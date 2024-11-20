Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 2 - 4 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng

Call khách hàng tìm nhu cầu để bán sản phảm bizzone online, offline

Chăm sóc khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối đại học

Nhanh nhẹn, năng động

Yêu thích kinh doanh, marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ UNICLOUD Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn cụ thể trong công việc

Được hưởng trợ cấp hàng tháng 2-4 triệu đồng

Được hỗ trợ ăn ca

Được đánh giá ký HĐLĐ nếu hoàn thành tốt thực tập và vào đợt Công ty tuyển nhân sự chính thức

Được làm việc môi trường chuyên nghiệp và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ UNICLOUD

