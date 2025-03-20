Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2026
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3B (mặt văn phòng), Showroom Mercedes Benz An Du, 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ phát triển, kiểm thử và tối ưu các hệ thống phần mềm, ứng dụng liên quan đến AI.
Tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ AI vào sản phẩm của công ty.
Hỗ trợ vận hành, giám sát và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin của công ty.
Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển và triển khai phần mềm.
Viết tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và báo cáo công việc theo yêu cầu.
Tìm kiếm và phân tích các ứng dụng hoặc hệ thống công nghệ theo yêu cầu.
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải tiến công nghệ.
Hỗ trợ team công nghệ trong việc phát triển các dự án nội bộ và khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức nền tảng về lập trình, thuật toán và cấu trúc dữ liệu.
Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình: Python, Java, C++ hoặc JavaScript.
Hiểu biết cơ bản về các công nghệ AI, Machine Learning, Deep Learning và xử lý dữ liệu.
Có kinh nghiệm làm việc với các framework AI như TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn là một lợi thế.
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành tốt.
Tinh thần học hỏi, đam mê công nghệ và mong muốn làm việc chuyên sâu với AI.
Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động trong công việc và có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập: 2-4 triệu.
Được học tập và làm việc với các công cụ AI hỗ trợ.
Được xem xét làm nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập (thời gian thực tập tối thiểu 2 tháng).
Hỗ trợ vé gửi xe theo tháng.
Hoạt động, thưởng các ngày Lễ 1/1, 30/4-1/5, 2/9, 20/10, 25/12...
Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin (dev,...) và AI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Toà N03-T1 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

