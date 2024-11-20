Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 4 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ UNICLOUD
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Tìm kiếm thông tin khách hàng
Call khách hàng tìm nhu cầu để bán sản phảm bizzone online, offline
Chăm sóc khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối đại học
Nhanh nhẹn, năng động
Yêu thích kinh doanh, marketing
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ UNICLOUD Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn cụ thể trong công việc
Được hưởng trợ cấp hàng tháng 2-4 triệu đồng
Được hỗ trợ ăn ca
Được đánh giá ký HĐLĐ nếu hoàn thành tốt thực tập và vào đợt Công ty tuyển nhân sự chính thức
Được làm việc môi trường chuyên nghiệp và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ UNICLOUD
