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINAMI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-20 triệu đồng.

Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13 tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh từng năm.

Đươc tham gia BHXH.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

Đồng nghiệp trẻ, nhiệt tình, hòa đồng.

Không cần xuống xưởng(100% làm việc ở văn phòng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINAMI

