Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH PHẠM TIẾN LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại HỘ KINH DOANH PHẠM TIẾN LÂM
- Hồ Chí Minh: 5 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng về các vấn đề liên quan đến sản phẩm
Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên để cải thiện chất lượng dịch vụ.
Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo lòng tin và sự hài lòng.
Đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định của công ty về chăm sóc khách hàng.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động chăm sóc khách hàng.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, kinh nghiệm làm việc trong ngành mỹ phẩm
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm và có tinh thần học hỏi cao.
Tại HỘ KINH DOANH PHẠM TIẾN LÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM TIẾN LÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
